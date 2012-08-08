Олімпійські пристрасті у перекладі російською

Уже не раз у приватних розмовах довелося почути про дивний російськомовний формат єдиної програми про Олімпіаду та, власне, трансляції змагань. Люди невдоволені, обурені. Нарешті це обурення і незадоволення вилилося на папір. Імениті та пересічні громадяни написали листа генеральному директору Національної телекомпанії України Єгору Бенкендорфу. У відкритому посланні – претензії до державного телеканалу, який дозволяє собі таке глибоке занурення у російськомовний простір.

Навіть відкриття Олімпіади зі студії в Києві коментували четверо російськомовних ведучих і лише один україномовний – Роман Вірастюк. Впродовж дня українську згадують лише Олександр Гливинський та Оксана Гутцайт. А вечірні ведучі Савік Шустер – громадянин Канади та Італії, російський тележурналіст – та Олена Говорова – колишня українська легкоатлетка, бронзова призерка Сіднею – з блакитного екрану звертаються до глядачів лише російською мовою. Мовою держави-сусідки їм відповідає і студія. Україномовні спортсмени, такі, як золота фехтувальниця Яна Шемякіна, виглядають як виняток з правил, встановлених студією.

Глядачів обурило не суто мовне питання, а те, що російська лунає на державному телеканалі, який працює лише завдяки їх, тобто нашим з вами, податкам. Натомість до думки таких спонсорів ніхто не прислуховується. Окрім того, існує мовне законодавство та Конституція України. У статті 10 головного закону, якщо хто забув, записано: «Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України». А у законі про «Про телебачення та радіомовлення» йдеться, що частка української мови в мовленні загальнонаціональних каналів має становити не менше 75%.

Можна ще було зрозуміти ситуацію, коли, отримавши право на трансляцію Євро-2012, приватні телеканали диктували свої правила. Наприклад, тимчасово працевлаштовували російського коментатора Василя Уткіна. Але правди ніде діти: коментарі росіянина професійні, цікаві, часто дотепні. Звичайно, не за умови програшу його рідної збірної.

На УТ-1 інша історія. Українка Говорова говорить хоча і багато, але російською, а Шустеру не звикати – він добре почувається вже котрий рік поряд із такими поборниками за права російської в Україні, як Ківалов та Колесніченко.

Проте справа, схоже, не тільки в мові. Зміст програми теж, судячи з відгуків на сайті Першого національного, не надто подобається глядачам. Причому обурення двомовні. Пишуть, наприклад, таке: «Специально взял отпуск, чтобы смотреть ТРАНСЛЯЦИЮ Олимпиады. И что? Монопольно один канал предлагает мне без конца картинку студии, а не Лондон. В студии куча «фахивцив», ни на минуту не смолкая пытающихся дискутировать о спорте. В редкие часы, когда включают Лондон - готов своими руками удушить комментаторов, которых всегда не менее ДВУХ! Зачем мне эти к…лы? Особенно … на легкой атлетике. Когда они заткнут, наконец, пельки и тихо будут подсказывать телезрителю то, что не захватывает камера. Большего дебилизма, идиотизма, кретинизма, чем олимпиада в представлении украинского ТВ не видел».

Або таке: «Показали, як Радівілову вручили медаль і гайда на своє ШОУ… Їм абсолютно нецікаво: як наш спортсмен радіє з завойованої медалі, як він стоїть на Олімпійському п’єдесталі разом з найсильнішими гімнастами, як підняли український Прапор. Їм ЦЕ ні до чого - у них весь час якісь гості… Цього разу Коробка. Ніби з нею не можна було поговорити на п’ять хвилин пізніше!!!»

І ще: «Не знаю, есть ли смысл писать сюда? Читают ли эти сообщения работники редакции? Если да, то почему не реагируют? Неужели вы не видите, как отрицательно воспринимается ваше ноу-хау с «Шустер Live Olimpic show»? Господин Шустер, ну зачем Вы мучаете нас, болельщиков? Ваше шоу неинтересно, в предмете Вы не разбираетесь, поэтому вопросы банальны, ответы на них для подготовленного болельщика очевидны (поэтому и присутствующие в зале специалисты тоже несут какую-то чепуху). Ваша партнёрша вначале просто раздражала, теперь в неё хочется запустить тяжёлым предметом. Ее коменты тупые, хихикания и вопли раздражают. А вчера днём нагловатый журналист битый час мучил Лисогора дурацкими вопросами в духе «желтой прессы». Почему вы решили, что эти подробности интересны любителям именно спорта? Савик, не опускайте свой рейтинг ниже плинтуса. Спорт это не Ваше. Занимайтесь лучше политикой. Дайте посмотреть нам Олимпиаду. Хватит этих собраний!»

Є серед коментарів і мовні дописи: «Боже, які убогі пристрасті!!! Слова рідного не почуєш! Убогість!!!!! Добре, що є 24 британських канали і можна дивитися все», «перший національний - вже ненаціональний (80% «расєйскій»)», «ПОЗОР «великому» комментатору Фесенко. Мало того, что сам калечит украинский язык, так притащил в эфир хама, который обозвал украинский язык «наречием»... и предложил нам «болеть» за россиян...»

До речі, «хамом» глядачі назвали російського ведучого Дмитра Волкова. Його в український ефір було запрошено для коментування змагань плавців у «Акватік-центрі». Так ось, саме він мав нахабство назвати українську мову «диалектом славянского языка». Або ж обмовився за Фрейдом. У той же час співведучий Волкова – той самий олімпійський чемпіон з плавання (1980 року) Сергій Фесенко навіть не зміг виправити колегу чи зробити бодай несміливе зауваження.

У результаті Національна телекомпанія України вибачилась за російського ведучого. Щоправда, сам Дмитро Волков говорить, що його просто не зрозуміли. Одному з видань він «пояснив»: «Я назвав українську мову діалектом, що буквально означає «мовою», слов'янського народу. Це прекрасний діалект, який, як і російська, має глибоке коріння у слов'янській цивілізації. Що дискримінаційного могли побачити у цьому висловлюванні, я не розумію? Для будь-якого філолога не знайшлось приводів для звинувачень та осуджень. Це лише фігура мови». Та додав: «Наші народи були штучно розділені державними кордонами, слова з загального слов'янського котла стали в Україні менш зрозумілими»…

А ще у команді Шустера Василиса Фролова, яка навіть у Лондоні не згадала української, і навіть заради Першого національного…

Цікаво, що в ефірі Першого Національного в ніч з неділі на понеділок сам Савік Шустер говорив про те, що йому відомо про збір підписів за зміни у форматі програми. Але змінювати у своїй програмі він нічого не буде, бо канал має насамперед заробляти гроші, отримуючи більше реклами, а для цього одна з передумов – перевага «більш комерційної» російської мови.

Але… заради справедливості варто сказати, що цієї ночі ведуча Олена Говорова зробила кілька спроб заговорити українською. Зокрема, після вдалого боксерського поєдинку за участю нашого боксера Тараса Шелестюка. Цього разу перша спроба олімпійської призерки була невдалою. Але шанс поліпшити результат ще є...

Фото: Бюро247