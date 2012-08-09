Заборона знімати, або Страх і ненависть Державної автоінспекції

9 августа 2012, 08:46

Замість того, щоб мінятися на краще, ДАІ намагається залякати автомобілістів.

Поза сумнівом, топ-новиною останніх днів серед усіх неполітичних стала заява заступника начальника УДАІ МВС України Володимира Рєзнікова про введення покарання для тих, хто знімає на відео працівників автоінспекції. При цьому пан Рєзніков посилається на відповідну статтю Цивільного Кодексу України. Згідно неї, громадянин має право заборонити іншому громадянинові знімати себе на відеокамеру, мобільний телефон чи приховану камеру. Правда, пан Рєзніков не пояснив, чому самим даївцям можна знімати водіїв на відео цілком легально та відкрито. До того ж, відкинув усякий зв'язок відеозйомки зі спробами виявити факти непрофесійності та хабарництва автоінспекторів.

Щоправда, прем'єр Микола Азаров на засіданні Кабміну дезавуював заяву пана Рєзнікова. "Люди незадоволені заявами про нібито заборону фіксувати дії працівників ДАІ. Не може в принципі бути такої заборони!", - розставив крапки над "і" голова уряду. Проте сам факт появи такої заяви все одно заслуговує на увагу.

Розвиваючи тему, варто нагадати: саме численні відеокадри, зняті як простими водіями, так і журналістами "Дорожнього контролю", викладені в Інтернеті, не раз доводили: працівники ДАІ – здирники, хабарники та хами. Хітами такого перегляду стали ролик під назвою "Інспектор Дулін" – там інспектор ДАІ, якому не вдалося ані зняти з водія гроші, ані забрати в нього телефон-камеру, показав йому величезну дулю, та "Теляча мова" - коли інспектор ДАІ відмовився спілкуватися українською, хоча цього вимагає закон, зневажливо назвавши державну мову України "телячою".

Показово, що в цих та інших випадках, де часом фіксується, як даїшники погрожують водіям та застосовують силу, керівництво ДАІ заходів здебільшого не вживає. Причина? На святе переконання цього керівництва, учасники дорожнього руху… самі провокують інспекторів, потім записують все на відео та свідомо ганьблять Державну автоінспекцію. Дивно, як в цьому ще не звинуватили американський імперіалізм, який дає на дискредитацію ДАІ щедрі гранти…

Отже, тепер за зйомку інспектора без його згоди (а згоди він, звісно, не дасть) оператору загрожує 15 діб арешту – як за хуліганство. Мені в цьому контексті дуже цікаво: а якщо я, громадянин, не даю своєї згоди на те, аби мене знімали на камеру під час волевиявлення на виборчій дільниці, кого за це посадять на 15 діб відповідно до статті 307 ЦК України? Адже дозвіл на встановлення камер вже ніби підписаний. Тож якщо можуть знімати без моєї згоди мене, чому повинен питати дозволу я?

Повертаючись до скандальної заборони, слід сказати – суспільство та фахівці досить швидко на неї відреагували. Так, юристи категорично твердять: заборона знімати справді має місце в тому випадку, коли стосується порушення прав людини на її приватне життя. Робота ж працівників ДАІ – публічна. І сама ДАІ – не приватна структура. Словом, порушень жодних нема.

Сам Володимир Рєзніков несподівано для себе опинився в центрі уваги передусім преси, тож буквально наступного дня після оприлюднення скандального розпорядження заявив: будь-хто може знімати працівника міліції чи ДАІ на відео, якщо вони тільки не займаються оперативно-розшуковою діяльністю. Назвавши поширену інформацію про заборону зйомок провокацією (мабуть, такою самою, як провокування інспектора тицяти дулю, матюкатися, брати хабарі чи битися), пан Рєзніков, однак, уточнив: "Можна знімати завжди. Але за одної умови - щоб під час зйомки та особа, яка здійснює цю зйомку, не перешкоджала виконанню інспектором своїх обов'язків".

А з цього місця хотілося б докладніше. Володимир Рєзніков фізично не може бути присутнім усюди, на всіх ділянках автошляхів, де інспектор зупиняє водія з метою збити хабара. Тобто не бачить, як відбувається це саме виконання. Відбувається це дуже просто. Сам я не водій, але часто їжджу пасажиром поруч із водіями. На моїх очах відбувалося наступне. Одного разу мого товариша зупинили на трасі, бо він їхав надто повільно та взяли гроші – це все одно, що штрафувати країну за недобір російського газу. Іншим разом – за те, що… вів машину в шортах. У тій ситуації я навіть дістав свою відеокамеру, та побачивши її, інспектор замовк на півслові, повернув права і, не прощаючись, пішов геть. А ось цю історію розказав товариш, який живе в Америці, приїхав в Україну до батьків і орендував машину. Коли його зупинили і заявили, що від нього ніби тхне алкоголем, той щиро сказав: "Панове, я взагалі не п'ю!" Відповідь його приголомшила: "Не п'ють у нас лише хворі! Чого ти хворий за руль сів? А раптом щось станеться, не втримаєш кермо і буде людям горе?" Тобто йому все ж таки приписали порушення.

Ось як виглядає виконання цих самих службових обов'язків, які не можна фіксувати на відео. Поки ДАІ сама не змінила про себе думку навіть тих громадян, які не водять машину, вони повинні тремтіти всякий раз, піднімаючи смугасту паличку – а раптом грамотний водій поставив приховану камеру? Власне, ДАІ таки відчуває страх перед незалежною камерою – і одночасно ненависть до тих, хто відстоює своє право не давати хабарі на рівному місці. Страх і ненависть – ось дві причини офіційної заборони знімати та погроза посадити за грати на 15 діб. Замість того, щоб мінятися на краще, ДАІ починає залякувати автомобілістів.

Хоча той же пан Рєзніков одночасно визнав: є окремі категорії водіїв, які мають право порушувати правила дорожнього руху. Так само, як можна їх порушувати самим даївцям, коли вони бачать машини з відповідними державними номерами. Думаю, самі розумієте: йдеться про вищих посадових осіб та народних депутатів, і то – від певної партії. Ось така офіційно закріплена нерівність перед законом…

Фото: nter.net.ua

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