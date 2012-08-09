«Дом с башенкой»: фильм о любви и человечности

9 августа 2012, 13:11

В Киеве состоялась премьера фильма «Дом с башенкой». Победитель кинофестиваля в «Карловых Варах» выходит в украинский и мировой прокат.

В столичном кинотеатре «Оскар» прошла украинская премьера фильма Евы Нейман «Дом с башенкой». Напомним, в этом году картина стала победителем Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Фильм производства «1+1 production» принял участие в конкурсной программе фестиваля «От Востока к Западу». Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Шанхае.

Украинские зрители смогут увидеть «Дом с башенкой» с 16 августа, - он пройдет в кинотеатрах «Киев» и «Жовтень». Также в ближайшее время планируется прокат фильма в России.

На премьеру в Киеве пришли режиссер фильма Ева Нейман, продюсер Александр Ткаченко, исполнитель главной роли Дима Кобецкий, актеры Виталий Линецкий и Юрий Горбунов, а также другие участники съемочной группы, которые поделились своими впечатлениями о съемках и рассказали, что происходило «за кулисами».

Александр Ткаченко, Ева Нейман и Дима Кобецкой 

По словам Евы Нейман, она переживала о каждой мелочи, связанной с фильмом, но это было «счастливое страдание»: «Мы вложили много труда в фильм, сталкивались с трудностями в поисках локаций для съемок, актеров, костюмов, но в результате он получился именно таким, каким мы его задумали. И нам очень приятно, что фильм признали на международном уровне. Мы искренне надеемся, что украинский зритель также оценит нашу работу».

«Дом с башенкой» - второй фильм, который мы снимали с Евой. Для нас это был отважный шаг и смелый эксперимент, ведь фильм очень глубокий и поднимает те темы, о которых раньше не принято было говорить. Фильм появится также и в мировом прокате. Права для этого были проданы французской компании Wide», - отметил продюсер Александр Ткаченко.

Напомним, сценарий к фильму написан по автобиографическому рассказу Фридриха Горенштейна «Дом с Башенкой». Ключевая мысль картины - «человечным можно и нужно оставаться всегда». В «Доме с башенкой» рассказывается история восьмилетнего мальчика, который зимой 1944 года вместе с мамой возвращается в родной город из эвакуации. В дороге их снимают с поезда на неизвестном полустанке, потому что мама заболевает тифом и вскоре умирает. Ребенок остается один на один со своим горем, среди чужих людей, которым нет до него никакого дела. Однако ребенок упорно продолжает свой путь домой, а все, что он помнит о месте, где навсегда осталась его мама, - это то, что на привокзальной площади стоит старый дом с башенкой.

Ева Нейман рассказала, что познакомилась с Фридрихом Горштейном в Берлине, где он вел уединенный образ жизни. Писатель спустя некоторое время доверил Еве экранизировать «Дом с башенкой». «Очевидно, этот материал ждал именно меня», - говорит Ева. Режиссер сразу же определилась с тем, что фильм будет черно-белым, – этот нюанс подчеркнул драматичность сюжета. Также немаловажную роль сыграла операторская работа, которая исполняет роль закадрового текста: унылые зимние пейзажи, стаи ворон, замерзшие собаки передают состояние души героев.

В киноленте снялись Альберт Филозов, Екатерина Голубева, Михаил Векслер, Виталий Линецкий, Мария Полицеймако. Главную роль блестяще сыграл девятилетний воспитанник одесского интерната Дима Кобецкой.

Юрий Горбунов и Виталий Линецкий

Фото: УНИАН

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять