«Дом с башенкой»: фильм о любви и человечности

В столичном кинотеатре «Оскар» прошла украинская премьера фильма Евы Нейман «Дом с башенкой». Напомним, в этом году картина стала победителем Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Фильм производства «1+1 production» принял участие в конкурсной программе фестиваля «От Востока к Западу». Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Шанхае.

Украинские зрители смогут увидеть «Дом с башенкой» с 16 августа, - он пройдет в кинотеатрах «Киев» и «Жовтень». Также в ближайшее время планируется прокат фильма в России.

На премьеру в Киеве пришли режиссер фильма Ева Нейман, продюсер Александр Ткаченко, исполнитель главной роли Дима Кобецкий, актеры Виталий Линецкий и Юрий Горбунов, а также другие участники съемочной группы, которые поделились своими впечатлениями о съемках и рассказали, что происходило «за кулисами».

Александр Ткаченко, Ева Нейман и Дима Кобецкой

По словам Евы Нейман, она переживала о каждой мелочи, связанной с фильмом, но это было «счастливое страдание»: «Мы вложили много труда в фильм, сталкивались с трудностями в поисках локаций для съемок, актеров, костюмов, но в результате он получился именно таким, каким мы его задумали. И нам очень приятно, что фильм признали на международном уровне. Мы искренне надеемся, что украинский зритель также оценит нашу работу».

«Дом с башенкой» - второй фильм, который мы снимали с Евой. Для нас это был отважный шаг и смелый эксперимент, ведь фильм очень глубокий и поднимает те темы, о которых раньше не принято было говорить. Фильм появится также и в мировом прокате. Права для этого были проданы французской компании Wide», - отметил продюсер Александр Ткаченко.

Напомним, сценарий к фильму написан по автобиографическому рассказу Фридриха Горенштейна «Дом с Башенкой». Ключевая мысль картины - «человечным можно и нужно оставаться всегда». В «Доме с башенкой» рассказывается история восьмилетнего мальчика, который зимой 1944 года вместе с мамой возвращается в родной город из эвакуации. В дороге их снимают с поезда на неизвестном полустанке, потому что мама заболевает тифом и вскоре умирает. Ребенок остается один на один со своим горем, среди чужих людей, которым нет до него никакого дела. Однако ребенок упорно продолжает свой путь домой, а все, что он помнит о месте, где навсегда осталась его мама, - это то, что на привокзальной площади стоит старый дом с башенкой.

Ева Нейман рассказала, что познакомилась с Фридрихом Горштейном в Берлине, где он вел уединенный образ жизни. Писатель спустя некоторое время доверил Еве экранизировать «Дом с башенкой». «Очевидно, этот материал ждал именно меня», - говорит Ева. Режиссер сразу же определилась с тем, что фильм будет черно-белым, – этот нюанс подчеркнул драматичность сюжета. Также немаловажную роль сыграла операторская работа, которая исполняет роль закадрового текста: унылые зимние пейзажи, стаи ворон, замерзшие собаки передают состояние души героев.

В киноленте снялись Альберт Филозов, Екатерина Голубева, Михаил Векслер, Виталий Линецкий, Мария Полицеймако. Главную роль блестяще сыграл девятилетний воспитанник одесского интерната Дима Кобецкой.

Юрий Горбунов и Виталий Линецкий

Фото: УНИАН