Олимпиада-2012: первое серебро Украины и новые надежды

На проходящих в Лондоне ХХХ Олимпийских играх Украина завоевала первую серебряную медаль. Ее в копилку национальной сборной положила байдарочница Инна Осипенко-Радомская, успешно поработавшая веслом на дистанции в 500 м. А в пятницу , 10 августа, наша байдарочница выйдет на старт 200-метровки и поборется за еще одну олимпийскую награду.

Напомним, что Осипенко-Радомская стала олимпийской чемпионккой по гребле на байдарке во время Игр-2008, прошедших в столице Китая – Пекине.

В Лондоне же украинака после первой половины дистанции, как и в квалификации, и в полуфинале, лидировала после 250-ти метров. Однако титулованная Данута Козак из Венгрии мощно мчала к финишу, опередив нашу спортсменку. Вторую позицию Инна уже никому не уступила – 1.52,685. Третьей финишировала Бриджитт Хартли из ЮАР.

{1-} «Очень довольная своей гонкой, - не скрывала своей радости новоиспеченная серебряная призерша Олимпиады. – Однако не выплескиваю свою радость, ведь впереди – еще вторая дисциплина – 200 метров. Я приехала сюда бороться за две медали. Поэтому настраиваюсь. Надеюсь, что все получится. В финале кратчайшего спринта буду соревноваться достойно и выступлю не хуже, чем сегодня», - сообщает сайт НОК Украины.

«Я поднялась наверх, и для меня эта медаль - золотая, - заявила Осипенко-Радомская . – Мы с тренером-мужем Димой шли к этой награде четыре года. Это высокое достижение – победа!»

Президент НОК Украины Сергей Бубка поздравил Осипенко-Радомскую с третьей олимпийской наградой в ее карьере, отметив, что теперь спортсменка имеет полный комплект медалей, добытых на Играх. Главный олимпиец также пожелал Инне не останавливаться на достигнутом и обязательно еще раз подняться в Лондоне на пьедестал почета.

Ранее «Главред» сообщал, что 1 августа победу в академической гребле завоевала женская четверка. Олимпийскими чемпионками стали Яна Дементьева, Анастасия Коженкова, Наталья Довгодько и Екатерина Тарасенко.

Это было второе золото в копилке сборной Украины на XXX Олимпийских Играх. Эта награда высшей пробы стала первой в истории украинской академической гребли.

Теперь в медальном зачете Украины 10 наград - три золота, одно серебро и шесть бронз.

фото: НОК Украины, sport.obozrevatel.com

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