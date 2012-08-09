Словенская «мура»: «Арсенал» дважды выиграл и вылетел из Лиги Европы

В состоявшемся 9 августа в Словении повторном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Мура 05» принимала киевский «Арсенал», канониры забили два гола, однако не смогли пройти дальше.

Задачу украинцам осложнило то, что на 30-й минуте защитник Сергей Симоненко был удален за фол последней надежды.

{1-} По результатам двух матчей украинцы выиграли 5:0, однако им не хватило одного гола, чтобы нивелировать техническое поражение со счетом 0:3 за использование игрока, который не имел права выходить на поле.

Напомним, что 61-й минуте отличился вышедший на замену Владимир Гоменюк. Максим Шацких пробивал штрафной и проворный Гоменюк сумел подставить голову.

Первый гол на 2-й минуте матча забил Сандро Кобахидзе.

ЛИГА ЕВРОПЫ. 3-й квалификационный раунд

Ответный матч (первая игра - 3:0 - техническое поражение «канонирам»)

Марибор. Стадион «Людски врата»

Главный арбитр: Оливер Драхта (Австрия)

МУРА 05 Мурска-собота, Словения - АРСЕНАЛ Киев, Украина, - 0:2 матч окончен.

Кучук: «Арсенал» будет играть до последней минуты