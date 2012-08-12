Олимпиада-2012: день украинских побед

12 августа 2012, 07:45

Украинские боксеры блестящими победами завершили ХХХ Олимпийские Игры.

 

В субботу, 11 августа, на проходящей в Лондоне Олимпиаде национальная сборная Украины добавила в свою копилку сразу пять  наград.

Первое золото дня принес Украине каноист Юрий Чебан, который победил в финальном заезде на дистанции 200 м.

А поздно вечером боксер Александр Усик – чемпион мира в весовой категории до 91 кг – уверенно победил итальянца Клементе Руссо -14:11 и также стал олимпийским чемпионом.

Поддержал Александра товарищ по боксерской команде Украины Денис Беринчик, который хоть и проиграл финальный бой в весе до 64 кг кубинцу Иглесиасу Сотолонго, но пополнил копилку национальной команды серебряной медалью.

А в последний день Игр самый титулованный представитель Украины в боксе - Василий Ломаченко (до 60 кг) - прогнозируемо завоевал свое второе золото, не оставив никаких шансов сопернику из Южной Кореи.

{-1} Второе серебро 11 августа - и свое и сборной - завоевала байдарочница Инна Радомская–Осипенко, удачно выступившая в финале 200 м.

«Я всегда настраиваюсь только на лучшее, - позже Инна. - Не скрою, хотела получить сегодня золото. Но судьба распорядилась иначе. Но я очень довольна результатом. Дистанция 200 метров - быстрая и короткая, где все зависит от старта. Надо разогнаться и удержать финиш. Перед финалом чувствовала себя спокойно, потому что задачу-минимум выполнила - одна медаль у меня уже была. Но очень хотела на этих Играх получить две награды. Кстати, я - единственная спортсменка, которая пробилась в финал на обеих дистанциях. Сейчас очень счастлива и меня переполняют эмоции. Оба «серебра» по-своему дороги мне и по-своему золотые».

Сенсационно порадовал серебром и украинский метатель копья Александр Пятница.

{3-} А накануне, в пятницу, разразился очередной скандал с участием украинских боксеров. Судьи «украли» победу у нашего Александра Гвоздика, выступавшего  в весовой категории до 81 килограмма. В итоге  у него – только олимпийская «бронза».

Вечер 10 августа стал для сборной Украины весьма урожайным на бронзу. В эстафете на 4х100 м удачно выступили Олеся Повх, Кристина Стуй, Мария Ремень и Елизавета Брызгина. Дисциплина, которая считается элитной, покорилась американкам.  Второе место завоевала Ямайка, которая намудрила при передаче эстафеты.

«Мы сегодня были дикими кошками», - заявила Брызгина в комментарии «Сегодня»

«Очень хотелось выиграть, но вы видите по результату, что это для нас пока не реально. Мы очень довольные. Спасибо нашим тренерам и запасным девочкам - Погребняк и Пятаченко. Они тоже сильно готовы. Они смотрели, переживали и бежали, наверное, вместе с нами. И радоваться будем вместе. Мы весь сезон шли к этому результату. Спасибо нашим родителям. Они, наверное, постарели и поседели, когда смотрели финал. Эстафета это ж как, лишний поворот головы - и палочки нет», - посетовала украинская олимпийская призерша.

 

На данный момент Украина занимает 14-е место в неофициальном медальном зачете. В ее копилке 18 наград - 5 золотых медалей, 4 серебра и 9 бронз. 

Эксклюзивы «Главреда-Спорт» с Олимпиады смотрите ЗДЕСЬ.

фото: НОК Украины

Новости по теме:

Боксер Александр Усик принес Украине золото Олимпиады-2012

Украинец Денис Беринчик завоевал серебро Олимпиады

Олимпиада-2012: Украина завоевала новое "серебро"

Осипенко-Радомская берет второе серебро Олимпиады

Каноист Чебан принес Украине четвертое олимпийское «золото»

На Олимпиаде в очередной раз засудили украинского боксера

Украинские бегуньи выиграли олимпийскую бронзу

Олимпиада-2012. Украинки выиграли медаль в эстафете

Украинки обогнали Ямайку в эстафете 4х100

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять