Олимпиада-2012: день украинских побед

В субботу, 11 августа, на проходящей в Лондоне Олимпиаде национальная сборная Украины добавила в свою копилку сразу пять наград.

Первое золото дня принес Украине каноист Юрий Чебан, который победил в финальном заезде на дистанции 200 м.

А поздно вечером боксер Александр Усик – чемпион мира в весовой категории до 91 кг – уверенно победил итальянца Клементе Руссо -14:11 и также стал олимпийским чемпионом.

Поддержал Александра товарищ по боксерской команде Украины Денис Беринчик, который хоть и проиграл финальный бой в весе до 64 кг кубинцу Иглесиасу Сотолонго, но пополнил копилку национальной команды серебряной медалью.

А в последний день Игр самый титулованный представитель Украины в боксе - Василий Ломаченко (до 60 кг) - прогнозируемо завоевал свое второе золото, не оставив никаких шансов сопернику из Южной Кореи.

{-1} Второе серебро 11 августа - и свое и сборной - завоевала байдарочница Инна Радомская–Осипенко, удачно выступившая в финале 200 м.

«Я всегда настраиваюсь только на лучшее, - позже Инна. - Не скрою, хотела получить сегодня золото. Но судьба распорядилась иначе. Но я очень довольна результатом. Дистанция 200 метров - быстрая и короткая, где все зависит от старта. Надо разогнаться и удержать финиш. Перед финалом чувствовала себя спокойно, потому что задачу-минимум выполнила - одна медаль у меня уже была. Но очень хотела на этих Играх получить две награды. Кстати, я - единственная спортсменка, которая пробилась в финал на обеих дистанциях. Сейчас очень счастлива и меня переполняют эмоции. Оба «серебра» по-своему дороги мне и по-своему золотые».

Сенсационно порадовал серебром и украинский метатель копья Александр Пятница.

{3-} А накануне, в пятницу, разразился очередной скандал с участием украинских боксеров. Судьи «украли» победу у нашего Александра Гвоздика, выступавшего в весовой категории до 81 килограмма. В итоге у него – только олимпийская «бронза».

Вечер 10 августа стал для сборной Украины весьма урожайным на бронзу. В эстафете на 4х100 м удачно выступили Олеся Повх, Кристина Стуй, Мария Ремень и Елизавета Брызгина. Дисциплина, которая считается элитной, покорилась американкам. Второе место завоевала Ямайка, которая намудрила при передаче эстафеты.

«Мы сегодня были дикими кошками», - заявила Брызгина в комментарии «Сегодня».

«Очень хотелось выиграть, но вы видите по результату, что это для нас пока не реально. Мы очень довольные. Спасибо нашим тренерам и запасным девочкам - Погребняк и Пятаченко. Они тоже сильно готовы. Они смотрели, переживали и бежали, наверное, вместе с нами. И радоваться будем вместе. Мы весь сезон шли к этому результату. Спасибо нашим родителям. Они, наверное, постарели и поседели, когда смотрели финал. Эстафета это ж как, лишний поворот головы - и палочки нет», - посетовала украинская олимпийская призерша.

На данный момент Украина занимает 14-е место в неофициальном медальном зачете. В ее копилке 18 наград - 5 золотых медалей, 4 серебра и 9 бронз.

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фото: НОК Украины

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