Олимпиада-2012: горький вкус украинских побед

На Олимпийских играх в Лондоне спортсмены нашей сборной завоевали 20 медалей – 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.

Этот результат стал худшим в истории участия в Олимпийских играх. Напомним, Украина представлена на Играх с 1996 года. В Атланте-1996, Сиднее-2000 и Афинах-2004 украинцы брали по 23 медали, а в Пекине-2008 наша сборная завоевала 27 наград.

В Олимпийском Лондоне нашими героями стали:

Яна Шемякина - фехтование шпага.

Яна Дементьева, Анастасия Коженкова, Наталья Довгодько и Екатерина Тарасенко - парная четверка, академическая гребля.

Юрий Чебан - гребля на каноэ, 200 метров

Алексей Торохтий - тяжелая атлетика, до 105 кг

Александр Усик - бокс, до 91 кг

Василий Ломаченко - бокс, до 60 кг

Серебряные призеры Лондона:

Денис Беринчик - бокс, до 64 кг

дважды: Инна Осипенко-Радомская - байдарка-одиночка, 500 и 200 метров

Александр Пятница - метание копья,

Валерий Андрейцев - вольная борьба, до 96 кг

Бронзовые медали в актив украинской сборной приносили:

дважды: Елена Костевич - пулевая стрельба, пистолет 10 метров и пистолет 25 метров

Юлия Калина - тяжелая атлетика, 58 кг,

Ольга Харлан - фехтование, сабля,

Ольга Саладуха - легкая атлетика, тройной прыжок

Игоря Радивилов - спортивная гимнастика, опорный прыжок

Олеся Повх, Кристина Стуй, Мария Ремень и Елизавета Брызгина - легкая атлетика, эстафета 4х100 м

Тарас Шелестюк и Александр Гвоздик - бокс.

Фото: НОК Украины, Сегодня, London2012.com

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