Олимпиада-2012: горький вкус украинских побед

Выступление сборной Украины на Играх в Лондоне стало самым неудачным за 20 лет участия в Олимпиадах. «Главред» предлагает вспомнить, какими они были - победы украинцев.
На Олимпийских играх в Лондоне спортсмены нашей сборной завоевали 20 медалей – 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.
Этот результат стал худшим в истории участия в Олимпийских играх. Напомним, Украина представлена на Играх с 1996 года. В Атланте-1996, Сиднее-2000 и Афинах-2004 украинцы брали по 23 медали, а в Пекине-2008 наша сборная завоевала 27 наград.
В Олимпийском Лондоне нашими героями стали:
Яна Шемякина - фехтование шпага.
Яна Дементьева, Анастасия Коженкова, Наталья Довгодько и Екатерина Тарасенко - парная четверка, академическая гребля.
Юрий Чебан - гребля на каноэ, 200 метров
Алексей Торохтий - тяжелая атлетика, до 105 кг
Александр Усик - бокс, до 91 кг
Василий Ломаченко - бокс, до 60 кг
Серебряные призеры Лондона:
Денис Беринчик - бокс, до 64 кг
дважды: Инна Осипенко-Радомская - байдарка-одиночка, 500 и 200 метров
Александр Пятница - метание копья,
Валерий Андрейцев - вольная борьба, до 96 кг
Бронзовые медали в актив украинской сборной приносили:
дважды: Елена Костевич - пулевая стрельба, пистолет 10 метров и пистолет 25 метров
Юлия Калина - тяжелая атлетика, 58 кг,
Ольга Харлан - фехтование, сабля,
Ольга Саладуха - легкая атлетика, тройной прыжок
Игоря Радивилов - спортивная гимнастика, опорный прыжок
Олеся Повх, Кристина Стуй, Мария Ремень и Елизавета Брызгина - легкая атлетика, эстафета 4х100 м
Тарас Шелестюк и Александр Гвоздик - бокс.
Фото: НОК Украины, Сегодня, London2012.com
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