Олимпиада-2012 завершилась: фейерверк, музыка, прощание

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге официально объявил ХХХ летние Олимпийские игры -2012 закрытыми и небо над Лондоном расцветил красочный фейерверк.

В ходе церемонии закрытия Игр мэр британской столицы Борис Джонсон передал Жаку Рогге олимпийский флаг с изображением пяти колец, а тот, в свою очередь, вручил его Эдуарду Паису - мэру Рио-де-Жанейро, где в 2016 году пройдут следующие летние Игры.

Обращаясь к хозяевам состязаний, глава МОК Жак Рогге сказал: "Вы показали всему миру, что такое британское гостеприимство. Лондон проявил себя прекрасным хозяином, Игры в течение долгого времени, вне всяких сомнений, будут помнить долго. Я знаю, что это продолжится, и совсем скоро мы будем с восхищением наблюдать за упорством и талантами участников Паралимпийских игр".

В ходе церемонии выступили группы Muse, Spice Girls, Beady Eye, гитарист Брайан Мэй и другие. Основной темой торжества стала британская музыка.

Завершилась церемония погашением олимпийского огня, после чего выступила группа британская группа The Who.

Лондонская Олимпиада проходила с 27 июля по 12 августа, на ней было разыграно 302 комплекта наград.

Первое место в общем зачете заняла сборная Соединенных Штатов, на счету которой 46 золотых, 29 серебряных и 29 бронзовых медалей. В тройку лучших вошли также Китай (38,27,22) и Великобритания (29,17,19).

Как ранее писал Главред, выступление сборной Украины на Играх в Лондоне стало самым неудачным за 20 лет участия в Олимпиадах.

На Олимпийских играх в Лондоне спортсмены нашей сборной завоевали 20 медалей – 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых.

Этот результат стал худшим в истории участия в Олимпийских играх. Напомним, Украина представлена на Играх с 1996 года. В Атланте-1996, Сиднее-2000 и Афинах-2004 украинцы брали по 23 медали, а в Пекине-2008 наша сборная завоевала 27 наград.

фото: london2012.com

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