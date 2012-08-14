Ольга Стрелюк: вибори внесли корективи у вступну кампанію

На сайті «Главред» відбувся чат із координатором освітніх програм Громадянської мережі ОПОРА Ольгою Стрелюк, під час якого освітянка підбила підсумки цьогорічної вступної кампанії та проаналізувала актуальні проблеми сучасної української галузі освіти. Спілкуючись із читачами, вона назвала вузи, які стали «рекордсменами» цьогорічної вступної кампанії за кількістю скарг, прокоментувала дозвіл подавати документи до п’яти вищих навчальних закладів на три різні спеціальності одночасно, розповіла про значення ЗНО сьогодні, при вступі на які напрямки підготовки воно найбільше нівелюється, розповіла, як має формуватися держзамовлення, наскільки вузи та абітурієнти задоволені «електронним вступом», а також що варто змінювати у правилах вступу до вищих навчальних закладів, враховуючи досвід цьогорічної кампанії.

Подаємо стенограму чату з Ольгою Стрелюк.

Абросимов: Как Вы считаете, подделка документов – это уголовное преступление или политическое деяние?

Ольга Стрелюк: Якщо абітурієнт свідомо підробляє один із документів, необіхдних для вступу, то він має понести за це відповідальність, передбачену українським законодавством.

Демьян: Скажите, какую оценку Вы в целом поставили бы этой вступительной кампании? И, отталкиваясь от нее, какие бы советы дали бы Министерству образования?

Ольга Стрелюк: Вступна кампанія ще не закінчилася, тому однозначної оцінки дати не можу. Єдине, що скажу – вона могла б бути більш злагодженою та зрозумілішою для абітурієнта.

Демьян: Как Вы считаете, насколько существенной сейчас является роль ВНО, и будет ли оно в дальнейшем постепенно нивелироваться, как это происходит сейчас? Как Вы оцениваете эту тенденцию?

Ольга Стрелюк: На тих напрямках підготовки, де немає творчих випробувань, роль сертифікату та балів ЗНО є достатньо великою. Звичайно, свої корективи вносять додаткові бали за курси довузівської підготовки, а також перемоги у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах МАНу. Однак найбільше роль ЗНО нівелюється на тих напрямках підготовки, де проводяться творчі випробування (журналістика, архітектура, хореографія, спів, акторське мистецтво). Тут, дійсно, є загроза, що сумарний бал за творчі випробування, яких може бути три, нівелює результати ЗНО. Оскільки від творчих випробувань на цих напрямках цілком відмовитися неможливо, то варто зменшити шкалу оцінювання, яка б не могла перевищувати 200 балів за всі випробування. Але я сумніваюся, що в Україні відмовляться від ЗНО загалом.

Лурдес1: Чи відстежує якось Опора, на випускників яких університетів в Україні найбільший «попит»? І взагалі, якщо об’єктивно – наскільки важлива при працевлаштуванні «корочка» із назвою вишу?

Ольга Стрелюк: Ми не відстежуємо цього питання. Хоча знаю, що є вузи, випускників яких відмовляються приймати працедавці на роботу.

Антоніна Козуб: Доброго дня, пані Ольго. На ваш погляд, все-таки яка система освіти – радянська чи сучасна українська – давала більш якісні знання? Навіщо вщент руйнується все, що залишилося хорошого від радянської системи освіти? Дякую за вашу оцінку.

Ольга Стрелюк: На моє переконання, в Україні є достатньо і приватних, і державних ВНЗ, які дають якісну підготовку студентам. І справа тут зовсім не в системі освіти – радянській чи українській. Справа у підходах та методах, які застосовують викладачі під час навчального процесу. Є частина викладачів, які не змінили своїх лекцій з часів Радянського Союзу. Сумніваюся в ефективності такого навчання. А загалом ми приєдналися до Болонського процесу, тому й маємо слідувати європейським стандартам вищої освіти.

З архівом попередніх чатів «Главреду» ви можете ознайомитися тут.

Григорій К.: Ви бачите обидва боки «барикад»... Чи задоволені ВНЗ та вступники новацією «Електронний вступ»?

Ольга Стрелюк: У перший тиждень вступної кампанії 80% дзвінків на гарячу лінію (а за день ми отримували по 300 дзвінків) стосувалися проблем з електронною подачею заяви. Нас найбільше здивувало те, що абтурієнти повірили у можливість дистанційно подати заяву до ВНЗ і намагалися нею скористатися. І якби не технічні проблеми, то кількість абітурієнтів, які готові подавати електронні заяви, могла б бути більшою. Очевидно, йдучи в ногу з часом, вступники позитивно оцінюють таку можливість. Однак не має бути збоїв, щоб рівень довіри не впав.

Щодо ВНЗ, то вони не бачать теж нічого поганого у тому, що під дверима приймальної комісії не стоїть сотня абітурієнтів із тонною паперу. Однак і їм має бути забезпечена належна технічна підтримка для автоматичної фіксації та реєстрації поданих заявок.

Григорій К.: «Опора» постійно пильнує за перебігом вступних кампаній... За вашими спостереженнями, як змінюєтьеся тенденція з року в рік із так званим блатом? Чи зараз настільки ж легко здобути бюджетне місце у вузі дитині якоїсь відомої чи впливової людини? Наскільки часто ви стаєте свідками таких випадків?

Ольга Стрелюк: Система вступу зараз організована таким чином, що вплив «блату» є мінімальним. Найбільше він може бути застосований під час складання творчих випробувань та на етапі зарахування, коли залишаються вільними місця держзамовлення. Фактично тут блат потрібен для того, щоб отримати інформацію про можливість бути зарахованим на підставі оригіналів документів, а не рейтингу. Бо не до всіх «додзвонилися» і не всім повідомили про можливість вступити на держзамовлення.

Martin Guerre: Чи якось впливають цьогорічні вибори на перебіг вступної кампанії? Традиційно влада задобрює студентів підвищенням стипендій. А як щодо абітурієнтів та їхні батьків – їх прикормлюють пільгами чи іншими «соціальними ініціативами»?

Ольга Стрелюк: Безперечно, фактор наближення виборів вніс свої корективи у вступну кампанію. Насамперед згадаємо про цьогорічні рекордні квоти держзамовлення, про які неодноразово згадував міністр. Звичайно, в уряді сподіваються на дивіденди від 200 тисяч абітурієнтів та їхніх батьків, які були зараховані на безкоштовне навчання. Крім того, варто згадати про зміни до ЗУ «Про престижність шахтарської праці», які були прийняті в розпал вступної кампанії, і якими розширилася категорія абітурієнтів «шахтарі та їхні діти», що отримали право на позаконкурсний вступ.

Lorana: Доброго дня! Питання стосується доступності інформації для абітурієнтів у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. До 11.08 на сайті були опубліковані списки від 04.08, хоча згідно з правилами вони повинні оновлюватися щоденно, остаточні списки були вивішені на дошках оголошення в ВУЗі без публікації в інтернеті. В останній момент у списках було багато сюрпризів, тобто виходить, що за останню добу було внесено 90% оригіналів документів. Таке взагалі можливо?

Ольга Стрелюк: На сайті вищого начального закладу повинні були оприлюднюватися лише списки зарахованих абітурієнтів. Списки рекомендованих до зарахування, які вуз затверджував 1, 5 та 8 серпня в обов’язковому порядку мали з’являтися лише на стендах приймальної комісії. Розміщення ж їх на сайті не є обов’язковим.

Щодо оновлення списку за останню добу на 90%, то така ситуація цілком можлива. Справа в тому, що впродовж трьох хвиль зарахування до університету могли подати оригінали документів лише кілька абітурієнтів, а решта оригіналів добиралися 10 серпня.

укр: Добрий день.У мене два запитання. Коли ж нарешті почнеться справжня перевірка Міжнародного Соломонового університету, а також релігійних навчальних закладів? Чи знайомі ви, Ольго, з життям українських селищ?

Ольга Стрелюк: 1. Якщо Ви маєте конкретні приклади порушень умов чи правил прийому конкретним ВНЗ, то просимо передати їх нам, бажано в письмовій формі. Ми ж будемо реагувати по факту.

2. Так, відомо. Я родом із села.

kop: Цікаво, а чи був хоча б один ВНЗ, на який не скаржилися абітурієнти цього року? Якщо так – який саме? І, взагалі, які вищі навчальні заклади є «рекордсменами» за кількістю порушень і скарг, і навпаки, де їх найменше?

Ольга Стрелюк: Важко говорити про рекордсменів за кількістю порушень, адже кількість абітурієнтів у різних вищих навчальних закладах є різною. Цілком логічно, що на той вуз, куди вступники подали 30 тисяч і більше заяв, надходило найбільше скарг або запитань для роз’яснення. Однак чи не найбільше зауважень та скарг до нас надійшло від абітурієнтів Харьківського політехнічного інституту на те, що у вузі було проведено лише одну хвилю зарахування на основі оригиналів, поданих документів. Пізніше були скарги також на те, що у вузі відмовлялися віддавати оригінали документів. Наприклад, у п’ятницю ми мали багато скарг від абітурієнтів Дніпропетровскої гірничої академії на те, що там обмежили термін роботи приймальної комісії, а тим абітурієнтам, які були рекомендовані до зарахування у третій хвилі, відмовляли у подачі оригіналів документів. Однак на різних етапах вступної кампанії було багато звернень, але одного порушника (ВНЗ) виокремити важко.

kop: Чи моніторить ваша організація регіональні ВНЗ, чи тільки київські?

Ольга Стрелюк: Наша організація проводить спостереження у 47 вищих навчальних закладах, і лише у трьох столичних є присутні спостерігачі: Київський національний університет ім. Шевченка, Національний авіаційний університет, Педагогічний університет Драгоманова. У решті вищих навчальних закладів ми реагуємо на скарги та проблеми абітурієнтів по мірі їх надходження.

Щодо регіональних ВНЗ, то наші спостерігачі присутні у львівських, закарпатських, волинських, івано-франківських, чернівецьких, вінницьких, черкаських, харківських, донецьких, дніпропетровських, луганських, сумських, херсонських і сімферопольских.

kop: Хто фінансує «Опору»?

Ольга Стрелюк: Конкретну кампанію громадського спостереження за вступом-2012 фінансує Міжнародний фонд «Відродження», за що ми їм дуже вдячні. Іншу освітню складову – моніторинг проведення ЗНО – щороку підтримують Американські ради та Альянс USETI.

vasyld: Серед численних публікацій в пресі про корупцію в вишах та її корені можна знайти багато гнітючих і болючих моментів. На жаль, до цього переліку хочу додати ще один. Вам відомо, що деякі поважні та вельмишановані чиновники професорсько-викладацького складу дозволяють собі оборутки на грані торгівлі людьми, тобто студентами? А робиться це так. Бажаючи щастя своєму чаду, батьки шукають допомогу при вступі своєї дитини у вуз. Звісно, вони її знаходять в персоні пожадливого чинуші, що паразитує в приймальній комісії. Той погоджується, але робить справу через треті руки. Самі розумієте – відкат. Але, це ще не все. Якщо студент здібний, то після успішного закінченні навчального закладу, ставиться ще й вимога відпрацювати на нього і підтримати схему, по якій той колись пройшов на навчання. Оскільки логіка новоспеченого фахівця була вчасно модифікована, то той і не розуміє до пори, до часу що і чому. А коли все ж зрозуміє, то вже і пізно. Кругова порука включила тягу. На тих, хто противиться такому підходу чекає важка кара. Благо, українське законодавство рясніє зловживаннями.

Ольга Стрелюк: За час спостереження наші активісти не зафіксували жодного випадку корупційних дій як з боку членів приймальних комісій, так і третіх осіб. Тим не менш, на телефон гарячої лінії до нас звертаються абітурієнти і повідомляють можливі порушення чи «благодійні внески», яких від них вимагають у вузах. Однак коли ми пропонуємо написати офіційну скаргу чи звернення до нашої організації, на жаль, отримуємо відмову. Частина тих, хто скаржиться, каже, що їм ще треба навчатися в тому ВНЗ, а інша – не бере на себе відповідальності довершити справу в суді чи прокуратурі. Тому підстав для офіційної заяви про корупцію у ВНЗ ми не можемо надати.

Anastasiya123: Табачник оголосив четверту хвилю зарахування, чи може моя дитина забрати оригінали документів в одному ВНЗ і передати їх в інший?

Ольга Стрелюк: Так звана «четверта хвиля зарахування» стосується лише тих ВНЗ, які не заповнили квоту державного замовлення. Тобто перш ніж десь забирати документи та кудись їх нести, вам варто з’ясувати, чи вуз продовжує зарахування до 15 серпня. Адже значна частина навчальних закладів все ж таки виконала план держзамовлення і оприлюднила списки зарахованих.

Щодо того, чи маєте ви право забрати оригінали документів після видачі наказу про зарахування, то – так. Умови прийму до ВНЗ 2012 року передбачають можливість забрати оригінали документів на підставі письмової заяви. Причому вуз повинен її розглянути впродовж доби. Однак майте на увазі, що після оприлюднення наказу про зарахування вашу дитину вже треба відраховувати з вищого навчального закладу, а це, як кажуть у вузах, трохи складніша процедура, аніж була до 10 серпня. Крім того, є загроза, що ви не встигнете вчасно отримати оригінали документів і подати їх до іншого вузу, особливо якщо вони знаходяться в різних куточках України.

from_chernivtsi: 1. Як все відбулося? Чи могло бути краще: якщо так, то що саме?

2. Вступна кампанія підходить до завершення, що ОПОРА буде пропонувати для Вступної 2013?

3. Час від часу організація видавала критичні зауваження щодо перебігу вступної кампанії, апелюючи до профільного Міністерства. Оцініть співпрацю ОПОРИ з Міністерством з точки зору «реагування на зауваження».

4. У ОПОРИ працювала «гаряча лінія». Чи можете назвати найбільш курйозні випадки щодо дзвінків на неї.

Ольга Стрелюк: 1. Ми очікували набагато менше проблем із функціонуванням Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО) та можливостями ВНЗ працювати з нею. Крім того, попри те, що торік електронний вступ був у вигляді експерименту, то цього року все б мало йти, як по маслу. Проте особливо в перші два тижні вступної кампанії багато абітурієнтів так і не змогли подати електронні заяви для участі в конкурсі, а якщо й подали, то мали значні проблеми. Також було багато запитань щодо трьох хвиль зарахування, а оскільки частина вишів не змогла виконати план державного замовлення, то можливість зарахування була продовжена до 15 серпня.

2. Усі свої рекомендації ми оприлюднимо та надішлемо в Міністерство після закінчення кампанії спостереження. Основні пропозиції стосуватимуться важливих етапів вступу, до яких було найбільше зауважень у абітурієнтів та спостерігачів. Зокрема, Інформаційну систему «Конкурс» визнати офіційним джерелом інформації про рейтингові списки абітурієнтів. Кожен вищий навчальний заклад повинен оприлюднювати на своїх офіційних веб-сайтах рейтингові списки рекомендованих до зарахування, незалежно від того, скільки буде хвиль. Зменшити кількість напрямків підготовки, на які може подавати заяви та документи один абітурієнт. Збільшити терміни подачі апеляцій на результати вступних випробувань після їхнього оприлюднення з одного до трьох днів. Чітко зазначити в Умовах прийому, що в рейтинговому списку абітурієнтів, які мають цільові направлення, не може бути вступників, які мають право на позаконкурсний вступ.

3. Співпраця з Міністерством зводилася до того, що ми їх інформували про найбільші порушення з боку того чи іншого навчального закладу, а також зверталися з проханням прореагувати на письмові скарги від абітурієнтів, які ми отримали. Крім того, ми надсилали запити на роз’яснення суперечливих пунктів Умов прийому, а також запити щодо доступу до публічної інформації про квоти держзамовлення у різних ВНЗ та про їхні зміни впродовж кампанії. Одразу скажу, що інформації про квоти держзамовлення ми досі не отримали, хоча запит був надісланий більше місяця тому. Однак тлумачення змін до Закону України «Про престижність шахтарської праці» ми отримали вчасно і могли донести до цільових аудиторій.

Щодо реагування на порушення від ВНЗ, то, як ми зрозуміли, усі наші звернення пересилалися безпосередньому вузу, і він мав якось відреагувати. Хтось до нас телефонував і погрожував судовим позовом, хтось намагався прояснити ситуацію, хтось пояснював, що з Міністерства прийшла «рознарядка» розібратися з тим, що сказала ОПОРА. Причому іноді ми не висловлювали жодної критики по відношенню до вузу, а просто констатували факт, тобто вуз наче й не мав реагувати. Очевидно, що на більшість наших звернень ми отримаємо відповіді вже після закінчення вступної кампанії.

4. Мама телефонувала до нас із запитанням, скільки її дитина мала прожити в селі, щоб отримати цільове направлення...

Martin Guerre: Хіба це нормально, що абітурієнту дозволяється подавати документи одночасно до п’яти ВНЗ і на три різні спеціальності? В США діти задовго до закінчення школи чітко знають, яку освіту вони хочуть здобути, і працюють над цим, обираючи відповідні навчальні курси і предмети. А наш випускник школи виявляється настільки універсальним і підготовленим, що одночасно бачить себе і юристом, і архітектором, і програмістом і агрономом. Це абсурд!

Ольга Стрелюк: Проблема полягає в тому, що після закінчення школи дитина професійно не зорієнтована. Для батьків та й самих абітурієнтів важливо не здобути певний фах, з яким людина потім буде розвиватися, ставати професіоналом та заробляти гроші, а вступити до вищого навчального закладу, бо так роблять всі. А чи потрібно йти до вузу, чи обмежитися профтехучилищем – абітурієнту ніхто не пояснює. З іншого боку не можна обмежити кількість ВНЗ, до яких може вступати абітурієнт, адже це право людини на вибір місця навчання. Хоча я погоджуюся з тим, що вступник має обирати вуз один з-поміж сотні чи тисячі до старту кампанії, а не пробувати себе скрізь – а раптом пощастить.

andrei.myshastyi: За полтора месяца вступительной кампании 2012 года было замечено достаточно сбоев в работе Единой государственной базы по вопросам образования. Некоторые из них приводили к тому, что приемные комиссии не могли работать согласно условиям поступления-2012. Но «благодаря» некоторым сбоям те же приемные комиссии злоупотребляли и нарушали правила игры. За такую готовность и работу Единой базы, скорее всего, никто наказания не понесет (в министерстве считают, что все работает на ура). А могут ли наказать ВУЗы за недобросовестную и закрытую политику зачисления на места госзаказа? И если да, то как?

Ольга Стрелюк: У більшості ВНЗ спостерігалися серйозні проблеми з роботою з ЄДЕБО у перші тижні вступної кампанії. Як Ви правильно зазначили, у профільному міністерстві стверджують, що база працювала ідеально за винятком одного-двох днів, коли був найбільший наплив абітурієнтів. Якщо ж проблеми й виникали, то, на думку Міністерства, винуватцем був конкретний вуз, який вчасно не протестував систему чи не під’єднався до бази. Тому сподіватися, що частину провини за недосконалу роботу ЄДЕБО візьме на себе Міністерство – марно. Я теж допускаю, що можуть показово покарати якийсь із закладів, який вчасно (до 31 липня) не вніс дані про абітурієнта до системи, і якого доводилося дореєстровувати пізніше.

Так, деякі вищі навчальні заклади оприлюднювали списки рекомендованих до зарахування на підставі своїх даних, а не тих, які були у ЄДЕБО станом на 1 серпня. Якщо вони не наведуть переконливих аргументів, чому не зробили цього вчасно, найімовірніше, що ректори отримають догану від Міністерства.

Ivanov: Доброго дня! Вас турбує абітурієнт Національного педагогічного університету ім. Драгоманова.

Переглянувши сьогодні (11.08.2012) списки осіб, зарахованих на навчання за ОКР «Бакалавр» за кошти державного бюджету у цьому ВНЗ, я був у шоці. На мою спеціальність (соціологія) на бюджет проходять 22 (!) абітурієнти, які мають бали нижчі за мої. Наприклад, на бюджет проходить людина з 603,7 балами, вона знаходиться на 569 місці у рейтинговому списку, не має жодних привіїв до позаконкурсного вступу, але все ж вступила завдяки тому, що вчасно принесла оригінали документів до цього ВНЗ. Станом на 8 серпня 2012 року, у третій хвилі, я знаходився на 66 місці, маючи 727,3 бали. Передбачивши те, що я маю непогані шанси на бюджет, та той факт, що інші абітурієнти не квапилися подавати оригінали, я вирішив 9 серпня зателефонувати до приймальної комісії, у якій на моє питання щодо вступу, та щодо того, що я готовий везти оригінали, відмовили доволі розпливчато, посилаючись на те, що за списком я не потрапляю на бюджетні місця. Треба зазначити також той факт, що, наприклад, у Одессі, станом на 8 серпня, я був на 146 місці у рейтингу, але мені зателефонували з ПК Одеського ВНЗ, та повідомили, що я проходжу на бюджет. Я вирішив відмовитися, оскільки НПУ ім. Драгоманова мав для мене більший пріоритет. Отож, приймальна комісія 8 серпня не надала жодних даних, не повідомила мене чи можу я привезти оригінали та розраховувати на бюджет (слід зазначити, що я живу доволі далеко від Києва). 10 серпня з офіційного сайту університету були видалені усі списки рекомендованих до зарахування. 11 серпня я відкриваю сайт та бачу те, про що я писав на початку.

Отож, у мене кілька питань.

Перше: чи можу я оскаржити результати через те, що приймальна комісія не надавала даних щодо вступу?

Друге: зважаючи на те, що профільне міністерство дозволило продовжити термін прийому оригіналів документів до 15 серпня 2012 року (відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1/9--506 від 10 серпня 2012 року). Чи можу я розраховувати на вступ до цього ВНЗ у разі внесення мене до списку зарекомендованних?

Третє: не маю гадки, що мені робити у подібній ситуації та дуже розраховую на вашу допомогу.

Вибачте за орфографічні та пунктуаційні помилки.

Ольга Стрелюк: З подібними проблемами за останні три дні до нас звертається дуже багато абітурієнтів із різних навчальних закладів. Справа в тому, що в Умовах прийому на 2012 рік відсутня чітка процедура зарахування абітурієнтів на вільні місця державного замовлення. Взагалі, якщо станом на 10 серпня квота держзамовлення не виконана, то навчальний заклад доукомплектовує її за рахунок тих абітурієнтів, які не були рекомендовані в третій хвилі, однак які подали у приймальну комісію оригінали документів. Таке зарахування має відбуватися за рейтингом. Однак Умови прийому не зобов’язують виш обдзвонювати кожного абітурієнта, який знаходиться «під рискою», і повідомляти йому про вільні місця для навчання. У тих ВНЗ, які мали власні рейтингові списки на веб-сайтах та оперативно оновлювали інформацію про кількість поданих оригіналів документів (Університет Шевченка, Львівська політехніка), абітурієнт легко міг зорієнтуватися, чи доносити йому оригінали, чи ні. Крім того, знову ж таки відповідно до Умов прийому, ВНЗ не зобов’язаний по телефону надавати інформацію абітурієнту про його рейтингову позицію. Звичайно, якщо вуз зацікавлений отримати доброго абітурієнта з високими балами, то він до нього телефонує та інформує.

Однак є тонка межа між інформуванням та дезінформуванням: станом на 9 серпня могла бути одна конкурсна ситуація, а на ранок 10 серпня усі рекомендовані в третій хвилі абітурієнти взяли й принесли оригінали. Тоді ви втратили шанс на вступ, навіть якби принесли свої документи.

Щодо Вашого питанння, то лист Міністерства від 10 серпня не впливає на Вашу ситуацію і не зможе її вирішити. Оскільки він передбачає можливість дозарахування на держбюджет у випадку наявності вільних місць. Як я розумію, в Університеті Драгоманова такої проблеми немає. Тому доукомплектування не буде.

fargus: Ваша оцінка намірів Кабміну скоротити кількість бюджетних місць у вищих навчальних закладах та змінити процедуру формування держзамовлення на вищу освіту? Дякую.

Ольга Стрелюк: Формування держзамовлення має відбуватися на підставі запиту ринку. Однак коли про це говорить Кабмін, то завжди згадуються роботодавці, профспілки від державних підприємств. Проте більшість фахівців, яких готують у ВНЗ, йде працювати у приватний сектор. Фактично Мінфін виділяє кошти для підготовки працівників приватним бізнес-структурам, а тому, насамперед, треба запитати у них про потреби на найближчі роки.

Крім того, не варто прив’язувати кількість студентів до кількості викладачів, з якими вуз укладає контракт. Подібно до того, як в медицині: кількість лікарів на кількість хворих, що перебувають у лікарні на денному стаціонарі.

любопытный: Ольга, как вы стали экспертом в вопросах образования? Кто вы по специальности, где работали, помимо Опоры?

Ольга Стрелюк: Ой, а Ви назвали мене експертом? Я не вважаю себе експертом. Виконую функції координатора вступної кампанії на всеукраїнському рівні перший рік. До того була регіональним координатором, спостерігачем за проведенням ЗНО та вступу у Львівській області. Крім того, з 2008 року в партнерстві з польською організацією розбудовуємо мережу організацій громадського контролю. У світі така форма активності називається «watch dog», буквально – «сторожовий пес». Громадський контроль – це безпосереднє спостереження за тим, як органи місцевого сомоврядування, державної влади розпоряджаються коштами платників податків – ефективно чи ні, прозоро чи ні. Спостереження за вступною кампанією я теж частково трактую, як громадський контроль діяльності МОН.

За фахом я історик. Закінчила Львівський національний університет ім. Франка.