Три вопроса о свином гриппе

Вести о новом гриппе-мутанте (он объединяет вирусы человеческого и птичьего гриппов, а также свиных заболеваний) вот уже который день не сходят с первых полос газет. Некоторые специалисты даже успели заявить, что свиной грипп хуже СПИДа – у людей на него нет иммунитета, а распространяется он очень быстро, как обыкновенный – воздушно-капельным путем. Более того, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если болезнь перерастет в пандемию, то 1,5 миллиона жителей Земли будут вынуждены обратиться к врачам. Кроме того, свиной грипп может унести жизни семи миллионов человек.

Все началось 24 апреля. Тогда в Мексике было официально объявлено о вспышке свиного гриппа (разновидность вируса H1N1). Сегодня в мире зарегистрировано более 1600 случаев заболевания этим видом гриппа и около 150 человек погибли. Большинство в Мексике. Кроме этого, вирус обнаружен в США, в частности медики Далласа подтвердили смерть нескольких человек, в Канаде и Новой Зеландии. На американском континенте закрываются школы, дошкольные учреждения, музеи, а экономисты уже подсчитывают убытки.

Вчера свиной грипп добрался и до Европы – в Испании представитель Еврокомиссии Нина Пападулаки подтвердила обнаружение первого случая заражения свиным гриппом. После Испании грипп пришел во Францию. Как сообщило AFP со ссылкой на директора Института санитарии Франсуаз Вебер, сейчас изучаются симптомы болезни у четырех человек, которые недавно побывали в Мексике или на Юге США. Также подозревают, что свиным гриппом заболели люди в Бельгии, Великобритании, Италии, Дании, Швейцарии.

Сегодня, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, изменили уровень опасности: с третий фазы его перенесли на четвертую, тогда как пандемию объявляют при достижении отметки шесть. Генеральный директор ВОЗ доктор Маргарет Чен говорит, что недавнее повышение уровня предупреждения о пандемии гриппа с фазы три до фазы четыре, «свидетельствует о возрастании вероятности пандемии, но не об ее неизбежности». Между тем четвертая фаза означает, что зафиксированы отдельные случаи передачи вируса от человека.

Напомним, в последний раз ВОЗ объявляла о пандемии гриппа в 1968 году, когда в результате так называемого «гонконгского гриппа» погибли около миллиона человек.

Каковы симптомы?

Понятное дело, люди напуганы везде, и в Украине тоже. Никто не может быть уверен, что находится в полной безопасности, ведь каждый день в Украину прилетают самолеты из-за океана, а наши соотечественники не отказываются от запланированных отпусков в дальних странах. Но в Минздраве советуют: у себя подозревать это грозное заболевание можно, только если за последние десять дней вы побывали в странах, охваченных эпидемией, или контактировали с прибывшими оттуда, ведь инкубационный период заболевания составляет до недели.

Несмотря на это, попробуем определить, откуда взялся грипп-мутант и каковы основные симптомы заболевания.

Итак, впервые свиной грипп был диагностирован в 1918 году в США во время пандемии гриппа людей. Кроме того, известно, что это крайне острое инфекционное респираторное заболевание свиней, вызываемое одним из нескольких вирусов свиного гриппа А. Для этого гриппа характерны высокая заболеваемость и низкая смертность (1-4%). Иногда свиньи могут быть одновременно инфицированы более чем одним вирусом. Поэтому вирусы смешиваются. Тогда появляется совсем иной вирус гриппа, содержащего гены из разных источников. Его называют «химерным».

Из истории так же известно, что время от времени в мире фиксировались вспышки и отдельные случаи инфицирования людей свиным гриппом, в частности в США и Испании. Также грипп переходит от человека к человеку. Он характеризовался выраженной лихорадкой, общей слабостью и поражением органов дыхания. Другими словами, его клинические симптомы были схожи с симптомами сезонного гриппа. Хотя были так же отмечены случаи тяжелой пневмонии со смертельным исходом. Так получается и на этот раз.

А вот свинину употреблять в пищу – безопасно. Вирус этого гриппа нестойкий к физическому и химическому влиянию – при температуре +70 °С за двадцать минут умирает.

Есть лекарство?

Понятное дело, что вакцины от свиного гриппа пока не существует; но известно, что крупнейшие фармацевтические компании активно работают в этом направлении. Но на эту работу уйдет, по меньшей мере, полгода. Пока что всех больных, госпитализированных с подозрением на свиной грипп, лечат с помощью известных противовирусных препаратов.

В частности, представитель ВОЗ Грегори Хартл на пресс-конференции в Женеве заявил, что вирус мексиканского свиного гриппа поддается лечению имеющимися лекарствами, в частности, «Тамифлю». К слову, указанный дорогостоящий противогриппозный препарат, запрещенный в Японии, продается в Украине. Если верить отдельным фармацевтам, одной его таблетки достаточно, чтобы грипп отступил.

В Украине врачи тоже успокаивают: у нас лекарство от этой напасти есть. В частности, ведущий научный сотрудник Украинского центра гриппа Алла Мироненко настаивает, что обыкновенный грипп лечится симптоматически. «Не всегда используются какие-то специфические препараты, а организм справляется сам, – говорит специалист. – Также есть специфические лекарства против этого гриппа. Более того, их успели проверить в США – они действуют. И в Украине есть один такой зарегистрированный препарат».

О наличии в Украине препарата против вируса свиного гриппа говорит и министр здравоохранения Василий Князевич. «Я как ответственный человек заявляю, что у нас есть противовирусный препарат, которым мы можем оказывать помощь, но о вакцине речь пока не идет. Этот препарат зарегистрирован в Украине, он изучен и ему уже даны соответствующие рекомендации», – сказал сегодня министр. Несмотря на это еще вчера в Минздраве задумывались о прививках от свиного гриппа. Что же касается названия препарата, то его так и не было оглашено. «Если я вам заявлю об этом препарате, он будет тут же раскуплен. На этом заработают бизнес и остальные», – сказала он.

Готова ли Украина?

Украинские врачи пребывают в полной боевой готовности. По крайней мере, об этом говорят в Минздраве. Так, для предупреждения заболеваемости в Украине создан специальный оперативный штаб в составе специалистов Национальной академии медицинских наук. Также Украина договорилась с ВОЗ о получении оперативной информации о распространении гриппа. Кроме того, правительство запретило ввоз свиней и свинины из США, Мексики, Новой Зеландии и Канады. И список этих стран может пополняться, если масштабы заболеваемости будут расти. В свою очередь Министерство транспорта и связи Украины распорядилось проводить профилактические работы в аэропорту «Борисполь» – экипажи воздушных судов предупреждены о необходимости предварительно информировать диспетчерскую службу аэропорта обо всех случаях наличия на борту воздушных судов пассажиров с внешними признаками вирусной инфекции. «Во всех аэропортах созданы медицинские пункты, изоляторы, куда будут направлять таких больных до того момента, пока диагноз или подтвердится, или будет изменен», – пояснила Людмила Мухарская, первый заместитель главного государственного санитарного врача.

Но самое главное – Украина посчитала, во сколько ей может обойтись борьба с болезнью. Была названа сумма – 50 миллионов гривен. Именно столько Президент Виктор Ющенко рекомендовал выделить из резервного фонда бюджета Украинскому центру гриппа на комплекс профилактических, противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, а также на эффективную информационно-образовательную работу. Сегодня Кабмин решил выделить вышеуказанную сумму на реализацию плана «по недопущению проникновения эпидемии». В свою очередь Татьяна Корнякова, заместитель генпрокурора, обещает, что Генеральная прокуратура будет строго контролировать использование бюджетных денег.

Пока никто точно не знает, насколько серьезна проблема свиного гриппа и насколько она актуальна для Украины. В любом случаи отечественные специалисты-эпидемиологи советуют: воздержаться от поездок в регионы, где выявлены случаи заболевания свиным гриппом; быть особо внимательными к здоровью, если кто-то вынужден ехать в «горячие» точки – не посещать баров, дискотек, рынков, прочих людных мест; отказаться от вакцинации против гриппа – это может лишь ослабить иммунитет; обратится к профилактике – в первую очередь принимать витамин С. Но самое главное помните: в экстремальной ситуации нельзя подаваться панике.