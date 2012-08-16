Стать мамой: где и за какие деньги

Еще на первой неделе беременности киевлянка Мария Ким решила – рожать будет только в киевском частном родильном центре. «Дорого, зато сервис и качество – лучше. Палата с хорошим ремонтом, все стерильно, врачи внимательные, медсестры улыбчивые», - делилась она впечатлениями после предварительного знакомства с центром. Чуть позже будущая мама вознамерилась рожать в Сингапуре – она прочитала в Сети несколько восторженных отзывов об особой системе тамошних докторов, а потом поменяла географию, перенеся свой выбор на Турции. Мария с мужем Игорем даже хотели полететь в Стамбул, ознакомиться с клиникой, но потом передумали, опросили всех друзей, родственников и остановились на известном московском докторе, который принимает роды на дому... «Родильная» смета семьи Ким росла пропорционально животу Марии…

О переменчивости настроения беременных можно слагать легенды, да и неудивительно, что женщина запуталась в выборе - интернет пестрит объявлениями о всевозможных родах и услугах врачей. Чего только ни предлагают беременным женщинам: от родов в домашних условиях до родов в дорогих клиниках Швейцарии.

Эксклюзивные, инклюзивные, домашние, медицинские – это далеко не полный перечень прилагательных, сопровождающих слово «роды». Одним словом, выбор велик, информации масса, а ценовая вилка на услуги докторов – огромна. «Главред» попытался изучить самые популярные предложения на этом рынке.

На вкус, цвет и кошелек

Самый простой и дешевый вариант – роды в государственном роддоме. Как правило, здесь роженицы договариваются с доктором заранее. В некоторых сложных случаях доктор сопровождает беременность на всех этапах, но, как правило, будущие мамы наблюдаются у себя в районных поликлиниках. Услуги таких роддомов, как ни странно, значительно разнятся. Например, в киевских роддомах официальный благотворительный взнос начинается от 200 гривен, весь срок пребывания в обычной палате стоит около тысячи гривен, ВИП-палата обойдется почти вдвое дороже, за обычные роды нужно выложить около тысячи гривен, неофициально доплатить - еще 700-1000 долларов. Кесарево сечение стоит раза в два дороже. Партнерские роды (при участии отца ребенка) стоят от 16 тысяч гривен. Отдельно оплачивается специально закрепленный за роженицей врач, а не дежурная бригада. Сколько может стоить такое внимание доктора? Собеседницы «Главреда», которым предстоит вскоре стать мамами, утверждают, что суммы зависят от самого врача. «Как договоришься, я заплатила 4 тысячи гривен, моя подруга две тысячи», - говорит Надежда Петрив, мама годовалого Ярослава.

Намного ниже расценки в регионах. Например, в Полтаве стоимость родов в обычном роддоме колеблется от 500 до 1,2 тыс гривен. В Харькове около 3 тысяч.

Впрочем, справедливости ради отметим, деньги врачи берут не всегда. «Доктора никогда не отказываются от денег – это факт. Но что, если денег нет? У меня, например, сильно болела свекровь и все, что мы зарабатывали, шло ей на лечение, нам нечем было платить мне за роды. И ничего, я благополучно родила, без денег и взяток», - рассказывает харьковчанка Елена Процык.

«Мы тоже решили сэкономить на родах, в итоге врачи так халатно ко мне отнеслись: поставили капельницу и ушли, забыв обо мне. Я чуть не потеряла ребеночка», - сетует Наталья Бабенко, сотрудница одной из радиостанций.

«Роды - еще полбеды, если нормальная беременность и нет серьезных рисков, то в этом случае можно обойтись малой суммой – стандартным благотворительным взносом и поздравительным пакетом для бригады. А вот сама беременность – это затраты. Анализы, УЗИ, консультации, в некоторых случаях - лекарства. Все это может потянуть не на одну тысячу гривен, а без анализов на руках тебя не примут в роддом», - говорит Надежда Петрив.

Частный подход

Второй вариант – роды в частном родильном центре или клинике. Здесь цены разнятся еще больше. «Клиники есть очень дорогие, дорогие, и выше среднего. Клиентка сама выбирает, какую сумму она потянет. Разницы особой нет: просто самый дорогой пакет предполагает ВИП-палату, персональное внимание, послеродовую помощь и пр», - поясняет Анна Куренкова, журналист и будущая мама. Стоимость родов в частном родильном центре колеблется в среднем от 10 до 20 тысяч гривен. Но это фиксированная сумма. Как правило, если не возникает осложнений, платить ни за что больше не приходится: то есть внимание медсестер, нянечек, акушера, главврача и пр. входит в набор услуг.

«За сопровождение беременности я заплатила 500 долларов, еще тысячу долларов я отдала за роды в одной известной частной клинике. Ничего не могу сказать – у меня все прошло хорошо, хотя я слышала и плохие отзывы», - пишет на одном тематическом форуме некая молодая мама под ником «Апельсинка». Плохих отзывов о частных клиниках действительно хватает, чтобы задуматься о том, стоит ли платить больше и подвергаться рискам. Тем не менее, вывода однозначного сделать нельзя: и частные врачи и государственные роддома не афишируют настоящую статистику о врачебных ошибках и неблагополучных случаях, поэтому сравнить результаты невозможно.

Есть еще одно популярное направление: роды на дому. Вызов акушера (повивальницы) на дом стоит от 5 тысяч до 20 тысяч гривен. Обычно такие специалисты готовят к рождению ребенка в домашних условиях заблаговременно – проводят специальный инструктаж. И такое внимание обычно входит в вышеупомянутую сумму.

Впрочем, стоит отметить, что медики в госклиниках не очень приветствуют такие роды. «Это за рубежом такие роды – норма. Там в комнате роженицы устанавливается видеокамера, изображение передается на монитор, который установлен в карете скорой помощи. Врачи могут следить, как развиваются события, и консультировать он-лайн, а если что-то пойдет не так, в считанные секунды прийти на помощь. Мы такой возможности лишены. Бывает, что из-за излишней самоуверенности родителей такие роды заканчиваются довольно печально. Вот случай из недавней практики: женщина рожала на дому, у ребенка вокруг шеи обмоталась пуповина, его это чуть не удушило. Когда мы подоспели, ребеночек уже синенький был, еле откачали», - рассказала Тамара Васильевна, врач кареты скорой помощи (Киев).

Правда, у таких домашних родов, их еще называют «естественные», много поклонников и сторонников. Но нужно помнить – будущие мамы, решившие обойтись без помощи врачей, должны обладать очень хорошим здоровьем, иметь отличный настрой и не пренебрегать тренингами безопасности.

В поисках лучшего

Самый дорогой вариант – роды за границей. Пальму первенства по ценам в Европе традиционно занимают клиники Швейцарии. «Качественные медуслуги, экологическая обстановка, красивые пейзажи, чистейшая вода, шикарные одноместные палаты. Рожать в Швейцарии престижно и дорого, контракт со швейцарской клиникой начинается от 15 тысяч евро, такие клиники популярны среди жен олигархов», - говорит Мария Ким.

На втором месте – Франция. Здесь стоимость платных родов стартует от 5 тысяч евро, верхняя планка – на отметке 25 тысяч евро.

Самыми дорогими родильными учреждениями в мире считаются родцентры в США. Обычные роды тут стартуют от 15 тысяч долларов, кесарево – от 18 тысяч. К этой же сумме нужно добавить стоимость перелета, визу, проживание в этой стране. Тем не менее, среди состоятельных рожениц СНГ роддома США очень популярны. Это легко объяснить – будущие мамы так пытаются подстраховать своего ребенка. Известно, что любой рожденный на территории США становится гражданином этой страны.

Еще одна популярная страна для родов – Израиль. Признанная на мировом уровне медицина, современное оборудование, и, что немаловажно для украинок, – часто отсутствие языковых барьеров. Среди врачей и обслуживающего персонала достаточно выходцев из постсоветских стран. Услуги израильских клиник начинаются от 6 тыс долларов, кесарево сечение стоит почти вдвое дороже.

Более доступны в ценовом диапазоне родильные дома в Тунисе (около 4 тысяч долларов за обычные роды и 5 тысяч за кесарево), в Сингапуре (1,5-2,5 тысяч) и Турции (2,5 тыс -3,5 тысяч).

Правда, тут стоит учитывать, что роды за рубежом требуют дополнительных затрат, связанных с перелетом, проживанием (надо приезжать как минимум за три недели до планируемой даты), кроме того, стоит учитывать, что длительные перелеты весьма утомительны для беременных и новорожденных.

Фото: zdrav.tv, infomed.ru