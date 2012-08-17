Еріка: участь артистів у політичних турах – робота, а не агітація

На сайті «Главред» відбувся чат із учасницею «Крим Мьюзік Фест», співачкою Ерікою. Спілкуючись із читачами, вона розповіла про підготовку до фестивалю та очікування від співпраці під час нього із Валерієм Леонтьєвим, який стане наставником співачки під час кримського дійства у серпні, та запевнила в існуванні дружби в шоу-бізнесі. Також Еріка розповіла, як найближчим часом планує здивувати своїх прихильників творчістю і зовнішністю, жартома натякнувши на зелений ірокез та свою властивість вдаватися до спонтанних та екстремальних вчинків. Крім того, артистка розповіла, що абсолютно «не шарить» у політиці, що б робила, якби стала президентом країни, та чому для неї не існує мовної проблеми в Україні, а також про те, як вона «тягає сумки» в супермаркетах, та про бажання відпочити і втекти «в ізоляцію, без мобільних телефонів».

Подаємо стенограму чату з Ерікою.

Ксюша: Привіт, зозуленька наша. Приємно тебе бачити. Виглядаєш чудово. Таке запитання: на який експеримент зі своєю зовнішністю ти б погодилась?

Еріка: Поголилася б налисо, зробила б зелений ірокез, станцювала б ламбаду...

А серйозно – у найближчому майбутньому готую сюрпризи зі своєю зовнішністю...

Капитон: Эрика, какие сюрпризы готовишь на «Крым Мьюзик Фест»?

Еріка: Ось так взяла і розповіла… На те вони й сюрпризи. У мне по п’ять годин хореографії щодня, готуюся.

Я вдячна, що на цьому фестивалі моїм наставником буде Валерій Леонтьєв. Я щаслива, що зірки стали саме так, і що матиму можливість попрацювати з ним. Леонтьєв – це бренд, людина, яка ніколи не боялася експериментів. Він завжди робив і робить класну музику, сміливі шоу. Досвід спілкування з ним – фантастика. Наскільки мені відомо, нещодавно в інтерв’ю він сказав, що підготувався до нашої зустрічі – подивився кліпи, прочитав інформацію про мене. Сподіваюся, не розчарую його.

ИринаЧура: Еріко, привіт. Коли чекати нового кліпу? Він буде на пісню «Последняя надежда»?

Еріка: Кліп буде на пісню «Последний раз», чекайте згодом. За кілька днів почнемо його зйомки. Він стане продовженням літа для вас.

Диана Лукьянчук: Еріко, колись, на початку своєї кар’єри в інтерв’ю ти казала, що встановила б пам’ятник народу, людям. Який пам’ятник ти б встановила зараз?

Еріка: Людям... Не пам’ятник же ж гамбургеру, як дехто встановлює.

Звичайним людям. І мамі, бо вона терпить мене. Це людина, яка сприймає мене в будь-якому стані. Це найбільше щастя в моєму житті.

Olga93@meta.ua: Эричка, приветик. Уже слышала твою новую песню. Она действительно качает. Очень понравилась, умничка. Вопросы такие: 1) твой секрет хорошего настроения? 2) ты столько много работаешь, как избавляешься от усталости? 3) любимое место в Крыму? Заранее спасибо за ответ. Любим и будем болеть на «Crimea Music Fest».

Еріка: 1. Прокинутися зранку, стати перед дзеркалом і сказати, що життя прекрасне. І просто зберігати позитивний настрій протягом дня.

2. Ніяк. Просто міцний сон і домашній режим. Якщо втомлююся, йду додому, зариваюся під ковдру, вмикаю гарну музику, багато сплю.

3. Курортні містечка типу Ялти. І цього року я буду там, бо там проходитиме «Крим Мьюзік Фест», в якому я братиму участь. Проведемо літо разом з «Крим Мьюзік Фест»!

З архівом попередніх чатів «Главреду» ви можете ознайомитися тут.

Диана Лукьянчук: Ерічко, якби ти на тиждень стала президентом, що б найперше зробила для країни?

Еріка: Передусім я би подумала про тих, хто потребує піклування й турботи, а не про тих, у кого вщент набиті кишені. Наприклад, про людей похилого віку.

Нещодавно була в магазині, поряд із яким знаходиться ринок. Ходила туди купляти овочі, й на ринку побачила бабусю. У неї були неймовірно сумні очі. Було зрозуміло, що у неї немає грошей, аби навіть купити овочів. Купила їй їх. Вона сказала: «Дитино, якби ти знала, як зараз тяжко житии».

Ми не дбаємо про тих, хто дійсно потребує допомоги, і хто заслуговує на належну турботу. Тому це питання було б вирішено найпершим.

Крім того, я б проводила багато соціальних програм, які б ставили молодь на ноги. Навчання для всіх було б обов’язковим і доступним, воно б гарантувало роботу, працевлаштування. Наша молодь ставала б більш осввіченою, і в підсумку ми, як нація, ставали б сильнішими.

Диана Лукьянчук: Настюша, зараз багато зірок йдуть в політику. Чи хотіла б ти колись, спробувати себе у цій сфері?

Еріка: Я абсолютно аполітична. Завжди такою була і буду. Навіть якщо артисти беруть участь у промотурах, то це тільки робота – в жодному разі не агітація. Я абсолютно не «шарю» в політиці, абстрагуюся від цієї нецікавої для мене теми.

Диана Лукьянчук: Ерічка, де тебе найчастіше можна зустріти в Києві?

Еріка: Всюди... Я ж жива людина, як і всі. Хожу по магазинах, тягаю сумки у супермаркетах. Тому мене зустрічають у супермаркетах у відділі ковбаси… Хожу в кіно, їжджу на зустрічі. І, звичайно, мене можна зустріти вдома.

Диана Лукьянчук: Настя, чи експерементувала ти колись з кольором волосся?

Еріка: Експериментувала у шкільні роки. Не думаю, що це був останній досвід. (І тут вона загадково посміхнулася…)

Ксюша: Привіт, красуння. Ми знаємо, що скоро ти випустиш нову пісню, запитання таке: чи є вже пісня на «Русском Радио»?

Еріка: Пісня вже ротується на «Русском радио». Ви можете її слухати. А в понеділок о 9.00 на «Будильник-шоу» особисто презентуватиму новий трек.

Olga93@meta.ua: Эричка, твой любимый вид спорта?

Еріка: Я не спортсмен. Мені подобається спостерігати за різними видами спорту – футболом і тенісом. Для мене найкращий вид спорту – спортзал та хореографія.

Диана Лукьянчук: Яка пісня з твого репертуару найближча тобі?

Еріка: Напевно, ті пісні, які я пишу сама. Тому що я їх пишу в результаті певних переживань. Це те, що я відчуваю (наприклад, пісня «Вернись»).

Диана Лукьянчук: Чи будуть у скорому часі нові фотосесії?

Еріка: Будуть. Фотосесії – це не перша функція артиста. Я розумію, що вам подобається розглядати картинки, але ми працюємо й над іншим. У вересні буде кілька новий фотосесій.

Ксюша: Привіт, зозулька. Нещодавно почули, що ти хотіла б зайняти крісло судді на «Фабриці Зірок-5». Чи це так?

Еріка: Так, я би хотіла зайняти місце судді. Вже бачила цей проект з усіх можливих сторін: була й учасницею, й ведучею. І мені набридло тяжко працювати: я б хотіла «розслабити булки» в кріслі й просто висловлювати свою думку щодо старань учасників. Я вже маю, що сказати за чотири роки.

bad_Angel: Как ты относишься к бодиарту? Хотела бы побывать в роли «живого холста»?

Еріка: Позитивно. Я не проти побути «живим холстом». Це ж нові враження і відчуття. Я вже була в такій якості – у мене є татуювання. Думаю, воно не останнє, їх буде кілька, як мінімум.

bad_Angel: Какие страны и города мира хотела бы посетить и почему?

Еріка: Всю Європу. Вона мене манить культурою, архітектурою. Ми наче всі живемо близько, але культури дуже відрізняются. Хотіла б ближче познайомитися з Америкою, зі спекотними країнами, наприклад, із Мексикою. Взагалі весь світ об’їхала б.

bad_Angel: Существует ли дружба в шоу-бизнесе, как считаешь? Какие отношения у тебя складываются с ребятами из групп «Время и Стекло», «Дио.фильмы»?

Еріка: Дружба існує, бо ми всі люди і потребуємо відносин. І це правильно просто дружити.

У нас прекрасні відносини. Дружимо із «Діо.фільмами», Надькою Дорофєєвою, Позіком («Время и Стекло»). Часто перетинаємося на концертах. До речі, разом ми виступатимемо на «Крим Мьюзік Фест», готуємо для вас сюрприз.

ИринаЧура: Чого ти зараз хочеш найбільше?

Еріка: Хотіла би на відпочинок в Європу. В ізоляцію, без мобільних телефонів. З друзями. Творити якісь дивакуваті речі.

Диана Лукьянчук: Настюшка, багато шанувальників дарують тобі речі, які зробили своїми руками. Як ти до цього ставишся? Тобі подобається, чи ти одразу викидаєш подалі? Дякую, за відповідь!

Еріка: Я ціную такі подарунки найбільше. Коли дарують речі, які можна купити в супермаркеті. Такі речі зберігаю у спеціальному відділі у шафі, якісь із них стали елементами декору. Є вази, які дітии створили власноруч... Коли людина робить щось своїми руками, вона вкладає душу. Ніколи не викидаю. Фен-шуй відміняється, бо ціную такі речі.

Martaky: Привіт з Червонограда... Чому ти все частіше і частіше спілкуєшся російською, оточення так впливає? Що найбільше запамятала з випускного вечора?

Еріка: 1. Тому що я не маю жодних проблем із мовою. Це не настільки важливо, як вам здається. Крім того, хочу мати хорошу практику вживання російської мови, бо хочу співпрацювати з представниками російського шоу-бізнесу. Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина.

Мій батько – росіянин, мати – українка. Тому я зобов’язана знати мову батька і мами...

Продовжуючи тему політики – ненавиджу спекуляції на ці теми. Я сама є прикладом того, як можна поєднувати російську і українську культуру.

2. Останні два роки навчалася в паралельному класі, тому належала двом классам – «а» і «б». Половина випускного вечора пройшла в одному класі, половина – в іншому. Ми зустрічали сонце, співала пісні. У мене була прекрасна сукня. Ми багато плакали, бо не хотіли залишати це прекрасне місце дитинства. Люблю своїх однокласників. Планую приїхати на зустріч випускників.

Даша Маманкова: Привіт, Еріка! Я знаю, що тобі подобається гурт «Океан Ельзи», слухаєш чи ти когось ще, окрім них, із наших вітчизняних музикантів?

Еріка: Поважаю «ОЕ», Вакарчука. Це – найкращий гурт України, слухаю їх з дитинства. Слухаю перші альбоми «Скрябіна», а також «Бумбокс»... Люблю український рок. Він є, ми можемо цим похвалитися. Рок поєднується з українською мовою, і це круто звучить. Українські гурти – це доказ того, що Україна рокова країна.

Анжелка: Приветик, Эрика. Я – поклонница твоего таланта, и мне очень хотелось бы у тебя узнать, какой момент из детства запомнился тебе на всю жизнь?

Еріка: Це момент, коли вся родина була разом. Тоді ще мої батьки жили разом. Тато часто їздив до Москви, повертався завжди на Новий рік. Так от, тато приїжджав з Москви, потяг приходив майже опівночі, забігав у квартиру в 23.50 і сідав за стіл. І тоді бамкало 12... Це було таке щастя! Він приносив купу подарунків, ящиків «снікерсів». Всі цілувалися, обнімалися – це був, напевно, найшасливіший момент.

Еріка.дуся: Чи можливо, щоб ти спілкувалася зі своїми фанатами по телефону? Якщо так, то подзвони (097) 334 … …, будь-ласка. Андріанна.

Еріка: Поспілкуватися можна у соцмережах, Твіттері та під час онлайн-конференцій.

Еріка.дуся: Що робити, якщо ніхто не вірить у твої сили? Андріанна.

Еріка: Точно нічого не робити на зло комусь. Треба робити для себе. Треба працювати, робити справу. Як кажуть, собака гавкає, караван йде. Треба не дивитися по сторонах, а треба просто тупо пахати. І абсолютно не переживати з приводу того, що думають люди.

Еріка.дуся: Хто твій молодий чоловік? Чому так довго приховуєш? Андріанна.

Еріка: Моє особисте життя – це частинка, яку я залишаю тільки для себе. Я вже довго потерпала від дій журналістів, що цей досвід мене навчив не оприплюднювати своє особисте життя. Тому воно залишатиметься виключно моїм.

bad_Angel: Как ты относишься к служебным романам? Это помогает работе или мешает, как считаешь?

Еріка: Це питання тісно пов’язане із питанням про особисте життя. Мала досвід службового роману на «Фабриці зірок». У цьому є і позитиви, і негативи.

Хоча і на російській, і на українській естраді є класні приклади службових романів.

Lexie: Настюш, привет. Даже не знаю, что у тебя спросить, просто хочется поблагодарить тебя за то, что ты с нами, что даришь нам свое творчество, свою улыбку, мы все тебя очень сильно любим, ценим. Спасибо, что ты есть у нас, что ты в наших сердцах, твои песни во многих случаях помогают мне найти ответы на свои личные вопросы, и помогают устроить личную жизнь. Спасибо за все, безумно люблю и очень жду тебя в Одессе. Год без твоей энергии – это уже никак.

Еріка: Мені дуже приємно чути такі слова. Це не лестощі, а дійсно слова людей, які потребують моєї музики. Заради таких людей я творю. Я Вас дуже люблю, навіть більше, ніж Ви мене.

Lexie: Настюш, представь такую ситуацию: до концерта полчаса, тебе приносят твой концертный костюм, который ты видела только на эскизах, но, посмотрев на него, ты видишь, что он тебе совсем не нравится, и это не то, что ты видела. Переделывать что-то нет времени, бежать покупать тоже, каковы будут твои действия в этой ситуации? Любим тебя, ждем в Одессе. От Женьки.

Еріка: Привет, Женька.

Бувають такі ситуації. Виступатиму в цьому костюмі. Бо не він красить артиста, а артист його. Якщо ти виступатимеш із кислою мордою, то ніхто тебе не сприйме. Це всього лиш костюм. Важливий вокал, чесність із слухачем і музика.

Алюсик: Привет, Эрика. Хочу задать тебе такой вопрос. Какой мультфильм или фильм ты считаешь самым классным, и какой бы ты пересматревала по десять раз на день?

Еріка: Мультиків люблю багато. Люблю радянські: «Ну, постривай!», «Простоквашино»... Люблю й діснеївські мультяхи, починаючи з «Попелюшки», закінчуючи «Покахонтас».

Фільмів – безліч. Зараз зупинилася на серіалі «Каліфорнікейшн». Є декілька картин, які лежать «у загашнику», їх часто передивляюся: «Куда приводят мечты», «Дневник памяти», «Дневник Бриджит Джонс»...

Nastishka: Привет, Настена. Скажи, пожалуйста, «Фабрика звезд» дает хорошую возможность себя реализовать как певицу? Не жалеешь, что сейчас так мало времени из-за работы, и ты не можешь проводить его со своими близкими и друзьями?

Еріка: Якщо ви думаєте про участь у цьому проекті, то даю «зелене світло». Це – хороший старт, школа, практика. Дерзайте, вперед.

Я шкодую, що не можу проводити вільний час із сім’єю. Але розумію жертви, на які доводиться йти. І близькі мене розуміють. Намагаюся поєднувати і роботу, і сімю, і друзів.

Olga93: Какое блюдо ассоциируется с домом, семьей?

Еріка: Мамині котлетки і борщик. Та й все, що готує мама, щось домашнє.

Взагалі не асоціюю сім’ю із їжею. Це – найважливіше в моєму житті. До чого тут їжа?

Лада: Привіт, Зозулька. Який самий нереально божевільний вчинок в твоєму житті? Яка покупка була найжахливішю в твоєму досвіді? І все ж таки, про твою нову хітову пісеньку. Чому так довго тримала нас в очікуванні? Чи це такий хід?

Еріка: Я не екстремал по суті, не стрибаю з паршутом і не катаюся на лижах. Але я екстремал по життю. Я можу щось вичудити просто зараз. Люблю життя несплановане і спонтанне. Можу зірватися і кудись поїхати з друзями, легка на підйом.

Не було жахливих покупок. Якщо ти «лоханувся» з покупкою, її завжди можна передарувати, або якось використати. Не буває, щоб річ не стала в нагоді. Не варто на цьому зациклюватися. Це лише гроші та речі, а головне – люди.

Пісня з певних технічних причин не змогла вийти в ефір, коли ми хотіли. Повірте, це буде сюорприз, і у вас із нею буде чимало добрих асоціацій.

Лигачёва Виктория: Привет Эрика. Ты просто прелесть, обожаю тебя! 1. Ты любишь животных? Есть ли? 2.Есть лучшая подруга? Спасибо.

Еріка: 1. Люблю тварин, але не настільки фанатично, щоб створити притулок. Це – брати наші менші, про них треба дбати. Вони чисті, чинять так, як відчувають. У нас в сім’ї ніколи не було тварин, тому й у мене немає. Часто я в роз’їздах, тому боюся, що не зможу доглядати за цим комочком щастя, та він спливе пузом догори.

2. Найкраща подруга є. Вона живе у Львові. Слава Богу, що вона залишилася в моєму житті. Ми дружимо зі студентства. Її звати Уляна.

Oksanaaaa: Що чекати від тебе на «Крим Мьюзік Фест»? Які пісні ти будеш виконувати?

Еріка: Виконкуватиму пісню «Папарацці». Буде класний номер. Будуть сюрпризи, тож запасайтеся поп-корном та колою й чекайте.

Еріка.дуся: Яка твоя улюблена прикраса і річ у гардеробі? Андріанна.

Еріка: Не можу назвати конкретно. Їх багато.

Еріка.дуся: Чи зробила б ти пластичну опирацію і де cаме? Чи правда? що у тебе є тату?

Еріка: У мене є тату, і буде ще 27. Ходитиму вся синя як зомбі-бой.

Хочу збільшити груди, сідниці, губи. Це ж тренд! Жартую.

Поки що немає необхідності...

bad_Angel: Любишь активный отдых или пассивный? Умеешь ездить на коньках, роликах?

Еріка: Люблю пасивний відпочинок. На відпочинку я – «м’ясо на сонці».

Olha62: Привіт, Еріка. В тебе нарощені нігті, чи ні? В тебе є якісь секрети своєї краси?

Еріка: У мене нарощені нігті. Секрет такий: хороший сон і багато тренажерного залу.

martysa2009@rambler.ru: Зозулька ти наша. Ми всі нереально любимо тебе і чекаємо прем’єру твого нового кліпу. В мене є таке за питаннячко. Які найпозитивніші моменти тобі запам’яталися після цього літа?

Еріка: Відпочинок у Чорногорії і активна діяльність, запис нового треку.

Еріка.дуся: Чи хотіла б ти знятися у кіно? У ролі кого?

Еріка: Так, у ролі негативного персонажу. Зараз вже є такі пропозиції. І не тільки в Україні.

Еріка.дуся: Ти живеш сама?

Еріка: Так, сама. У мене є кактус.

Еріка.дуся: Я дуже ранима – що порадиш?

Еріка: Раджу не паритися щодо того, що не важливо. Як сказав Соломон: «І це теж пройде». Треба жити далі, що б не сталося...