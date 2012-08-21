«Кролик» Владимир Данилец: хохлы не бывают дураками

На сайте «Главред» состоялся чат с участником юмористического дуэта «Кролики» Владимиром Данильцом. Общаясь с читателями, он рассказал о погоне за дешевым смехом, как недостатке юмористических номеров, о пошлости и низменности украинских и российский юмористических телепрограмм, нелегком труде артиста, а также почему «Кролики» не рвутся в политику. Кроме того, Данилец прокомментировал «языковую проблему» в Украине, объяснил, почему большинство номеров их дуэта на русском языке, а также рассказал, почему «Кролики» ненавидят национализм и выступают против движения Украины в Европу.

Представляем стенограмму чата с Владимиром Данильцом.

shahmatist09: Куди подівся суто наш, український, гумор? Вишня, Сова, Глазовий… Їхні усмішки можна читати і слухати з задоволенням! Зараз телеекрани заполонили «петросяни» і «галкіни», гумор «ниже пояса» – народ сміється, а потім плюється вдома від такого «зрєліща». Чи не пора б Вам показати всім, що в Україні є свій, козацький гумор? Чи Ви не вважаєте себе українцями, а вже повністю стали москвичами-росіянами?

Владимир Данилец: У нас была прекрасная украинская программа, которую, могу с ответственностью сказать, никто так и не переплюнул. В ней были прекрасные номера: «Украинская свадьба», «Ярмарка», «Парламент», «Индийское кино», «Граница на крючке», «Сонце низенько», «Корчма».

Сова – это артист. А Глазовой и Вишня – это классики украинского юмора, но они уже в прошлом. Их юмор уже отошёл. К сожалению или к счастью – не знаю. Время идёт вперёд: появляются новые проблемы, новые моды, новые вкусы. Нужно идти в ногу с жизнью. К сожалению, не пишут на украинском языке так, как нам бы хотелось. Мы сами любили украинские номера, которые нам писал Владимир Перцов. Но не пишут сейчас так красиво, как писали когда-то.

Да, есть погоня за дешёвым смехом. Сейчас считается, что поматериться на сцене и показать задницу – это класс. Именно это сейчас приветствуется. Но, тем не менее, зритель сам так воспитал. Потому претензии именно к нему. И, конечно же, претензии к телевидению, которое пропагандирует самое пошлое и низменное: секс, насилие, убийства, садизм, безкультурие. Всё это то, что пропагандирует наше украинское «телебачення», да и российское тоже.

Если бы в Украине было хоть одно «Кривое зеркало», как в России, мы были бы счастливы. Но у нас есть «95 квартал» – это молодые ребята, бывшие КВНщики. Они делают то, что нравится нашему народу, – издеваются над правительством. Сейчас это в моде, потому они на высоте. Но у них много пошлости. Хотя ещё раз подчёркиваю: ребята – талантливые. Сами зрители это поддерживают, ходят на концерты, платят деньги, заведомо зная, что артист выступает под фонограмму, зная, что в концерте будет пошлость. А если люди идут, есть спрос, значит, артист будет продолжать работать в таком жанре – в пошлости и безвкусице. Так что тут палка о двух концах.

У нас нет нормального телевидения, нормальных новостей. Есть хорошие программы, но их крайне мало. В основном всё построено на каких-то сенсациях. Например, упал какой-то Вася. И начинается: «Вася упал!!!». Ну, и что, что Вася упал? Он поднимется и пойдёт дальше. И начинается обсасывание новости, что Вася упал, а Петя его не поднял.

Смотрю на это всё и плююсь. Это касается многих и московских, и украинских передач. Хотя, не хочу никого обижать, но на украинском телевидении безвкусицы и пошлости намного больше, чем на российском. Я не говорю о «Камеди Клаб», где на сцену выходят убийцы юмора. Но наши ребята тоже не стесняются и матов, и перематов. Забыли мы как-то о том, что искусство должно учить красоте, культуре, чему-то хорошему. А у нас, наоборот, искусство учит, как обмануть, как оскорбить, как поиздеваться. На сцену выходит безвкусно одетый человек, и такие же номера у него. Мало артистов с хорошим вкусом и любовью к зрителю. Когда-то люди шли посмотреть на то, как одет артист, как он двигается, как он разговаривает, как он ходит по сцене. Артисты были небожителями, а сейчас, как у Аркадия Райкина, «как простой инженер». И сами они в этом виноваты. Но, опят же, раз есть спрос, ребята ругаются матом, показывают задницы, а зритель на них идёт, плюётся, но всё равно идёт. Есть спрос – есть товар.

shahmatist09: Як Ви ставитеся до сатирика Михайла Задорнова? Здається, він не тільки жартує, а й виховує людей, щоб вони не росли дурними. Особливо мені подобається, коли Задорнов про походження слів розповідає (звісно, російських), але ж і нам є що сказати! Чи не так?

Владимир Данилец: Нам, конечно же, есть что сказать. У нас сейчас развернулась кампания за украинский язык. При этом никто на задался вопросом – а какая «українська мова» отстаивается? Есть красивый, очень мелодичный литературный украинский язык. У меня много друзей, говорящих на украинском. И сам люблю украинский язык, вырос в Черниговской области, но там не было красивого языка – там был суржик.

Почему украинский язык у нас сегодня приобрёл польский прононс? Причём именно за такой язык агитируют, именно его навязывают насильно, втыкают в рот, и мы должны говорить с польским акцентом. Извините, а почему не с мадьярским или не с румынским, или не с белорусским, или не с российским акцентом? Почему у нас превалирует львовский менталитет? Ведь есть и черниговский, и сумской, и полтавский, и днепропетровский. Есть литературный язык, именно его должны изучать в школе, как нас когда-то учили. Язык Рыльского, Тычины, Франко, Леси Украинки… Да, произведения всех этих авторов изучают, но в быту литературного языка нет.

Мы очень хорошо знакомы с Михаилом Николаевичем, отработали с ним много концертов. О коллегах мы плохо никогда не говорим – только хорошо. У него действительно очень большая аудитория, его любят. Он очень умный, образованный человек. То, что он делает, он делает хорошо, с любовью. Он не только шутит, но и пытается воспитывать. Другое дело – помогло ли это кому-то.

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shahmatist09: Будете займатися політичними виступами? Давати концерти від імені якогось кандидата в депутати?

Владимир Данилец: Не знаю. Если мы и будем кого-то поддерживать, то будем поддерживать только тех людей, которых хорошо знаем, которым верим. Как мы делали это всегда. Мы никогда не поддерживали людей, которых мы не знали.

shahmatist09: Не плануєте створити таку ж передачу, як «Городок»?

Владимир Данилец: Нет, но сейчас полным ходом идёт подготовка к нашей передаче. Не знаю, когда она выйдет – или осенью, или под Новый год. Но с одним из каналов мы договорились, что будет передача, именно наша с Володей Моисеенко. Давно мы не выходили с сольной программой.

«Городок» это «Городок», а мы должны быть другими, отличаться. Кажется, мы придумали такую передачу, и сейчас идёт подготовка к ней. Вообще, идей по телевизионным программам у нас много. Давайте вспомним: у нас была программа «Проснись и пой», она была очень популярна. Ёё так никто и не смог заменить в Украине. У нас был «Комедийный клуб». К большому сожалению, мы его придумали совершенно другим, а девочка, которая отвечала за развлекательные программы, в юморе ничего не понимала, и, увы, пришлось выпустить заведомо «мёртвого ребёнка». И у нас не получилась, к сожалению, та передача, которую мы хотели. Но, тем не менее, «Комедийный клуб» был популярен и шёл на «Интере» несколько лет.

Хрющенко: Во втором десятилетии ХХІ века на фоне усиливающейся взаимозависимости всех экономик и культур шароварный национализм выглядит смешным, глупым и неискренним (как ширма «боротьбы» за колбасу людей неконкурентоспособных). Почему эту «золотую жилу» вы упорно обходите в своём творчестве?

Владимир Данилец: Мы с Володей ненавидим национализм. Как доказывает история, национализм ещё никогда не был хорошим. Как и все «-измы» (национализм, фашизм, коммунизм и т.д.), он ни к чему хорошему не приводит. В социализме, в котором мы жили, было много плохого: помню очереди, дефициты. Но была сильная идеология: фактические библейские заповеди, немного переформулированные. Люди были чище, искреннее, добрее, ответственнее и профессиональнее, нежели сейчас.

Ни одна революция не дала народу то, что обещала – ни капитализм, ни коммунизм, ни национализм. И не дадут. Национализм – это консервация, угнетение одной нации другой. Это то, что сейчас пытаются делать националисты. Этого категорически нельзя делать.

В своих номерах мы обходим стороной данный вопрос, хотя давно хотели его поднять. К сожалению, нет авторов, которые бы написали на эту тему должным образом, так, как мы хотим.

Вскоре появится наш новый номер о Европе. Мы против того, чтобы Украина вступала в Европу. Почему? Когда мы были в Прибалтике, пожилые прибалты нам сказали, что им лучше жилось при Советском Союзе. Окончив школу, молодые люди уезжают в Англию, Францию – европейские страны. Морские порты не работают, заводы тоже. А теперь ещё Европа диктует свои условия. Сегодня они остались без ничего при высоких ценах. И мы движемся в этом направлении.

Национализм в номере осветить очень тяжело. Это очень деликатная тема. К ней нужно подходить так, чтобы всем всё было понятно. Мы за тот юмор, который не обижает, не оскорбляет, который учит и направляет.

Реал. Вопрос: Что помогает вам выжить в условиях современного укроидиотизма? (Кроме юмора, естественно.)

Владимир Данилец: Юмор и помогает. Идиотизм, происходящий в нашей жизни, – повсюду. Меня удивляет, как бедных людей все обдуривают. Действительно, идиотизм: уже 21 год существует независимая Украина, а нам политики всё рассказывают, что мы боремся за независимость. И самое смешное, что народ на это ведётся. И мы боремся с какими-то ветряными мельницами. Может быть, хватит уже? Строить надо страну. Ведь наша страна построена на воровстве, к большому сожалению. Так хватит воровать с убытков, пора воровать с прибылей, уж если на то пошло! У нас только ломают, по сути, ничего строя. Но при этом столько народу лапши вешают. И бедный наш народ-богатырь в это верит, бегает с фотографиями, отстаивает что-то, голодовки устраивает. Это всё смешно и жалко. Жалко, что наш народ такой глупый и наивный.

Мы никогда не хотели идти в политику. Может быть, пойдём, посмотрим. Но пойдём, чтобы честно помочь народу. А, видя сколько в этой сфере лже-патриотов, мы понимаем, что ничем не сможем помочь. Поэтому, слава Богу, у нас есть такое оружие, как юмор. Мы помогаем народу смеяться, отойти от существующего дурдома.

А порядок в Верховной Раде был бы тогда, когда бы все депутаты выполняли все свои обещания, чтобы через пять лет каждый дал отчёт, что он сделал для своих избирателей. И если он не сделал обещанное, пусть возвратит зарплату за пять лет и уйдёт, больше не баллотируясь хотя бы пять лет. Тогда бы многие действительно пытались что-то сделать, чтобы ещё пять лет быть у власти. А поскольку у нас только обещают, ничего не делают, только зарабатывая «бабки», мы имеем то, что имеем.

К сожалению, такого закона никто не примет. Я уже неоднократно говорил, что если бы ввели такой закон, я бы первым стал кандидатом в депутаты. Тогда бы я знал, что должен для избирателей делать то-то, то-то и то-то. А быть пустышкой – мы не хотим. Нам дорого наше имя.

Василий: Расскажите о вашем самом юморном выступлении во время выборов президента с песней «Ти ж мене підманула». От такого юмора до сих пор регочет вся страна.

Владимир Данилец: Мы ездили по городам, которые тогда были «помаранчевыми». Но не боялись ездить, потому что была честная программа. Когда мы выходили на сцену, говорили: «Сейчас мы вам покажем программу. А в конце вы нам скажете, соврали мы вам или нет». Хотя многие из этих людей были за Юлию Владимировну, на 85-90% концертов люди аплодировали стоя и говорили, что мы сказали правду.

Что касается «Підманула-підвела» – её принимали очень хорошо. Там была ещё одна песня «Остров невезения»: «Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, остров невезения у Эвропе есть, весь покрытый флагами, абсолютно весь…» Тогда же мы показывали и пародию на парламент. «Підманула-підвела» – честная, правдивая песня. Смешного не было, потому что вся программа принималась очень хорошо.

Кроме того, мы тогда пели две песни и показывали только один номер о политике, всё остальное было нейтральным. И это так сильно било, попадало «в десятку». У нас вперемешку были политика и юмор, чистый юмор. Извините, что хвастаюсь.

Костя: Владимир, какую нишу вы планируете занять среди исполнителей песен?

Владимир Данилец: Ещё не знаю. Очень переживаю по поводу своего диска. Все песни, написанные на данный момент, одна на другую не похожи. Давал послушать своим друзьям, и многие даже не верят, что это пою я.

Нишу… Я об этом даже и не думал. Главное – чтобы мои песни понравились. А если понравятся, то ниша меня сама найдёт.

taras.gravchenko@gmail.com: Вы дружите только на сцене? Или по жизни у вас такие же теплые и дружеские отношения? Спасибо.

Владимир Данилец: И в жизни у нас тёплые и дружеские отношения. Мне с партнёром очень повезло. Я даже своим врагам желаю иметь такого прекрасного партнёра, как Владимир Моисеенко. Уже пошёл 34 год, как мы дружим. Мы очень хорошо друг друга понимаем и чувствуем. Можем не разговаривать дня три-четыре, просто «привет», перекусили вместе, о чем-то в общем поговорили, а, бывает, что просто не можем наговориться. Всё-таки за 34 года мы обо всём переговорили. Уже вместе столько выпито, съедено… Он – классный, хороший, очень честный и работоспособный партнёр. И я благодарен Богу, что он мне дал такого друга и партнёра.

Уже 30 лет нам задают вопросы о том, почему мы не поссорились. Да нет поводов для ссор! Деньги мы зарабатываем одинаковые, работу делаем одинаковую: я – свою, он – свою, а в итоге получаются хорошие номера, на которые уже 24 года ходит зритель. Если бы мы грызлись, ненавидели друг друга, то, поверьте, не было бы ни такой пары, ни таких программ, как «Кривое зеркало», «Проснись и пой», «Смешнее, чем кролики» и т.д. Если бы не было дружбы и доверия, мы никогда бы не сделали таких больших дел.

Но и самый главный стержень нашей дружбы и работы – третий, который всегда остаётся в тени, но которого мы считаем номером один, – Евгений Викторович Перебийнос. Это наш режиссёр, отец, друг, соавтор очень многих номеров.

Жиром: Почему, чем ближе весна, тем длиннее ножки у помидоров на рынке?

Владимир Данилец: Потому что очень кушать хочется.

Жиром: Сколько бутылок надо собрать, чтобы стать миллионером?

Владимир Данилец: Сдайте бутылку, умножьте – сами себе ответите.

полковник: Наши «Кролики»! Возвращайтесь в Украину, в частности, в Крым.

Владимир Данилец: Мы никогда никуда не уезжали и уезжать не собираемся. Мы, как жили в Украине, в Киеве, так и живём. Володя живёт здесь уже 40 с чем-то лет. Я в Киеве с 1978 года и никуда отсюда перебираться не хочу. В Москву мы ездим, записываемся там, участвуем в юмористических передачах. Слава Богу, нас любят, уважают и всё время приглашают. К большому сожалению, в Украине нас не приглашают. На некоторых украинских каналах, которые мы когда-то поднимали и делали популярными, нас новые люди не приглашают. Но мы не обижаемся: как мы пришли когда-то в Украину через Москву, так мы до сих пор и ходим. Обидно, что очень многого не видит наш украинский зритель, наших новых номеров.

16 августа мы записали наш большой сольный концерт на телевидении, на Первом национальном канале. Думаю, скоро наш украинский зритель её скоро увидит. Да, там практически всё на русском языке. Потому что на украинском мало кто пишет, почти никто не пишет. Кроме того, мы много ездим, очень обширная география: вся Россия, Казахстан, Узбекистан, Италия, Америка, Израиль, Германия. Там на нас ходит русскоязычный зритель. Конечно, украиноязычные тоже ходят, но их не так много, как русскоязычных. Потому приходится программы делать на русском языке. Если есть хорошие украинские номера, то мы с удовольствием возьмём и сделаем.

Кстати, в Москве любят украинские номера, просят, чтобы мы их чаще показывали. При этом мы никогда не дразнили хохла. Никогда. Возьмите любой номер: у нас никогда не было тупого хохла. Он у нас всегда простой, с хитринкой, добродушный, немножко жадноватый. Но тупого хохла у нас никогда не было и не будет. Потому что хохлы дураками не бывают. Другое дело, что они доверчивые, как дети. Но это уже часть нашего менталитета. Куда мы ни приезжали, кто-кто, а хохлы, наші українці, всегда живут хорошо.

А по поводу Крыма. Мы совсем недавно там были. Очень люблю Крым: климат, море. У меня там много друзей. Потому всегда с удовольствием туда приезжаю. Думаю, мы всё-таки возродим наш фестиваль «Москва-Ялта-Транзит», но под другим названием. Обязательно сделаем большой хороший фестиваль, не уступающий «Юрмале».

vasyld: Колись, беручи участь в одній із дискусійних телепередач, ви дуже сперечалися із Іриною Фаріон на «регіональній» мові. У мене таке враження, що наш шановний Президент вчиться української саме у вас. Може, розкажете нам, що ви думаєте про «двуязичіє»?

Владимир Данилец: Президент, що б там не казали, володіє українською, тому у нас не вчиться. У донецькому регіоні всі розмовляють російською мовою. Моя мама, нині вже покійна, теж із Донецької області, говорила і російською, і українською. Але рідною була російська. І ніхто її не перекривляв, не називав кацапкою. У неї була красива російська мова. Взагалі, тоді не існувало цього «мовного питання». Розпочали його націоналісти, хоча жодної загрози для української мови немає. Ми ж українська незалежна держава, і все одно починаємо боротися з тим, чого немає. Пишіть хороші книги, вірші, пропагуйте, показуйте, і, повірте, це буде конкурувати з російською мовою. Дайте достойну альтернативу.

А українська мова не умре. Проте регіони дійсно розмовляють російською мовою. Є вигадкою те, що начебто вбивають українську мову. Ніхто її не вбиває. Хочеш говори українською, хочеш – російською. Головне, аби не крав. Судять же не по тому, якою ти мовою говориш, а по вчинках. Якщо ти розмовляєш російською, але дієш на благо української держави, то що тут поганого? Якщо ти працюєш на українській землі, даєш їй хліб або вугілля, при цьому говорячи російською, нічого страшного в цьому немає. Тим більше, що ніхто українську не забороняє! Читайте закон, він не закликає прибрати українську мову з ужитку та перейти на російську. Якби про це йшлося, я б був першим проти цього закону. Є українська мова, державна, й закон це підтверджує. А регіональна – якщо в Донецьку та Луганську вже стільки років говорять російською, то нехай вже й говорять.

Історія про те, що мову вбивають, вигадана націоналістами. Ніхто її не вбиває. У мене в Дмитрівці, як говорили українською мовою, так і говорять. Мову не вб’єш, вона вбирається людиною з молоком матері.

Вибори – треба піаритися, а на народ наплювати. Народ битви влаштовує, а політики говоритимуть, які вони борці за свободу та українську мову. Насправды ж ніхто її не вбиває, ніхто над нею не знущається, нічого поганого з нею не робить.

Українською мовою тоді почнуть всі говорити, коли у нас будуть хороші пенсії, зарплати, стабільність, нормальна їжа, хороше навчання. У нашій державі, на жаль, немає ідеології, не створили її за 20 років. У комуністів, що б там не говорили, були і добро, і порядність. І не треба було цього позбавлятися разом із комуністичним минулим.

kenrol: Ваши первые указы на посту президента? (Если так случится.)

Владимир Данилец: Первый указ будет такой: запретить всем воровать. Может быть, это жестоко, но с отрубанием рук в наказание, потому что нельзя так красть. Вся наша беда в жадности.

И я бы очень хотел навести порядок с нашей природой (землёй, водоемами), чтобы воду вылечили от всяких радионуклидов, чтобы придумали решение проблеме с заводами, которые убивают наши реки и озёра.

Я бы начал с этого, потому что это – наша жизнь, то, что нас кормит.

Кроме того, я запретил бы всякие «ешки», добавки. Хочу, чтобы нация была здоровая. А сейчас к нам с Запада завозится всякий суррогат, который там не едят. А в итоге, посмотрите, насколько увеличилось количество онкобольных. В советское время их были единицы.

Именно этих сферах я бы беспощадно наводил порядок. Будет здоровая земля – будет счастье, будет прибыль, будет всем хорошо.

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ: Ребята, я не стану касаться языковых проблем. Мне непонятно другое: осознаёте ли вы, что делаемое вами – это откровенная халтура для люмпенов, и вы просто зарабатываете деньги, или вы всерьёз полагаете, что это хороший юмор и искусство?

Владимир Данилец: Мы никогда не халтурили. Придите хоть на один концерт, чтобы посмотреть, как мы работаем. За каждый концерт – минус два килограмма.

У нас высокие требования к юмору. Но не все дотягиваются до той планки, о которой мы мечтаем. Всё время стремимся к чему-то новому, интересному, лучшему. Если нам это не всегда удаётся, то это не наша вина, а, скорее, авторов.

Мы так зарабатываем деньги, как сталевар зарабатывает, варя сталь, как пекарь печёт хлеб, шофёр возит людей. Это – наша профессия. И в этом ничего криминального или страшного нет.

Наверное, задающий такой вопрос не разбирается в профессиях, или думает, что артист – это не профессия, а такое себе валяние дурака. Нет, это серьёзная работа, забирающая много сил, много энергии, много здоровья. Кажется, что искусство – это великий самообман, кажется, что на сцене всё просто и легко. На самом же деле пока номер дойдёт до сцены, у артиста столько здоровья уйдёт, столько мытарств, столько отсева, столько работы с автором, споров… Но я рад тому, что люди думают, что это лёгкая работа. Значит, мы хорошие артисты, и всего труда, который имеет место за кулисами, зрители не видят. Это, я считаю, похвала. Спасибо.

Абросимов: Как Вы считаете, подделка документов – это уголовное преступление или политическое деяние?

Владимир Данилец: Это вопрос не ко мне. Такие вопросы надо задавать следователям, законникам, адвокатам.

Нік: Перед глядачем якої країни виступати найважче? Чи бувало так, що не вдавалося розсмішити зал?

Владимир Данилец: Бувало. Це було в 1990 році, коли ми виступали в Ризі перед українською діаспорою. У концерті були номери суто українською мовою, і нам не вдалося розсмішити глядача. Хоча були й хіти, класика гумору того часу («Українське весілля», «Індійське кіно», «Кордон на гачку» тощо).

nbuhbwf86: Розкажіть, будь ласка, про міста України, які вам подобаються, і де ви часто буваєте? Успіху в роботі!

Владимир Данилец: Дякую. Подобається вся Україна. Це – велика прекрасна й чудова країна, з різними ландшафтами: і ріки, і гори, і долини, і рівнини. Люблю Крим, люблю Закарпаття, люблю свою Батьківщину – Чернігівщину. Кожна область має свій менталітет, смак, свою родзинку. З 1984 року я її об’їздив уже всю. Це як діти, які люблять всіх – і Васю, і Петю, і Гришу, і Колю. Я люблю всю Україну. Тож ні я, ні Вова не проміняємо нашу країну на якусь іншу. Якщо нас звідси не виженуть.

укр: Здравствуйте, Владимир. В Украине уже вовсю идёт предвыборная «страда». Вопрос: согласились бы вы агитировать за Кролика Сеню (т.е. за Арсения Яценюка)?

Владимир Данилец: Нет. Я верю делам, а не словам.

Демьян: Вопросов нет. Просто хочу пожелать вам удачи в вашем позитивном благородном деле.

Владимир Данилец: Спасибо.

Хочу отметить, что никого не хотел обидеть. Хочется, чтобы люди были умными в нашем государстве, чтобы их не «разводили», как это делают сейчас. Почему уже больше 20 лет мы являемся первыми в Украине (простите за нескромность), потому что наш юмор добрый, не призывает к оскорблениям и унижениям.

Фото предоставлено пресс-службой юмористического дуэта «Кролики».