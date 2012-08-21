Берлин – "не бедный и сексуальный"

21 августа 2012, 17:52

Корреспондент "Главреда" увидел, как живет сегодня столица самой экономически стабильной страны Евросоюза.

"Бедный, но сексуальный", - так 10 лет назад о своем городе сказал берлинский мэр Клаус Воверайт. Сейчас столица ФРГ вовсе не бедный город, хотя и не самый богатый (самые богатые немецкие города – это Гамбург и Мюнхен). 

Можно ли назвать Берлин сексуальным? Пожалуй, тут однозначного ответа нет. Ярких или стильных людей на улицах города очень мало. Женщины одеваются предельно просто и демократично. Если вам удастся встретить девушку в короткой юбке и на каблуках, то она наверняка окажется проституткой. Кстати, проституция в Германии легализирована: представительницы этой профессии платят налоги и получают пенсию, как и остальные бюргеры. Впрочем, по Берлину на шпильках особо и не походишь – очень много мелкой брусчатки.

Зато в Берлине очень элегантные бабушки. Хотя назвать "бабушками" этих ухоженных, стильных женщин, с маникюром и аккуратными прическами даже как-то язык не поворачивается. Вместе с "дедушками" они ходят на концерты, гуляют по паркам…

В чем же проявляется берлинская сексуальность? Пожалуй, это полуночные и ночные развлечения. Причем, по сравнению с Киевом, не такие уж и дорогие.

Одна примечательная деталь: завтраки в берлинских кафе подаются до 17.00! А все потому, что ночи в Берлине очень длинные, а иногда бесконечные. В ночной клуб можно прийти и в два ночи, и в четыре, и в семь утра. 

Около пяти утра становится немного тесно. К семи утра все немного рассасывается, а к  восьми могут прийти "свежие силы" - только что проснувшиеся после ночи пятницы. Иногда вечеринки заканчиваются в 11 утра. Человек после такого party просыпается во второй половине дня и хочет не обедать или ужинать, а завтракать.

Берлин гастрономический

Цены в берлинских кафе и ресторанах несколько выше, чем в киевских, но несущественно. А берлинский фастфуд очень даже неплох.

Зажаренная свиная сосиска, нарезанная  кусочками и обильно политая томатной пастой вперемешку с порошком карри — истинно берлинский фастфуд, изобретенный продавщицей Хертой Хойвер в 1949 году. Традиционно карривюрст сопровождается щедрой порцией картошки фри. Очень вкусная и очень вредная еда. Цена – 5 евро.

Практически на каждом углу продается "донер-кебаб" (шаурма). Очень сытная и острая. Порой даже слишком: если вовремя не остановить продавца, он насыплет столько специй, что все внутри запылает огнем. Погасить огонь можно колой за 2 евро (дорого, но что поделаешь).

Наверняка, когда вы слышите слово "донер-кебаб", на ум сразу приходит Турция? На самом деле родиной донер-кебаба является Берлин, где в 1971 году в небольшом турецком ресторанчике Hasir была впервые подана баранина, политая чесночным соусом, с картофелем фри, салатом и зеленью, и все это было завернуто в питу.

Около 2,5 евро стоит Jogurtbecher - "йогуртовый стакан". Это сочные яркие фрукты в высоком пластиковом стакане. Их смешивают с йогуртом, орехами и мюсли. Тот редкий случай, когда и вкусно, и полезно.

И, конечно же, в Берлине надо обязательно попробовать рульку (свиная нога). В ресторане это удовольствие стоит приблизительно 12 евро. По киевским меркам – вполне адекватная цена за такую гору мяса. К тому же, одну рульку можно смело брать на двоих. 

 

 

Лучше пешком…

А вот что в Берлине действительно дорого, так это общественный транспорт. 1,2 евро - самый дешевый билет, действителен он на 3 остановки на метро или 6 остановок на автобусе и трамвае, в последнем случае пересадки делать нельзя.

Вообще-то, в берлинской системе проездных разобраться не так-то просто, поэтому лучше всего купить Welcome Card. Это карточка для тех, кто приехал в Берлин на пару дней. В  течение 72 часов с момента компостирования можно не только пользоваться всеми видами общественного транспорта в Берлине и Потсдаме, но и посещать музеи, кататься на теплоходе, ходить в театр со скидкой до 50%. Welcome Card рассчитана на одного взрослого и троих детей младше 14 лет.

Также можно за 12 евро в день арендовать велосипед и колесить по городу в свое удовольствие, любуясь городским красотами и прекрасной архитектурой Берлина.

Обязательная программа

Главные достопримечательности центрального Берлина – Бранденбургские ворота и Рейхстаг расположены в 20 минутах ходьбы от одной из красивейших площадей Европы - Жандарменмаркт, на которой стоят Немецкий и Французский соборы.

 

 

Еще 5 минут – и вы уже на мосту через Шпрее, созерцаете величественное здание Берлинского кафедрального собора. Обязательно загляните внутрь. Внутри он так же прекрасен, как и снаружи.

 

 

Настоящая Мекка для туристов - Музейный остров. Чтобы посмотреть расположенные там коллекции Национальной галереи, Старого и Нового музеев, потребуется не один день. Но, безусловно, жемчужиной Музейного острова является Пергамский музей.

И тут невозможно не согласится с путеводителем: "Если у вас один день и один музей, то выберите Пергамский".

Чтобы попасть в Пергам, пришлось выстоять под дождем огромную очередь. Но это того стоило. Только ради этого музея можно приехать в Берлин.

Главный экспонат – Пергамский алтарь, который, собственно, и дал название музею. На его фризе изображено грандиозное мифологическое событие: битва олимпийских богов с гигантами, порожденными богиней земли Геей. Удивительно пластично и выразительно переданы напряженные лица и фигуры участников. Так что рассматривать каждую группу – огромное удовольствие.

 

 

 

Не менее интересный экспонат – бирюзовые ворота Иштар, украшенные барельефами неизвестных современной науке животных – сиррушей, быков и львов.

 

 

А ведь еще здесь есть музей Исламского и Восточного искусства…

 

Два купола

В самом сердце Берлина, на Потсдамской площади, в 2000 году появился ансамбль зданий Sony Center, ставший новым символом столицы Германии. Это самые сливки хай-тека. Конечно же, больше всего впечатляет огромный купол. Его размеры и красота потрясают. Как тут не схватиться за фотоаппарат! И тут вся сложность: это очень трудный объект для фотографирования – все это великолепие из стекла и металла не помещается в кадр.  

 

 

Но самый знаменитый купол Берлина – это, конечно же, купол Рейхстага. У многих  Рейхстаг ассоциируется с фашизмом. Но это не совсем так. Здание сгорело в 1933 году в результате поджога. Гитлер в нем так ни разу и не выступил.

В мае 1995 года совет старейшин Бундестага после продолжительных дебатов принимает решение возвести современный стеклянный купол, внутри которого могут ходить люди. Своеобразное напоминание депутатам, что главное – это люди, которые ходят у них над головами.

 

 

За помпезным фасадом Бундестага скрывается очень простое и даже аскетичное помещение. Никакой лепнины, позолоты, мрамора или ковров. Лёгкие стальные конструкции и большие застеклённые площади создают эффект прозрачности. И это не просто так. Все это призвано подчеркнуть прозрачность немецкой власти и близость ее к народу.  

 

Их нравы

В Бундестаге, как правило, голосуют руками. Электронную систему используют в редких случаях, когда принимается какие-то спорные, резонансные законопроекты.

В отличие от нашего парламента, в немецком у депутатов нет фиксированных мест. Более того, не все места оснащены столами. Кто раньше пришел – тот и занял лучшее место, поближе к трибуне и со столиком. Опоздал – сиди на задворках без удобств. Если депутат пропустил заседание (что случается крайне редко), то платит штраф.

Через год, осенью 2013-го, в Германии пройдут выборы в Бундестаг. Как известно, Ангела Меркель собирается выставить свою кандидатуру на третий срок. Но на этих выборах госпоже канцлеру предстоит сразиться не только с традиционными немецкими партиями, но и с пиратами. Да-да, именно с пиратами. В Германии набирает обороты Пиратская партия. Эти политики выступают против существующего законодательства в области интеллектуальной собственности. Проще говоря, люди хотят шары.

Но это вовсе не какие-то маргинальные политические силы. Тут все очень серьезно. Согласно опросам, они выходят на третье место после ХДС и СДПГ.

В Берлине пока никакой политической рекламы и в помине нет, приближение выборов совершенно не ощущается. "Германия не так политизирована, как Украина. У нас основное движение начнется за два месяца до выборов", - объяснил "Главреду" немецкий журналист Петр Лисинг.

И еще одна интересная история о Бундестаге. Пару лет назад в Рейхстаге завелись мыши. Согласитесь, мыши в законодательном органе – это как-то несолидно. Естественно, их захотели изловить. Но тут подняли шум защитники животных. В результате были установлены безопасные мышеловки, а попавшихся в них 17 грызунов отвезли в Бранденбург, где выпустили. Вся операция обошлась в 1500 евро, или по 88,2 евро за мышь.

 

Берлинское зверье

Рядом с канцелярией Ангелы Меркель и Бундестагом раскинулся парк Тигратен. Во время войны он был практически уничтожен. Часть деревьев погибла от бомбежек, другую часть употребили на дрова. В голодное послевоенное время парк разбили на огороды, на которых берлинцы выращивали картошку и свеклу.

Сейчас это огромный парк в английском стиле, в котором водится всякая живность. Не только белки, но и зайцы, и лисы. Автору повезло увидеть двух зайчиков с белыми хвостиками. Причем совершенно непуганых, явно привычных к людям. Они долго сидели на лужайке, пока их не вспугнул велосипедист.

В Берлине также находится один из лучших и старейших зоопарков Европы – с прекрасными ландшафтами и богатейшей коллекцией животных. После скоропостижной смерти медведя Кнута новой звездой зоопарка стал пушистый слоненок, который родился в мае.

 

 

Берлинский зоопарк поддерживает множество программ сохранения редчайших видов животных. Один из проектов – сохранение и содействие размножению капибар. Живут капибары в зоопарке общиной, где доминирует матерый самец Фелипе. Он – отец всех малышей, родившихся в стаде.

 

 

Есть в зоопарке и "звезды"-долгожители – это 34-летняя панда и горилла Фату, которая отметила в этом году своё 55-летие. Гориллы, живущие в дикой природе, редко доживают до 35 лет, так что 55 лет для гориллы — весьма почтенный возраст.

Сама толерантность

Для кого это плюс, для кого-то – минус, но Берлин, безусловно, очень терпимый и толерантный город, в котором очень комфортно живется представителям  сексуальных меньшинств.

В Берлине около 150 заведений для гомосексуалистов, 2 бесплатных городских журнала, множество издательств и книжных магазинов, аптек, спортивных союзов, танцевальных школ для однополых пар, радиостанция, бесчисленные консультации, места встреч, союзы и прочие пункты обмена информацией. В Берлине есть единственный во всем мире "голубой" музей с архивом и библиотекой.

Более того, сам мэр Берлина Клаус Воверайт – открытый гей. При нем Берлин из хмурой восточно-германской столицы превратился в один из самых модных городов Европы и стал третьим по посещаемости туристами европейским городом после Парижа и Лондона.

Каждый год в Берлине проходит гей-парад, в котором участвует и сам мэр. "Для нас гей-парад – это как карнавал. Все туристы бросают музеи и идут на парад. Приходят целые семьи с детьми, - рассказывает "Главреду" сотрудник Гете-института Роберт Косон. - А что? Они ничего плохого не делают, не убивают, не воруют. Они просто любят! А что может быть прекраснее любви?.."

Фото: автора, germany.travel,   antica.ltpivo-bier.de, avaxnews.com, nickkoutoulas.deviantart.com, en.wikipedia.org

Корреспондент "Главреда" посетила ФРГ при содействии посольства ФРГ в Украине, а также Немецкого культурного центра им. Гёте

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