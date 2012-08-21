«Боруссия» - «Динамо»: два украинских гола и контрольный голландский

Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Боруссией» (Менхенгладбах) - «Динамо» (Киев) на глазах у 46 тысяч зрителей завершился победой украинской команды.

Напомним, что первыми гол забили хозяева – на 13-й минуте Аранго выполнил диагональную передачу на Ринга, который принял мяч в штрафной, обыграл Данило Силву и пробил в ближний угол ворот. Коваль среагировал на удар, но отразить его не смог – 1:0.

На 28-й минуте капитан «Динамо» Тарас Михалик сравнял счет. После подачи углового защитники «Боруссии» вынесли мяч за пределы штрафной, где его подхватил капитан киевлян и сильно пробил.

В полете мяч изменил траекторию, попав защитника немцев, и точно под перекладиной залетел в ворота хозяев поля – 1:1.

Гол Тараса Михалика 1:1

Спустя восемь минут, на 36-й минуте Гармаш в центре поля «обокрал» Джаку и тут же отдал пас на Ярмоленко, который вошел в штрафную, обыграл защитника и вывел «Динамо» вперед – 1:2.

А уже на 81-й минуте голландский легионер «Боруссии» Л. де Йонг забил автогол и окончательно добил свою команду.



Боруссия М - Динамо 1:3 по landsgraaf

«Боруссия (Менхенгладбах) – «Динамо» (Киев) – 1:3

Голы:Ринг (13) – Михалик (28), Ярмоленко (36), Л. Де Йонг (81, автогол)

Напомним, команды вышли на поле в таких составах:

«Динамо»: Коваль, Данило Силва, Бетао, Михалик (капитан), Тайво, Мигел Велозу, Ярмоленко, Гармаш, Кранчар (Вукоевич), Нинкович (Рафаэл Араужо), Браун (Мехмеди)

Запасные: Бойко (вратарь), Рафаэл Араужо, Вукоевич, Гусев, Юссуф, Дуду, Мехмеди

Тренер: Юрий Семин

«Боруссия»: тер Штеген, Дамс (капитан), Альваро Домингес, Янчке, Штранцль, Ринг (Херманн), Нордтвейт (Джигерджи), Аранго, Г. Джака, Л. де Йонг, де Камарго (Ханке)

Запасные: Хаймерот (вратарь), Брауверс, Вендт, Джигерджи, Херрманн, Ханке, Хргота

Тренер: Люсьен Фавр

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первые матчи

21 августа

«Спартак» (Москва) – «Фенербахче» - 2:1

Голы: Эменике (59), Д. Комбаров (69) – Кайт (65)

«Копенгаген» - «Лилль» - 1:0

Гол: Сантин (38)

«Базель» - ЧФР – 1:2

Голы: Штреллер (44) – Сугу (66; 71)

«Хельсинборг» - «Селтик» - 0:2

Голы:Коммонс (2), Самарас (75)

фото: fcdynamo.kiev.ua

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