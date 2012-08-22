Ценные знания: сколько стоит собрать ребенка в школу

«Раз, два, три… Десять раз по пять – это сколько будет?» - спрашивает семилетняя Настя, пересчитывая пальчиком банкноты номиналом в пять гривен. Ей в этом году идти в первый класс. Девочка собирает деньги на красивый розовый рюкзак с изображением популярной кошки из мультика «Hello, Kitty». Но все, что ей удалось накопить за лето, – это пятьдесят шесть гривен восемьдесят семь копеек… А желанный рюкзак стоит в десять раз дороже. Правда, сколько это в денежном выражении, Настя еще не понимает, но осознает: для их семьи это очень дорого. Ее мама вернулась из магазина расстроенная.

Особый тренд

В расстроенных чувствах после ознакомления с ценами на товары для учеников не только мама Насти. Большинство родителей уже бегло ознакомились с расценками на ключевые школьные атрибуты для своих чад - в крупных городах школьные базары работают вторую неделю. За год цены на товары выросли на 15-20%. Так, например, школьная экипировка для мальчиков (костюм, брюки, обувь, свитер, пара рубашек) обойдется в 1600-1800 гривен, в прошлом году такой же набор можно было приобрести за 1500-1700 гривен. Одеть школьницу будет еще дороже - 2000-2300 гривен. За эти деньги можно купить костюм (юбку и пиджак), пару блузок, обувь, кофту, несколько пар колготок, в минувшем году такой же комплект обходился родителям в 1800-2000 гривен.

Можно, конечно, сэкономить - купить вещи на рынках более низкого качества: обувь из кожзама и одежду из синтетики. В таком случае затраты на экипировку школьника снизятся примерно в два раза. «Только тут нужно думать, что дороже – семейный бюджет или здоровье малыша? Настя – аллергик, сейчас много малышей с аллергией, и ей синтетическую одежду нельзя. А обувь из кожзама у нее развалится через месяц – она гиперактивный ребенок», - говорит Елена Троценко, мама Насти.

«Помимо школьной формы, нужно купить еще сменную обувь, спортивный костюм, кеды или кроссовки, резиновые сапожки на случай дождя. Плюс еще по мелочам: носочки, майки, футболки. Это как минимум тысяча гривен на одного ребенка», - говорит отец двух детей Сердей Ходорков.

В целом одежда для школьника обойдется примерно в три тысячи гривен. И это без дополнительных расходов: некоторым малышам понадобится еще и верхняя одежда - пальто и куртки. «Дети очень быстро растут. Еще вчера кроссовки были большие, а сегодня уже малы. То же самое с пальто и куртками. Хорошо, что у меня два сына, и у них небольшая разница в возрасте, мы на этом экономим: младший донашивает вещи старшего», - рассказывает Сергей Ходорков.

А вот Насте Троценко донашивать вещи не за кем. «Детские вещи очень дорогие. Джинсики стоят столько же, сколько и для взрослого. Но я джинсы могу носить как минимум год, а ребенок из них вырастет через пару месяцев», - рассуждает Елена Троценко. В целях экономии многие вещи она покупает в секонд-хенде. Правда, на этот раз секонд-хенд ее не выручит: «Настя плачет и не хочет вещи из секонда, и муж тоже запрещает одевать ее на первый звонок из бэушных магазинов. Говорит, наш ребенок не должен быть хуже остальных», - признается Елена.

Разорительные карандаши и краски

Отдельной строкой расходов в «школьном» бюджете значатся рюкзаки, тетради, карандаши, учебники и т.п. И здесь тоже ценовая вилка очень велика. Школьный ранец стоит от 150 гривен до 2,2 тыс. гривен. «Рюкзак за 150 гривен в этом году покупать не буду. В прошлом году старшему сыну купили самый дешевый, и через месяц он разошелся по швам. Пришлось купить уже за 350 гривен, и тот тоже начал быстро рваться, поэтому мы раскошелились на дорогой - за 700 гривен. Носил полгода и целое лето мотался с ним по бабушкам и ездил на море, жалоб на качество пока нет, а сын доволен. В этом году купим такой же фирмы рюкзак младшему», - делится планами Сергей.

«Рюкзак, который нравится Насте, стоит 550 гривен. Мы до сих пор не решили, покупать его или нет – если купим, нам не хватит денег на одежду для школы. Для нас это дорогая покупка», - говорит Елена Троценко.

Ударят по карману и тетради и канцелярские принадлежности: стоимость одной самой простенькой тетрадки от 60 копеек. На год их как минимум нужно 60-80 штук. Пропись стоит от 3 гривен, за тетрадь с глянцевой красивой обложкой придется выложить порой даже больше 15 гривен. Стоимость толстой тетради от 10 гривен. Обычный дневник обойдется в 15 гривен, новинка – от 30 гривен, пенал – от 20 гривен.

Карандаши, ручки, линейки, резинки потянут еще как минимум на 50 гривен. Но самое дорогое – альбом, фломастеры и краски. «Здесь цены разнятся сильно, и выбор огромный. Мы приценились к небольшой коробочке красок – 12 цветов, толстому альбому и пачке цветных карандашей, – это стоит 120 гривен. Дороговато, но наш ребенок хорошо рисует, мы будем поддерживать его увлечение», - рассказывает Елена Троценко.

В целом, по подсчетам «Главреда», стоимость учебного набора вместе с ранцем, в случае, если родители будут покупать вещи среднего класса, составит 1000-1500 гривен, и 500-800 гривен – экономкласса.

В общем, нормальная экипировка школьника обойдется родителям в 3,5-4 тысячи гривен, базовая и самая простенькая – в 2-2,3 тысячи. И это только стартовые затраты. Вместе с первым звонком во многих школах начнут собирать с родителей деньги на ремонт, цветы, учебники и обеды для учеников. И здесь счет пойдет тоже на тысячи…

Фото: detfond.org, prodetey.ru