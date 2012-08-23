Письменниця Ольга Слоньовська: мистецтво творять одинаки, а не «колгоспні колективи»

На сайті «Главред» відбувся чат із професором кафедри української літератури, лауреатом І премії Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова-2012» Ольгою Слоньовською. Спілкуючись із читачами, вона розповіла, за якими принципами варто формувати шкільну програму з літератури, яких тем слід уникати в літературі для дітей, наскільки припустимий мат у літературі та на театральній сцені, а також чи зросте інтерес до польської, болгарської та інших мов в результаті прийняття «мовного закону.

Подаємо стенограму чату з Ольгою Слоньовською.

kenrol: Ваши первые указы на посту президента? (Если так случится.) Спасибо.

Ольга Слоньовська: Не хочу бути ні президентом, ні міністром, ні депутатом, ні ректором, ні навіть завкафедрою. Я тільки хочу, щоб мені не заважали творити й виконувати ту місію, яка на мене покладена Богом.

vasyld: Вже добре всім зрозуміло, що нічкемний російський шовінізм лізе в Україну разом із нахабними підтасовками в підзаконних актах, сприяючи першочерговості російської мови. Водночас в українській мові та літературі дуже скромно представлена культура та інтелектуальне багатство націй із англійською, перською, арабською, іспанською та китайською чи японською мовами. Як ви думаєте, чи правильно стверджувати, що коли б було більше перекладів на українську із інших мов, то це створило б гарну альтернативу перекосу в сторону культури північного сходу, адже мова – це природний бар’єр між народами.

Ольга Слоньовська: Ні, не думаю, що переклади щось глобально вирішать. Насамперед треба, щоб українці навчилися поважати самі себе, культивували в сім’ях і в школі національну гідність. Усе інше – набутне.

stud: Ольга, как вы оцениваете то, во что превратилась система образования в Украине за годы независимости? По-вашему, стоило ли отказываться от советской?

Ольга Слоньовська: Ні, не треба було все ламати. З купіллю вилили й здорове немовля.

жанна_: У вас масса разных наград. Что они значат для вас? Какие еще стремитесь получить?

Ольга Слоньовська: Нічого не значать.

жанна_: Почему решили участвовать в «Коронации слова»?

Ольга Слоньовська: Зі злості. Пам’ятаєте, у Ліни Костенко: «І тільки злість буває геніальна». На час написання «Дівчинки на кулі» мене добряче дістали «порадники і порадниці» та щедрі обіцяльники.

ua_29: Чи вірите ви, що українська література колись буде настільки ж популярна, як російська? У світі? В самій Україні?

Ольга Слоньовська: Українська література дуже потужна якраз тими творами, про які масові читачі уяви не мають. Треба виховувати читача з малих літ найкращими художніми текстами, а не напихати у шкільну програму будь-чого за принципом «аби, бабо, рябо».

ua_29: Як ви вважаєте, чи повинні бути якісь теми-табу в дитячій літературі? Що думаєте про ініціативу заборонити низку популярних мультфільмів?

Ольга Слоньовська: Мій роман – про дітей, але не для дітей. Це велика різниця. У творах для дітей, на моє переконання, категорично не повинно бути песимізму, трагічних історій та похабщини.

ua_29: Хто ваш улюблений український письменник? Кого з сучасних авторів читаєте?

Ответ: Ліна Костенко, Анатолій Дімаров, Валерій Шевчук, Микола Булгаков, Джек Лондон.

ua_29: Чи читають ваші учні, студенти написані вами твори? Ви вивчаєте їх з ними?

Ольга Слоньовська: Читають, але я їх до цього не заставляю.

прокіп: Вітаю. Скажіть, що вам дає членство в НСПУ? Чи виконує ця структура покладені на неї обов’язки? Дякую.

Ольга Слоньовська: Нічогісінько для самого таланту. Ні Шевченко, ні граф Толстой, ні Джек Лондон не були в подібних письменницьких спілках. Проте митцям треба єднатися й спільно боронити свої інтереси. Для цього й існує НСПУ.

счёт: Ольга, насколько важна для вас денежная составляющая полученных вами всяческих наград?

Ольга Слоньовська: Було би блюзнірством сказати, що нічого не значить. Але водночас не значить настільки багато, що без гонорару я кину писати. Отримую неземне задоволення від самої творчості, тобто насамперед від творчого процесу. Моя книга, яка вже вийшла друком, стає для мене певною мірою вже ніби чужою.

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Лаврух В.: Пані Ольго, як думаєте, чи вивчатимуть діти у майбутньому ваші твори в школі або вузі? Чи хотіли б ви цього?

Ольга Слоньовська: Це вирішую не я, а Його Величність Випадок і рівень художності моїх творів.

мова: Доброго дня, пані Ольго. Ви, як людина, яка має безпосереднє відношення до мови, що думаєте з приводу мовного закону, двомовності в нашій країні та того, як швидко місто за містом надає російській статус регіональної? Наперед дякую.

Ольга Слоньовська: Все, що вже сталося, треба сприймати, як річ на даному етапі доконану. Але коли я працювала в школі в часи войовничого атеїзму, директор домордовував віруючих батьків словами: «Ми у школі сто разів скажемо вашій дитині, що Бога нема – й вона буде атеїстом!» А батьки відповідали: «А ми у сто перше, й у сто другу скажемо, що Бог є – і наша дитина віритиме в Бога!» Отже, треба не опускати рук, любити українську мову, розмовляти нею на вулицях російськомовних міст – і все зміниться. Чеські студенти колись саме так заставили Чехію заговорити рідною богемською мовою й перестати користуватися німецькою, яка тоді вже вважалася єдиною державною у Чехії.

Антоніна Козуб: Які б правила «Коронації слова» ви воліли б змінити?

Ольга Слоньовська: Ніякі. Все логічно продумано.

Антоніна Козуб: Плануєте ще брати участь у «Коронації слова»?

Ольга Слоньовська: Отримавши перше місце й золотий значок, який має вигляд корони з маленькими трьома діамантами, я «вибула з гри» й більше брати участь у конкурсі не маю права. Але творити буду. Вже розпочала своєрідне продовження роману «Дівчинка на кулі». Думаю, що він матиме назву «Студенти» або «Я вийшла заміж за мотоцикл»? Яка з них краща?

освітянин: Пані Ольго, цікавить ваша оцінка шкільної програми з української літератури? Що, на ваш погляд, в ній потрібно змінювати?

Ольга Слоньовська: Це тема окремої великої розмови. Зайдіть на мій сайт slonowska.pu.if.ua й прочитайте мої статті про програму.

ніна: Пані Ольго, добрий день! В біографії ви написали, що розділяєте людей на слабодухих та нікчемних чоловіків, авантюрних жінок, та на талановитих і благородних. І, власне, поважаєте останніх. Чи не вважаєте, що слабодухі і нікчемні можуть змінитися з життєвим досвідом, і часто гарний приклад дуже і дуже помічний?

Ольга Слоньовська: Гарний приклад добрий тільки для самодостатніх. На крайній випадок, якщо такою людина є бодай у зародку. Слабодухим чоловікам та жінкам-авантюристкам ніякий приклад не допоможе.

ніна: Цитую: «Не сприймаю стовпотворінь «масовки». Не почуваюся стадною істотою». Тобто ви не поділяєте захоплення масовими заходами, зокрема, мітингами? Як можна навчити українців любити українську мову? Тобто чи є ще методи, окрім словесних перепалок, мітингів, україномовних книг?

Ольга Слоньовська: Йдеться не про мітинги, хоча будь-який натовп завжди небезпечний. Йдеться про те, що я категорично не хочу «бути, як усі», ставати стадною істотою. Я – лідер. Справжнє мистецтво творять одинаки, а не «колгоспні колективи». Українську мову можна навчити любити усіх, хто уже визнав себе українцем, гордиться національним прапором, Гімном, успіхами наших спортсменів. Для цього я насамперед би повиганяла зі шкіл, університетів та інститутів тих, через кого молоде покоління ненавидить українську мову. Знаю одну таку особу. На словах Н.К. нібито гордиться своїм українським походженням, добре знає мову та всі її нюанси, але веде себе у столиці настільки неадекватно й так знущається зі студентів, що через її «дику педагогіку» молодь здатна зненавидіти все на світі, у тому числі й рідну мову, яку, на нещастя, ця людина викладає.

Катя: Пані Ольго, як потрібно складати навчальну програму у школах та ВНЗ, щоб прищеплювати любов до українського та української мови?

Ольга Слоньовська: Шкільна програма – це надзвичайно важливий документ. Державний документ. Вона окреслює шляхи національного виховання учнів, практичної реалізації національної ідеї. З цієї причини укладачі програми зобов’язані бути ерудованими висококласними спеціалістами, високо духовними й моральними людьми, любити свій край і літературу свого народу, мати педагогічний досвід роботи, адже тексти, які вони пропонуватимуть, ні в якому разі не мають права бути нижчого рівня художності, ніж найкращі взірці світової літератури, які пропонує відповідна програма у цьому ж класі, інакше діти почуватимуться спадкоємцями ущербного народу. До того ж запропоновані програмою твори мають бути доступними дітям певного віку, цікавими, не породжувати комплексів меншовартості, не насаджувати стереотип невдахи. Тож якщо у програмі кращі герої гинуть, деградують, зазнають життєвого фіаско, то й учень, який завжди підсвідомо приміряє їхні долі до себе, починає вважати, що й він ніколи нічого не досягне в житті.

Ліля: Доброго дня, пані Ольго! Коли ваш роман-переможець вийде у світ? Чи можна буде побачити його на цьогорічному Львівському Форумі видавців?

Ольга Слоньовська: Вийде друком уже на початку вересня, й, закономірно, буде представлений на форумі.

Zoui: Чи спілкуєтесь ви з кимось із колег по перу, сучасними українськими авторами? Товаришуєте?

Ольга Слоньовська: Так, з Анатолієм та Євдокією Дімаровими, Вадимом Бойком, Миколою Ільницьким, Тарасом Салигою, Володимиром Шовкошитним, Віктором Барановим, Лідією Рибенко, Євгеном Бараном, Михайлом Андрусяком, Степаном Пушиком, Степаном Процюком, Неонілою Стефурак, Галиною Турелик, Володимиром Качканом та багатьма іншими.

moral: Ваше мнение: допустим ли мат на театральной сцене, в художественных произведениях?

Ольга Слоньовська: У мінімальних дозах – так, але ж не для ілюстрації тупоумства горе-письменника.

jin: Чи очікуєте Ви, як професор кафедри української літератури, зменшення інтересу до вивчення української мови після прийняття Закону України «Про засади державної мовної політики» та підвищення інтересу до болгарської, польської, гагаузської та інших мов, що описані у п.2 статті 7 вказаного Закону?

Ольга Слоньовська: Ні, не очікую. Той, хто нехтував рідною мовою раніше, нехтуватиме нею навіть у найсприятливіших для нашої мови умовах. Манкуртів та яничарів силою неможливо зробити не те що свідомими громадянами, а й навіть просто культурними людьми. Та люди з високою національною свідомістю завжди будуть берегти свою мову й поважати мови інших народів.

Коротка довідка про гостю «Главреда». Ольга Володимирівна Слоньовська народилася 8 березня 1960 року в селі Ценява Коломийського району Івано-Франківської області. Закінчила Коломийську СШ № 2, а тоді вступила на філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту імені Василя Стефаника, який закінчила в 1981 році з червоним дипломом. П’ятнадцять років віддала учительській праці. З 1991 року працює викладачем вищої школи. Захистила кандидатську дисертацію (1996). Зараз – професор (з 2005) кафедри української літератури Інституту філології Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Авторка 49 книг, з яких – 6 поетичних («Гілочка глоду (1986), «Ґердани» (1991), «Соната для коханого» (2002), «Джоконда» (2004), «Пектораль» (2009), «Зимове яблуко» (2011)), дві художньо-документальні («Це потрібно не мертвим, це потрібно живим» (2003), «В Афганістані, в „чорнім тюльпані”…» (2010, 2011)), всі інші – чинні підручники і навчально-методичні посібники для середньої школи з Грифами Міністерства освіти, написані переважно одноосібно, хоча є й у співавторстві з відомими українськими науковцями. Науковою монографією докторської дисертації Ольги Слоньовської стала книга «Слід невловимого Протея» (2006, 2007). Член НСПУ з 1989 року. Лауреат літературних премій: міської премії імені Івана Франка (2003), обласної премії імені Марійки Підгірянки (2007), премії імені Бориса Нечерди (2007), поетичного вернісажу «Троянди й виноград-2008», премії імені Василя Стефаника (2011). Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, медаллю «За заслуги» ІІІ ступеня, медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям» ІІІ ступеня.