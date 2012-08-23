Новое наводнение на Кубани: затопленные машины и реки вместо улиц

На Краснодарский край России обрушилось новое наводнение, которое разрушило сотни домов, пострадали тысячи людей.
В ночь на среду, 22 августа, на курортный поселок Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края обрушилась стихия. Выпавшая месячная норма осадков привела к образованною нового наводнения.
В результате стихийного бедствия, по предварительным данным, погибли 4 человека и пострадали еще 1 837 кубанцев. В той или иной степени разрушению подверглись около 600 домов.
Очевидцы наводнения рассказывали, что вода прибывала с такой скоростью, что смытые стихией машины и гаражи бились в балконы пятиэтажек.
Местные власти уже заявили о выплате пострадавшим первоначальной компенсации в размере 10 тыс. рублей и по 150 тыс. за утраченное имущество (соответственно 4 тыс. и 38 тыс. грн).
Сайт "Югополис" опубликовал фото с места природной катастрофы. "Главред" предлагает своим читателям фото и видеорепортаж с места наводнения.
фото, видео: Андрей Помидорров, Геннадий Аносов / yugopolis.ru, youtube.com
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