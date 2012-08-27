Видеообзор 7-го тура Премьер-лиги по футболу

Все голы, забитые в 7-м туре Чемпионата Украины по футболу
«Динамо» в субботу, 25 августа, переиграло на НСК «Олимпийский» одесский «Черноморец» со счетом 2:0. В середине первого тайма счет открыл серб Милош Нинкович ударом из-за пределов штрафной, а на 72-й минуте свой очередной, седьмой гол в чемпионате забил лучший бомбардир столичного клуба Браун Идейе.
А лидер первенства «Шахтер» в воскресенье уверенно разобрался на «Донбасс Арене» с «Карпатами» со счетом 3:0, сообщает «Интерфакс-Украина».
На 32-й минуте счет в матче открыл бразильский нападающий хозяев Дентиньо, через семь минут его соотечественник Луис Адриано удвоил счет после паса Дарио Срны. А еще через две минуты Ярослав Ракицкий дальним пасом вывел на ворота Генриха Мхитаряна, и лучший голеадор украинского чемпионата забил свой 11-й гол в сезоне.
Идущий третьим «Днепр» на своем поле одержал волевую победу над «Волынью». В середине первого тайма команды обменялись точными ударами. Счет открыл швейцарский нападающий луцкой команды Даниэль Суботич, а через три минуты после паса Руслана Ротаня хорват ский форвард днепропетровцев Никола Калинич сравнял его. А в дебюте второго тайма бразилец Жулиано вывел на ударную позицию Александра Алиева и тот своим ударом принес «Днепру» победу.
Еще один претендент на медали «Металлист» уверенно обыграл в Харькове «Кривбасс» 3:1. На 13-й минуте первый гол в матче с пенальти провел Клейтон Шавьер. На 50-й минуте он ассистировал своему соотечественнику Марлосу, который удвоил результат. А через три минуты отличился еще один бразилец «Металлиста» Эдмар. «Кривбасс» сподобился лишь на гол престижа в концовке встречи, который на счету Джабы Канкавы.
Таким образом, после семи туров «Шахтер» набрал 21 очко, «Динамо» – 18 очков. У «Днепра» 17 пунктов. «Металлист» имеет в своем активе 14 баллов.
Кроме того, свои матчи сыграли:
Голы: Гречишкин, 59, Федотов, 85
Заря (Луганск) - Ворскла (Полтава) - 1:1
Голы: Галюза (22, пен) - Безус (79)
"Металлург" (З) - "Металлург" (Д) 1:2
Голы: Лазарович 76 - Казарян 7, Мораеш 61
"Таврия" - "Арсенал" 1:1
Голы: Калиниченко 23 - Миколюнас 61
фото, видео: fcdynamo.kiev.ua, dailymotion.com
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