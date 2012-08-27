Свадебный переполох: сколько стоит пожениться в Украине

Оксана и Олег собрались пожениться – скромно, в узком семейном кругу, обратились в районный ЗАГС, и выяснилось, что почти все дни на август и сентябрь расписаны. «Как же, это же високосный год, мы и не думали, что будет такой ажиотаж», - рассуждает Оксана. Как ни странно, 2012 год действительно оказался годом свадеб: в ЗАГСах утверждают, что за истекшие месяцы этого года в Украине поженилось приблизительно на 10% больше пар, чем в прошлом году.

«В первом полугодии 2012 года было зарегистрировано 5663 брака, что на 12,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, несмотря на то, что нынешний год – високосный», - отмечают в ГУ статистики в Харьковской области. Аналогичные данные приводит Госстат и по другим регионам.

Самые популярные месяцы для свадеб – лето и ранняя осень, на этот период приходится до 70% всех браков. Средний возраст женихов около 30 лет, невест – 28 лет. «Возрастные параметры не меняются уже несколько лет. А вот размер свадебного бюджета постоянно изменяется – в кризис 2009 года мало кто играл пышные свадьбы. Сейчас рынок начал оживать – люди охотнее заказывают живую музыку, тамаду, выездные церемонии», - отмечает Оксана Гайворонская, организатор индивидуальных свадеб. Но пышные свадьбы, с бюджетом 25-35 тысяч долларов, как это было до кризиса, сегодня устраивают немногие.

Еда, тамада и фото на память

Традиционно самое затратное в свадебном бюджете - это ресторан. В Киеве, в рядовом кафе, нужно отталкиваться от 200 гривен на человека (без спиртного), в ресторане – от 450 гривен. Часто в кафе делают скидки (до 20%), разрешают приносить свое спиртное и свадебный торт. К слову, свадебные торты тоже очень дорогие – цена килограмма готового торта начинается от 250 гривен.

А вот в ресторанах, особенно в именных, навстречу клиенту могут не пойти. «Мы хотели забронировать столик на двадцать человек в одном львовском небольшом ресторане. Ориентировались на 350 гривен на человека - это очень хорошая сумма для Львова. Попросили администрацию о небольшой скидке – до 10%, но нам отказали. Сказали, скидки возможны лишь для постоянных клиентов, то есть мы готовы за раз оставить ресторану около тысячи долларов за четыре-пять часов пребывания там, плюс хорошие чаевые, но для них постоянными клиентами мы не станем», - рассказывает невеста Зоряна Тимощук.

Вторая затратная составляющая – услуги тамады. «Развлечение гостей дорого стоит. В среднем его работа обойдется в 3-4 тысячи гривен. Конечно, он привезет свою программу, реквизит, музыкальную аппаратуру», - рассказывает Оксана Гайворонская.

Причем, тамаде мало заплатить – ему нужно еще и угодить. «Перед свадьбой я сильно нервничала и нагрубила тамаде, в итоге у него испортилось настроение, это отразилось на качестве его работы», - рассказывает Анна Куликова, журналист. Интересно, что тамадой оказался один из самых востребованных ведущих Киева – в сети о нем отзываются как о большом профессионале…

Высоко ценят свою работу фотографы и видеооператоры. Услуги хорошего свадебного фотографа в Киеве обойдется в 700-900 долларов, в других городах это стоит чуть дешевле – около 600 долларов за день съемки. «Я буду целый день с вами: от сборов невесты до финальной части в ресторане. Мои услуги стоят 500 долларов», - говорит Илья, позиционирующий себя как свадебный фотограф (Харьков). Как правило, в эту сумму входит свадебная фотосессия и небольшая Love Story. За создание свадебной книги нужно еще доплатить – 150-200 долларов. Аналогичные расценки у операторов. К слову, в среднем в сентябре и августе фото и видеосъемка у некоторых мастеров дорожает на 50%.

Затратные мелочи

На фоне основных трат платье невесты, костюм жениха (если речь, конечно, не идет об эксклюзивных коллекциях), макияж, прическа выглядят абсолютно незначительными расходами. Но и такие моменты требуют внимания и в совокупности тоже ощутимо бьют по кошельку. «Нужно все проверить – сделать пробную прическу, обычно это бесплатно, если тебя устраивает мастер и ты его нанимаешь, ты ему платишь только за прическу в день свадьбы. И около 100-150гривен – если тебе его работа не понравилась, и ты будешь искать другого. Пробный макияж - около 150 гривен, на свадьбу – 250-300», - рассказывает Анна Куликова.

За примерку в некоторых салонах просят 20-25 гривен за каждое платье. В среднем стоимость платья невесты колеблется от 2 до 5 тысяч гривен в Киеве, и от 1,5 до 3 тысяч в небольшом городе. Прокат платья - от 60% от его стоимости. Фата обойдется в 100 долларов в салоне и почти вдвое дешевле на рынке. «Разброс цен на платья между рынком и свадебными магазинами не очень большой. А вот на мелочах магазины зарабатывают хорошо: на фату, сумочки и другие атрибуты невесты накрутка от 50% и выше. Таков психологический расчет – невеста подобрала себе образ и уже не хочет с ним расставаться», - поясняется Оксана Гайворонская.

Хлопотно выбрать кольца: самые простые золотые (без драгоценных камней) – около 300 гривен за грамм. В среднем пара колец обойдется в 2-2,5 тысячи гривен. Индивидуальный заказ будет стоить вдвое дороже.

Добавит расходов аренда автомобилей: стоимость часа раритетного авто (с водителем) начинается от 450 гривен за час. Минимальный заказ – от трех часов. Обычный микроавтобус для транспортировки гостей обойдется в 150-200 гривен в час.

«Букет невесты вообще необычайно дорог – самый простенький от 400 гривен. И это странно, ведь обычные букеты из таких же цветов стоят как минимум вдвое дешевле», - говорит Зоряна Тимощук.

А вот самой дешевой является классическая роспись – в Киеве торжественная церемония в районном ЗАГСе обойдется в 250-300 гривен, венчание в церкви - около 500 гривен, просто роспись в ЗАГСе около шести гривен. За выездную церемонию нужно будет заплатить 1,5-2 тысячи гривен.

Интересно, что окупаются (на 80-90%) лишь очень бюджетные свадьбы – до 40-50 тысяч гривен, а вот дорогие свадьбы – бюджетом от 20 тысяч долларов – окупаются, как правило, только на 50-70%. «Естественно, многое зависит от статуса и дохода приглашенных. В моей практике было и такое: одна предприимчивая пара пригласила на свадьбу весьма состоятельных знакомых, свадьба им обошлась в 30 тысяч гривен, а подарили им, как мне потом поведала невеста, вдвое больше», - рассказывает Оксана Гайворонская. В среднем, по наблюдениям свадебного организатора, молодоженам в Киеве дарят около 100 долларов, в регионах, где доходы населения меньше, – около 50 долларов.