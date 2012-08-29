«Динамо» проиграло «Боруссии», но прорвалось в Лигу чемпионов

В состоявшемся в Киеве ответном матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Динамо» и менхенгладбахской «Боруссией» шотландский арбитр матча Крейг Томсон зафиксировал окончательный счет 1:2 в пользу «жеребцов».

Однако по сумме двух матчей (4:3) киевляне проходят дальше. Напомним, первый матч «Динамо» выиграло со счетом 3:1.

Голы:

Идейе, 88 – Хачериди (а/г) 70, Аранго, 77.

Желтые карточки:

Вукоевич – Брауверс, Нордвейт, де Камарго.

На 88 минуте Браун Идейе с третьей попытки вышел на ворота немцев и, мягким ударом перебросив кипера Тер Штегена, отквитал один гол.

На 78-й минуте Аранго забил киевлянам второй гол в матче. Ринг выполнил навес и Аранго ударом головой отправил мяч в сетку ворот «Динамо».

А чуть ранее «отличился» основной центральный защитник киевлян Евгений Хачериди, который головой забил гол в свои ворота.

Это на 70-й минуте Аранго подал с правого фланга, в центре штрафной «Динамо» де Йонг нанес удар по воротам Коваля, мяч срикошетил о голову Хачериди и влетел в сетку - 0:1.

Напомним, что на 47-й минуте Ярмоленко пробил метров с 20-ти - выше ворот. На 50-й минуте «Боруссия» ответила абсолютно аналогичным ударом Ханке - и по расстоянию до ворот, и по качеству исполнения.

На 52-й минуте Велозу обостил игру - мягким парашютом накинул мяч в штрафную на Гармаша, но тот в створ ворот не попал.

Минутой позже голевой момент создала «Боруссия». Аранго нанес мощнейший удар метров с 23-х - Коваль среагировал, но мяч не удержал - Херрман уже был готов сыграть на добивании, но кипер «Динамо» все-таки первым успел к сфере и накрыл ее в ногах у соперника.

Потом в правой части штрафной «Боруссии» Ярмоленко обыгрался в касание с Гусевым, после чего пытался обводящим ударом направить мяч в дальний угол, но был неточен.

В первом тайме Идейе неоднократно имел возможност для взятия немецких ворот. На 4-й минуте он выходил на ворота Тер Штегена, однако кипер оттеснил его от рамки, позже Гусев прорывался в атаку, но попал в офсайд.

Потом Идейе еще два раза попал в ловушку немецких защитников, оказавшись вне игры.

На 31-й минуте «Динамо» создало еще один голевой момент, однако не смогло его реализовать.

«Динамо» владело мячом 40% игрового времени, а «Боруссия», соответственно, 60.

Напомним, что команды вышли на поле в следующих составах:

«Динамо»: 35.Коваль, 2.Силва, 3.Бетао, 4.Велозу, 9.Ярмоленко, 11.Идейе (15.Рубен), 19.Гармаш, 20.Гусев(К), 33.Тайво, 34.Хачериди, 36.Нинкович (5.Вукоевич).

Запасные: 71.Бойко, 13.Мехмеди, 21.Кранчар, 37.Юссуф, 85.Раффаэль.

«Боруссия»: 1.Тер Штеген, 3.Даемс(К), 4.Брауверс, 24.Янчке, 39.Штранцль, 16.Нордвейт, 18.Аранго, 34.Джака, 7.Херрманн (5.Ринг), 9.Де Йонг (10.Де Камарго), 19.Ханке (31.Хргота).

Запасные: 33.Хаймерот, 6.Джигерджи, 15.Домингес, 17.Вендт.

фото: fcdynamo.kiev.ua

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