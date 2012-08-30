Ірен Роздобудько: мені не вистачає цирку в житті

На сайті «Главред» відбувся чат із письменницею та журналісткою Ірен Роздобудько. Спілкуючись із читачами, вона розповіла, чим відрізняються українські письменники від всіх інших, чим вимірюється успішність письменника, чому люди із захопленням читають «жовту» пресу, хто виявився найбільш «ображеним» в результаті прийняття мовного закону, а також прокоментувала рішення своїх колег по перу податися в політику.

Подаємо стенограму чату з Ірен Роздобудько.

kenrol: Ваши первые шаги (указы) на посту президента? (Предположим, так случится.) Спасибо.

Ірен Роздобудько: Хотіла віджартуватись. Але, гадаю, не жартів ви від мене хочете почути. Я б скасувала «лакейський закон для невігласів». А далі вже треба було б методом Геракла чистити ці «Авгієви конюшні»!

Anatoli: Чи буває таке, що Вам надсилають якісь історії і просять, щоб Ви включили їх до своєї книжки? Дякую.

Ірен Роздобудько: Такого ще не було. Але якщо людина мене вражає, я хочу, щоб про неї дізналися інші. Ось такі реальні люди з своїми історіями є в книзі «Я знаю, що ти знаєш, що я знаю».

Офелия: Здравствуйте. Я очень волнуюсь, но все же решилась Вам написать. Дело в том, что я буду писать МАНовскую работу, темой которой будете Вы и ваше творчество, а точнее роман «Ґудзик». И, честно говоря, я очень расстроилась, когда начала работать, потому что источников вашей биографии очень мало, обыскала все, что можно, но везде только общая информация. Вот с творчеством другое дело: книги, выставки, ваше участие в разных литературных мероприятиях я нашла, а с биографией очень плохо. Надеюсь, вы мне поможете, это фантастика, что я могу вот так вот вам написать, и надеяться, что вы мне ответите, я бы даже подумать об этом не могла, если бы не руководитель вашей группы в одной социальной сети. Вы – просто удивительная женщина, ваши цитаты не просто имеют смысл и жизненны, они действительно красивы. Всегда читаю ваши предисловия в «Караване», которые не менее интересны, чем сам журнал. Я мечтаю стать журналистом, но, к сожалению, не верю, что у меня получиться, я не такая сильная. Зато вы... Спасибо вам за то, что вы делаете! Я надеюсь на то, что вы мне ответите. Заранее спасибо!

Ірен Роздобудько: Дорога Офеліє (невже ци справжє ім’я?! супер), про мене стільки всього висить в Інтернеті, що я сама жахаюсь цьому. Просто шукайте і знайдете що треба і що не треба. Є у мене автобіографічна книжка, котру писала спеціально для молодих журналістів – «Переформулювання». Якщо вам щось хочеться дізнатися по роботі – пишіть мені на Фейсбук. Відповім. І – дякую на добрих словах!

lerka_korniuk: Здравствуйте! Очень люблю ваше творчество и прочитала уже все ваши книги. Хотелось бы узнать, планируете ли Вы еще снимать фильмы по Вашим романам? Очень хотелось бы увидеть экранизацию книг: «Мандрівки без сенсу і моралі», «Якби» і «Все, що я хотіла сьогодні». И еще, предполагаются ли автограф-сессии в Харькове?

Ірен Роздобудько: Хочу до Харкова. Знаю, що там у мене є дивовижні читачі! Дякую. Буду планувати. А щодо екранізацій – я б теж того дуже хотіла. Але я не продюсер...

lerka_korniuk: Где можно купить книгу «Ескорт у смерть»? Читала в электронном виде и в магазинах найти не могу. (А хотела бы пополнить свою коллекцию.)

Ірен Роздобудько: Чудове заитання. Вчора в видавництві «Спадщина» вийшла розкішна книга (боюся, що дорогувата) – подарунковий варіант, де під однією обкладинкою є всі три детективи. А «Ескорт» у чистому вигляді, здається, вже припинив своє існування. Може ще десь трошки є. Не знаю.

veseli bumbely: Якщо ви вживаєтеся, коли пишете у своїх героїнь/героїв, в котрого було важче вжитися і чому? Кого зі своїх героїв вам хотілося б зустріти в житті? Я знаю, що ви помічаєте знаки долі та вловлюєте сигнали, особливо, це стосується творчості, котрий упіймали нещодавно, і про що він вам розповів? Дякую за все, ви – прекрасні.

Ірен Роздобудько: Дякую за «прекрасні»! Всіх героїв зустрічала в тій чи іншій іпостасі. Зараз ловлю «сигнали» досить фантасмагоричні, пишу роман «ЛСД» – і сама захоплена розвитком подій. Ось закінчу спілкування і побіжу до свого компа, дізнатися, що буде далі.

pans Ganna: Шановна пані Ірен! Я прочитала усі ваші романи і дійшла висновку, що ви обов’язково мали вводити в сюжети події та переживання суто власні. Зізнайтеся, в яких книгах та яких епізодах ви описали події власного життя чи життя ваших друзів?

Ірен Роздобудько: Ви зовсім трошки помиляєтесь. Адже я не вважаю за літературну майстерність виписувати себе, а тим більше – свої друзів. У нас просто стерті межі між тим, що є справжня художня література і... твір на тему «як я провів літо». Друге може написати кожний, хто володіє писемністю, перше надається не кожному.

З архівом попередніх чатів «Главреду» ви можете ознайомитися тут.

кэт: Ирэн, что Вы думаете по поводу школьной программы по украинской литературы, что хотели бы в ней изменить? Хотели бы, чтобы Ваши произведения были в нее включены и почему?

Ірен Роздобудько: Вибачте заради Бога, я ще не читала ту програму. Варто почитати. Знаю, що з неї зроблені злочинні вилучення. Все тепер залежить від вчителів.

альтернатива: Добрий день. На цих виборах до ВР, як і на попередніх, націоналісти і кримінал йдуть оберемком. На Вашу думку, чи можливо змінити ситуацію на краще?

Ірен Роздобудько: Можна. Але не скоро. Нам усього двадцять один рік! Згадайте, що ви самі робили в цей час? Скільки глупства, скільки пошуків. Так і країна. Просто живіть тут і тепер, робіть розумний свій вибір, думайте і читайте. Все про все вже написане... в Біблії. І в «Злочині і покаранні».

Демьян: Как реагируете на злобные комментарии в сети? Способны ли они на Вас влиять, вывести из равновесия?

Ірен Роздобудько: Ні! Мене це веселить, не уявляєте як. Сміх продовжує життя!

Калинка: Пані Ірено, доброго дня. Як Ви відсвяткували День незалежності? Чи раділи Ви цьому святу, озираючись і підсумовуючи все те, що відбувалося в країні протягом 21 року, та те, що маємо на сьогоднішній день? Сьогодні це сумне чи радісне свято? Дякую.

Ірен Роздобудько: Це свято – вже факт нашого життя. Дороги назад не буде. Питання в іншому: цей день стане дійсним святом лише тоді, коли ми всі зрозуміємо, що таке бути насправді незалежним. Це найбільша з людських чеснот, але й найскладніша. Це довга розмова. А якщо коротко: незалежність спочатку треба виростити в собі, тоді вона буде існувати ззовні в тому вигляді, до якого ми прагнемо. Але повторюю: дороги назад не буде. І це вже тішить.

ніна: Пані Ірен, ви багато пишете, багато написали. Який емоційний стан письменника, що написав чимало? Адже в кожній професії настає мить, коли ти думаєш: «Я роблю те, що треба, чи ні?», і починаються відволікаючі пошуки. Ніколи не закрадалася погана думка кинути писати? І чи досі шукаєте себе?

Ірен Роздобудько: Я завжди думаю: Боже, що я роблю, навіщо, для чого і для кого, кому це потрібно і т.п. Але я розумію, що я це роблю не штучно, що мене мучать «голоси і слова», і купа людей хоче висловитись через мене, зрозуміти себе і світ. Можливо, недолуго, як я, але – до «розриву аорти». Отже, доки я можу, і доки це взагалі можливо, я говоритиму. І... мучатимусь питанням: навіщо?...

polit_ua: Ірено, як ставитесь до того, що ваші колеги (Матіос, Шкляр, Кідрук) подалися в політику? Чи не думали й ви спробувати себе під куполом Ради?

Ірен Роздобудько: Це – їхній вибір і обговорювати його не маю права. Можна лише побажати сил і здоров’я на все те і пообіцяти підтримати у всіх чесних справах. Для себе я б такого вибору ніколи не зробила.

ніна: Ви дуже багато трудитесь. Ви трудоголік. Як вам вдається досягати всіх поставлених перед собою цілей?

Ірен Роздобудько: Якщо чесно, то я зовсім не трудоголік! Скільки годин я проводжу на дивані – ви й не уявляєте! Але у мене є секрет: не може бути метою – «чогось досягти», це неправильно сфорульована мета. Скористаюсь словами Ліни Василівни: «Зискуй сказать поблідлими вустами хоч кілька людям необхідних слів!». Моя мета – саме така. Тому я лежу на дивані і... шукаю ці слова. Коли вони надходять, тоді для мене не існує ані часу, ані труда. А щоб досягти ще чогось – я теж лежу і вибудовую цей шлях методом медитації. І зрештою бачу ціль і не бачу перепон!

Катя: Пані Ірено, зараз з інтернетизацією з’явилися тролі, за анонімами ховаються недоброзичливці, за критичними виплесками ховають невпевнені люди у собі і завтрашньому дні. Як зараз ви реагуєте на цю писанину? Чи взагалі читаєте коментарі?

Ірен Роздобудько: Звісно почитала. Посміялася і пожаліла тих людей. Їх треба жаліти. Вони нещасні.

helga: Ирэн, какие впечатления остались у вас после выставки «Черно-белые миры ЛуИр»? Не планируете ли еще что-либо подобное вместе с Ладой Лузиной или кем-то из ваших других коллег по перу?

Ірен Роздобудько: А у мене все літо була така виставка в бібліотеці ім. Петра Панча. Але я соромлюсь того свого «мистецтва». Мабуть, не скоро відважуь на щось подібне.

Катя: До прийняття мовного закону здавалося, що мова роз’єднає Україну, а вона об’єднала. Люди пішли на супротив. Нещодавно мені знайомий розповів, що читав британський блог англійською мовою, в якому сказано, що українська мова за поширенням в Європі, входить в п’ятірку. Люди, що ще недавно категорично розмовляли російською, почали категорично розмовляти українською. Сьогодні, якщо ми поважаємо себе, свою державу, ми розмовляємо на мові країни, як всі європейці. Адже в Європі завжди спершу звертаються мовою країни, а тоді вже з толерантності переходять на англійську чи російську мови. Як гадаєте, до чого приведуть ці мовні провокації, і чи отримаємо шану до мови у всій Україні?

Ірен Роздобудько: Я цілком згодна з усім, що ви, Катю, сказали. Додам лише те, що давно назріло. Це – «лакейський закон – для лакеїв». І це розуміють всі нормальні люди, що живіть на цій землі – і російськомовні, і українці, і мільйони татарів, болгар, гагаузів, вірмен та інших націй, яких теж зганьбили цим законом. Але виходить цікава річ: чим більше абсурду, тим більше всі починають розуміти недбалість і провокативність цього закону. Адже в «ображених» опинилося саме російськомовне населення, якому з панського плеча невігласи скинули «новояз», котрий віднині називається «регіональним». Хіба це не образливо – зізнатися в тому, що, живучі в Україні і вивчаючи в школі українську мову (у всіх вона була), ти не здатен вивчити бодай кілька слів? Банальна, але дієва формула: скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина. Отже, будемо оптимістами: абсурд дійде апогею і припиниться.

мова: Пані Ірено, ваша позиція щодо мовної дискусії в Україні? Якими, по-вашому, будуть наслідки прийнятого мовного закону?

Ірен Роздобудько: А на це питання відповіла вище. Ганебний закон.

kipli_don: Ірено, ви працювали у глянцевих журналах, а самі якій журналістиці надаєте перевагу? Самі читаєте «жовту пресу», чи все ж таки аналітика на першому місці? Як вважаєте, чому сьогодні більшість ЗМІ тяжіють до скандальності, сенсаційності, «чорних» новин? Це відповідь на попит?

Ірен Роздобудько: Я переглядаю всю пресу, глянсову в тому числі. Не важаю, що все треба зневажати. Надаю перевагу гострим суспільно-політичним виданням. А щодо скандальності... В своїй більшості люди (на жаль, певно) полюбляють читати щось дратівливе. Можливо, для того, щоб впевнитись, що «багаті і знамениті» теж плачуть і... порадіти своєму буденному життю. Але все залежить від нас. Не читайте, не дивіться, не слухайте «мильну бульку», і наш попит буде диктувати інші пропозиції!

корона: 1. Что, по-вашему, отличает украинских писателей от других?

2. Чем определяется успешность писателя? Тиражами, гонорарами, спросом со стороны СМИ, проданными экземплярами книг?

3. Не планируете ли написать какое-то из своих литературных произведений на русском языке?

4.Еесть ли планы выпускать книги в аудиоформате?

Ірен Роздобудько: 1. Гадаю, що є відмінність лише у гонорарах.

2. Любов’ю читачів.

3. У цьому році в видавництві «Фоліо» вийшли три чи чотири книги перекладів. До речі, переклади досить добрі. Навіщо ж мені самій писати російською? Дуже хочу, аби ви читали «першоджерело» і бачили, що... читати не складно.

4. Аудіоформат вже існує – «Зів’ялі квіти викидають» читала Лариса Хоролець, є і «Пастка для жар-птиці» – все не вистачає часу переслухати. Але це все якось проходить поза мною. Я знаю своїх читачів, але жодного разу не зустрічала «слухачів» тих аудіокасет. Хоча мені казали, що одна жіночка в авто ледь не розбилась, заслухавшись «Зів’ялі квіти...». Ось цього я б не хотіла.

kid: Вітаю вас, пані Ірено! Як ви ставитеся до ідеї заборонити або обмежити перегляд деяких популярних мультфільмів? Чи варто це робити? Чи здатні мультики насправді впливати на дітей? Які б мультфільми заборонили ви?

Ірен Роздобудько: Тут треба говорити предметно. Анімація – велике і дуже впливове мистецтво. Я не люблю всяких «сімпсонів», «черепашок-ніндзя» і топорно зроблених рухомих коміксів. Вони дійсно псують смак дитини. Оскільки я кілька років відвідую міжнародний анімаційний фестиваль «КРОК» (навіть була в журі), то мені страшенно прикро, що цих мультфільмів, які ми там бачимо, не показують по телевізору.

lerka_korniuk: Ірен, подивившись екранізацію Вашого роману «Ґудзик», була трохи засмучена. Адже переглянула фільм після прочитання книги. Засмутила, відверто кажучи, кінцівка. Адже була доволі незрозумілою для тих, хто книжку не читав. Виходить, що у фільмі головний герой не знайшов куди зникла Ліка. А в книжці то все навпаки. Чому так сталось?

Ірен Роздобудько: Так, я багато чула подібних висловлювань і запитань. Кіно – складна річ. Якщо я є господарем своїх текстів, то як сценарист, мушу дослуховуватися до побажань і продюсерів, і режисерів. Тому книга так і відрізняється від фільму. Звісно, хотілося б писати кіно так, як я те бачу. Мабуть, до цього ще неблизько. Ще мушу вчитися писати гарні сценарії, тримати удар і… домірятись до свого «Оскару».

lerka_korniuk: У книжці «Дванадцять. Або виховання жінки в умовах не придатних для життя» історії, які розповідали пацієнти, бралися з реальних життєвих перипетій, чи все ж таки це ваша фантазія?

Ірен Роздобудько: Я вже й сама не знаю, де правда, а де – фантазія. Моя правда завжди криється в підтексті, а не в сюжеті.

lerka_korniuk: С кем из современных украинских авторов Вы дружите и общаетесь?

Ірен Роздобудько: Легше назвати тих, кого мало знаю. Боюся перелічувати, щоб нікого не образити. Найближчі – Леся Воронина, Галя Вдовиченко, Лара Денисенко, Люда Іванцова. З ними почуваюся комфортно, адже знаю, що у них немає щодо мене камені в кишені. А товаришую з усіма.

lerka_korniuk: Какую кухню Вы любите и какое любимое Ваше блюдо?

Ірен Роздобудько: Я не гурман. Пам’ять дитинства: хліб, «лікарська» ковбаска з товстим шаром гірчиці. А ще обожнюю рибу в будь-якому вигляді. Щоправда останнім часом моя львіська подруга Оксана Прохорець добряче «підсадила» нас на суші (чи сусі?) власного виробництва.

lerka_korniuk: Будет ли продолжение книги «Путешествия без смысла и морали»? И куда Вы ездили в последнее время?

Ірен Роздобудько: Навряд чи буде продовження. Але обов’язково кожна мандрівка буде в кожній наступній книзі. В тій, яку пишу зараз, є моя остання «любов» цього літа – Болгарія.

lerka_korniuk: Бывает ли так, что вы сожалеете о чем-то написанном в вашем произведении уже после того, как оно напечатано?

Ірен Роздобудько: Ні. Але буває, що я б хотіла туди ще дописати щось або краще поредагувати все написане.

lerka_korniuk: Какая книга и почему была у вас любимой в детстве?

Ірен Роздобудько: «Пригоди Альфонса Циттербаке» німецького письменника Брандмауера. Герой книжки ніби був скопійований з мене. Страшенний бешкетник, який завжди потапляв у кумедні халепи.

lerka_korniuk: Хотілося б отримати у Вашому будь-якому фільмі хоч якусь маленьку роль. Мрію з дитинства грати у театрі, але, коли читаю Ваші твори, завжди уявляю себе у тій чи іншій ролі! Дякую Вам за вашу творчість! Я вас обожнюю!

Ірен Роздобудько: Ох, вірю, що ви б гарно зіграли! Але ж я не продюсер і не обираю акторів для кіно! Моя порада: беріть участь в кастингах, пробивайтесь. Якщо ви щось дуже хочете – рано чи пізно воно на вас саме вискочить! Бажаю вам успіху і сил!

lerka_korniuk: Чи вірите в містичне? Вважаєте, що людина може мати одне життя?

Ірен Роздобудько: Вірю у невипадковість всього, що з нами відбувається. Містики в моєму житті дуже багато, але вся вона – світла і доленосна. Може, тому, що я завжди живу інтуіцією. Про життя... В нас всіх присутній страх смерті, як страх невідомості: що там, далі, за межею? Тому треба створювати собі «життя вічне» чесністю свого існування в тілесній оболонці. А там вже, всім воздасться по вірі. Хто вірить – у того не буде страху.

краш: Розкажіть про Вашу циркову історію на посаді шпрехшталмейстера. Ви дружили з клоунами, дресирувальниками, звірями? Хочете повернутися, стати посеред арени і оголосити наступний номер?

Ірен Роздобудько: Це був фантасмагоричний час! Але все те є частково в романі «Шості двері» і в автобіографічній книзі «Переформулювання». А також цирк-шапіто буде присутнім в моїй новій книзі «ЛСД». В двох словах про все не розповісти. Але якщо «двома словами», то цирк – інша планета, зі своїм кодексом честі, вихованням циркових дітей і купою трагікомічних доль. А цирку зараз мені вистачає в житті. Я часто «стою на арені». Навіть зараз. Дякую!

lerka_korniuk: Як ви відноситеся до творчості Ірени Карпи, Люко Дашвар та Галини Вдовиченко?

Ірен Роздобудько: З Галею Вдовиченко я давно товарищую і дуже люблю все, що вона пише. Це вдумлива і вистраждана проза, яка мені цікава і близька. Іру Чєрнову поважаю як особистість і радію її успіху у такої величезної армії прихильників. Ірену Карпу мені важкувато читати, бо це зовсім «не моє», але мені подобається її громадянська позиція і зворушує наявність двох чудових донечок.

lerka_korniuk: Я вже вкотре перечитую книгу «Я знаю, що ти знаєш, що я знаю». Насправді колись купила її через гарну та таку цікаву назву. Але коли я почала читати, я просто була у шоці – це неймовірна книга. Всі ці історії, які так вдало перепліталися. Лиш трагізм долі Ксені трохи засмутив, та що там трохи? Усією кімнатою у гуртожитку ми просто плакали на цьому моменті. Скажіть, історії вигадані? Чи все це було насправді? Це Ваша найкраща книжка, на мій погляд! Дякую Вам! Бажаю творчих успіхів!

Ірен Роздобудько: Дякую! До речі, це майже єдина книга, в якій підтекст відповідає реальності. Така героїня є. Але я вас заспокою: у неї важка доля. І продовжує бути важкою. Але вона вижила. І продовжує боротися за життя там, де вона є.

sohappyi: Дорога пані Ірен, мені дуже подобаються Ваші книги. Вони просто чудові, що не кожна то шедевр, і це без найменшого перебільшення. Нам дуже пощастило, що Ви саме українська письменниця! Отож питання: відколи Ви почали писати, і яким був Ваш шлях до «літературного п’єдисталу»? І якщо можна кілька порад юному письменнику-початківцю. Дякую!

Ірен Роздобудько: Дякую! Що ж тут ще сказати... Краще дам якусь пораду: не мрійте про п’єдистали! Спочатку беріть ложку (не срібну) і їжте повною мірою сто пудів солі. Потім буде вогонь, вода... а «мідні сурми»... Знову процитую Ліну Василівну: «А справжня слава – то прекрасна жінка, що на могилу квіти принесе». Ось так.

sohappyi: Для творчості потрібне натхнення. А, що надихнуло Вас на написання роману «Якби»?

Ірен Роздобудько: Ситуація в країні. Нас відкинули в минуле і я шукала відповідь на запитання – що робити? От таке «якби»...

sohappyi: А який період часу охоплює написання оповідань до збірки «Гра в пацьорки»? Писалось одразу чи в різні життєві періоди?

Ірен Роздобудько: З десяток оповідань писалися одразу, решта – вже були написані.