Новый учебный год: главные новации и сюрпризы

Начало нового учебного года не за горами. Основную массу учеников школ ждёт уже привычный сценарий работы, однако первоклашкам и их родителям в этом году нужно быть готовыми к наибольшему количеству нововведений. Это, прежде всего, связано со вступлением в силу с 1 сентября 2012 года программы «Нового государственного стандарта». Она предусматривает изучение иностранного языка, начиная с первого класса, и увеличение уроков физкультуры. Кроме того, только 50% всех предметов будут обязательными, остальные школьный коллектив будет формировать по своему усмотрению.

Пока что по данной программе будут учиться только ученики первого класса, а с каждого последующего года будет добавляться ещё один класс. Со второго класса теперь дети будут изучать информатику, с пятого – второй иностранный язык. Кроме того, согласно новому Госстандарту, в старших классах школы часть предметов будет преподаваться на иностранном языке.

Также следует отметить, что в средних школах отменены (пока тоже только для первоклассников) оценки по физкультуре, теперь ученикам просто будет выставляться «зачёт» или «незачёт». На уроках по физической культуре будет делаться акцент на подвижные игры и общеукрепляющие упражнения, а не на сдачу нормативов на оценку. Также на каждом втором уроке будут выделяться две паузы для небольшой зарядки.

Эксперты поделились с «Главредом» оценками основных нововведений учебного года 2012-2013, которые они вполне обоснованно связали, прежде всего, с программой «Новый государственный стандарт», а также рассказали, как уже сейчас может отразиться на учебном процессе принятие языкового закона и провозглашение русского языка региональным в некоторых областях Украины.

Как новый Госстандарт отразится на качестве знаний?

Говоря об основных новациях нового учебного года, глава подкомитета по вопросам базового образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования, народный депутат Украины Леся Оробец, отметила, что стратегические изменения коснутся только самых младших по возрасту школьников, которых будут обучать по новому государственному стандарту уже с 1 сентября. Однако к предложенным нововведениям депутат относится скептически, поскольку считает, что они существенно не повлияют на качество знаний. «Среди наиболее анонсированных изменений – улучшение качества преподавания английского языка, который школьники якобы будут изучать с первого класса, и внедрение обучения в средней школе на так называемых региональных языках. К сожалению, качество учебного процесса от этого не выиграет в любом случае», – считает Оробец.

Своё неверие в перемены к лучшему в связи с принятым Госстандартом она объяснила тем, что нововведения не обеспечены ресурсами – ни кадровыми, ни финансовыми. «В лучшем случае первоклассников будет учить английскому старшеклассник, в худшем – его же учительница, у которой нет специального образования», – добавила депутат.

Кроме того, Леся Оробец прокомментировала инициативу сокращения количества обязательных предметов, которой, по её мнению, уготована «примерно такая же судьба». «Всё сведётся в наших реалиях не к расширению выбора школьников и родителей, а к навязыванию детям материала, которым учитель овладевал ещё в студенческие годы. Такая «модернизация» содержания образования приведёт лишь к консервации в школе знаний позавчерашнего дня», убеждена нардеп.

Также новый Госстандарт вряд ли будет способен разгрузить школьников, как ожидалось, считает Оробец. «Школьная нагрузка всё ещё остается на уровне предельно допустимой. В итоге дети по-прежнему не будут успевать в школе и будут страдать от проблем со здоровьем», – добавила она.

Станут ли дети более образованными?

Первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования, народный депутат Украины Максим Луцкий полностью одобрил программу «Новый государственный стандарт» и все, предложенные ею новации, отметив, что её принятие уже давно назрело. По его мнению, основная новация заключается в том, что власть будет делать всё возможное, чтобы дети в Украине были более образованными. Чему, по словам депутата, поспособствует введение изучения иностранного языка с первого класса, второго иностранного языка – с пятого класса.

Луцкий убеждён, что данная программа соответствует требованиям сегодняшнего дня. «Коллегия Министерства образования, которая состоялась 29 августа, показала, что все приглашённые региональные представители положительно восприняли все новации. Другое дело, что это создаст дополнительную нагрузку на государственный бюджет», – рассказал нардеп. При этом он подчеркнул, что в Госстандарте нет рисков или негативных моментов, однако есть отдельные проблемные моменты. «Например, если мы вводим изучение иностранного языка, нужны преподаватели, которым нужно платить зарплату, нужны дополнительные учебники», – уточнил он.

Новации для начальной школы

По мнению координатора образовательных программ Гражданской сети «Опора» Ольги Стрелюк, если сравнивать новый Госстандарт с тем, что существовал до этого, то особых изменений в подходах к начальному образованию нет. Так, по её словам, в предыдущем документе были определены направления, которые изучались в первом-четвёртом классах: «Украинский язык», «Математика», «Человек и мир», «Здоровье и физическая культура», «Технологии и искусство». В новом – направление «Человек и мир» поделено на два: «Природоведение» и «Обществоведение». Также изменения коснулись направления «Здоровье и физическая культура», рассказала эксперт. «Теперь не будут выставляться оценки, только «зачёт» или «незачёт». Хотя количество часов, которые будут уделяться физкультуре, увеличилось», – добавила она.

В свою очередь направление «Технологии» дополнилось двумя новыми разделами: «Самообслуживание» и «Ознакомление с информационно-коммуникационными технологиями». «Это позитив, поскольку детей будут учить, как пользоваться столовыми приборами, бытовыми предметами и приборами и т.д. Но пока сложно сказать, насколько все эти новации будут обеспечены технически – проверим на практике. Что касается технологий – это тоже положительный момент, потому что детей будут учить быть пользователями Интернета. Это позитивная тенденция, но снова возникает вопрос – будет ли на чём учиться?», – отметила Ольга Стрелюк.

Кроме того, из направления «Украинский язык и литература» исчезла подтема «Лингвоукраиноведение», которая предусматривала изучение речевой этики, легенд, поговорок и т.д., добавила эксперт. «В новом документе нет такой подтемы вообще, однако часть этой информации распределена между другими направлениями», – уточнила она.

Что касается изучения иностранного языка первоклассниками – по мнению Стрелюк, проблем с учителями возникнуть не должно. «Каждый год на иностранную филологию большие конкурсы, и достаточно выпускников, которые способны обучить иностранному языку учеников младшей школы. Но вопрос в том, хотят ли выпускники вузов работать в школах, в частности, в сёлах, за существующую ныне зарплату», – отметила эксперт.

Вопросы к «позитиву»

Экс-министр образования и науки Украины Станислав Николаенко не сомневается в том, что принятие нового Госстандарта – это позитив, однако высказывает замечания к его содержанию. «Необходимость обновления государственных стандартов образования – это аксиома. Законодательство предусматривает, что правительство каждые десять лет должно это делать. Внедрение Госстандарта является позитивом. Другой вопрос – содержание этой программы», – отметил экс-министр. Он подчеркнул необходимость более тщательных экспериментов с задуманными нововведениями. «Просмотрев учебники для первого класса по украинскому, русскому и английскому языкам, я обнаружил, что в первых двух изучаются буквы, слоги, а изучение английского сразу начинается с предложений, разговоров и т.д. То есть снова взяли учебники британских школ и даём детям, которые английского не слышали и не видели», – привёл пример Николаенко.

По мнению эксперта, могут возникнуть проблемы с учителями младших классов, которые не владеют методиками преподавания английского языка. В итоге он прогнозирует «удар по учителям младших классов, поскольку у них заберут педагогическую нагрузку (английский язык), и они серьёзно потеряют в зарплате».

В целом, считает Станислав Николаенко, шаги правильные, но в процессе будут корректироваться.

Однако все новшества, касающиеся физкультуры, экс-министр воспринял довольно критично. «Тот, кто принимал новшества в сфере физкультуры, мне интересно, сам хоть раз подтягивался на турнике, хоть раз попадал ногой по футбольному мячу? Сегодня нужно больше времени уделять физической подготовке, тщательно обследовать детей, делить их на соответствующие группы, а не убирать нагрузки. Иначе дети начнут умирать на уроках физики, химии, литературы. Это скоропалительное решение в преддверии выборов, чтобы понравиться родителям», – отметил Николаенко.

Как аукнется школьникам языковой закон?

«Главред» поинтересовался у экспертов, как отразится на учебном процессе принятие «языкового» закона, а также признание в некоторых областях Украины русского языка региональным. Депутат Леся Оробец убеждена, что школы не готовы к реализации данного закона. «Нагрузка учителей была распределена ещё до отпусков. Учителей-словесников и свободных помещений в старшей школе хронически не хватает. Заполнить вакансии и «открыть» новые классы можно исключительно за счёт качества преподавания других языков, в частности, государственного. Не исключено, что в этом и состоит главная цель модернизации содержания образования “от Табачника”», – считает депутат.

Пока что воздерживается от прогнозов относительно этого вопроса регионал Максим Луцкий. «В этой ситуации будет действовать принцип сообщающихся сосудов: если где-то убудет, то где-то прибудет. У нас государственный язык один – украинский. Нужно дождаться заключений рабочей группы, которую возглавляет Раиса Богатырёва (а они появятся через две недели), посмотреть на предложения, а потом делать выводы. Конечно, вопрос спорный, но пока рано делать выводы, как и что изменится в учебном процессе», – отметил Луцкий.

В свою очередь, Станислав Николаенко рассказал, что недавно посещал школу №2 в Каховке, где русский язык признан региональным. «Скоро 1 сентября, а учебников для русскоязычных классов там до сих пор нет», – подчеркнул он. По мнению эксперта, областные советы не вправе признавать или не признавать язык региональным – это должно делать правительство. «Все наши школы украиноязычные, но если есть 19 желающих учиться на русском языке, то они пишут соответствующее заявление и начинают изучать язык, формируются русскоязычные классы. Все зависит от родителей. А насильно делать школы русскими из-за решения облсовета – это политика, неудачная политика», – убеждён экс-министр. По мнению Николаенко, должным образом школы не успеют подготовиться в этом плане к учебному процессу, поскольку «работы тут не на два дня»: нет учебников, учителям нужно переписывать программы и планы и т.д.

С мнением экс-министра согласна и Ольга Стрелюк, прогнозируя немало проблем в школах в связи с принятием «языкового» закона. «Необходимо серьёзное финансирование, чтобы напечатать учебники на языках нацменьшинств, чтобы найти соответствующих специалистов среди учителей. И всё это на данный момент остаётся под большим вопросом. Скорее всего, все эти проблемы будут решаться уже после выборов», – отметила эксперт.

фото: УНИАН