«Шахтер» уверенно обыграл «Динамо» и ушел в отрыв

В состоявшемся в Донецке матче 8-го тура Премьер-лиги между «Шахтером» и киевским «Динамо» горняки праздновали уверенную победу над киевлянами.

Нужно заметить, что «Динамо» не сразу сдало свои позиции и дало настоящий бой «Шахтеру», о чем свидетельствуют 9 показанных арбитром матча «горчичников».

2 сентября 2012 года. Донецк. «Донбасс Арена». 53 423 зрителя. +19 градусов.

Арбитр: Анатолий Абдула (Харьков).

«Шахтер» (Донецк) — «Динамо» (Киев) — 3:1 (1:1).

Голы: 1:0 Кучер (20), 1:1 Ярмоленко (45), 2:1 Кучер (62), 3:1 Адриано (82).

Напомним, что первый гол в матче на 20-й минуте после серии рикошетов и корявых ударов забил Александр Кучер. «Шахтер» подавал угловой с правого фланга. После подачи Срны и удара Кучера мяч заметался в штрафной «Динамо», и в итоге все тот же Кучер в растяжке протолкнул сферу в угол ворот киевлян.

На 45-й минуте киевляне отквитали мяч. Гол забил Андрей Ярмоленко, который после сольного прохода усадил на пятую точку защитника горняков и мощно пробил.

Андрей Гусев блестящим пасом из глубины поля доставил мяч на оперативный простор правого фланга, точно в ноги Ярмоленко, тот ворвался в штрафную, эффектно и легко обыграл Раца, а затем Кучера, после чего ударом метров с 10-ти послал сферу в ворота.

Однако на 62-й минуте Кучер оформил дубль. «Шахтер» подавал угловой с правого фланга. После подачи в центр штрафной защитник горняков выиграл борьбу у Тайво и ударом головой метров с 8-ми поразил цель.

А на 81-й минуте матча Луис Адриано окончательно добил «Динамо» - метров 23-х он ударил в дальнюю девятку – Коваль оказался бессилен.

«Шахтер»: Пятов, Срна (к), Ракицкий, Кучер (Кривцов, 69), Рац, Степаненко, Фернандиньо, Мхитарян, Виллиан (Коста, 78), Илсиньо (Тейшейра, 61), Адриано.

Запасные: Шуст, Хюбшман, Эдуардо, Девич.

Главный тренер: Мирча Луческу.

«Динамо»: Коваль, Данило, Бетао, Велозу, Ярмоленко, Идейе, Гармаш, Гусев (к) (Милевский, 81), Кранчар (Раффаэль, 69), Тайво, Хачериди.

Запасные: Бойко, Вукоевич, Мехмеди, Богданов, Юссуф.

Главный тренер: Юрий Семин.

Предупреждения: Идейе (35), Ярмоленко (46), Мхитарян (53), Фернандиньо (72), Данило (76), Рац (83), Гармаш (84), Велозу (86), Бетао (90+3).

фото: fcdynamo.kiev.ua

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