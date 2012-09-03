Ігор Лікарчук: русифікація української освіти можлива

На сайті «Главред» відбувся чат із директором Центру тестових технологій та моніторингу якості освіти, колишнім директором Центру оцінювання якості освіти Ігорем Лікарчуком. Спілкуючись із читачами напередодні Дня знань, він розповів про нововведення та ризики, з якими можуть зіткнутися школярі та їхні батьки, студенти, а також освітяни в новому навчальному році.

Чому серед найпрестижніших університетів світу немає українських? Чому цьогорічну вступну кампанію не можна назвати прозорою? Що варто змінити в системі «Електронний вступ»? Які проблеми виникнуть у новому навчальному році у зв’язку з новаціями Міністерства освіти, зокрема, з початком вивчення іноземної мови в першому класі? Якими будуть наслідки прийняття «мовного закону» та його впливу на навчальний процес? Що свідчить про маргіналізацію ЗНО? Чому українську освіту не можна назвати європейською? Про це та інше читайте у стенограмі чату з Ігорем Лікарчуком.

vasyld: Чому українські вищі навчальні заклади не потрапляють в число престижних у світі?

Ігор Лікарчук: Мабуть, тому, що немає за що. А за гроші у світові (не українські) рейтинги потрапити неможливо.

vasyld: Як би змінилася програма освіти в Україні, якби вівся жорсткий контроль якості складання іспитів? Наприклад, у США процес проходить в умовах повального нагляду та охорони безпеки, а за списування та використання чужого посвідчення особи легко можна потрапити у в’язницю.

Ігор Лікарчук: Лише зміною системи складання іспитів ми домогтися зможемо дуже мало. Нам необхідно серйозно змінювати загальні засади організації освітнього процесу, його методологію та зміст і обов’язково запроваджувати зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання. А як воно проходитиме так, щоб була забезпечена об’єктивність та результативність – це вже технологічні питання.

vasyld: Як ви вважаєте, чи правильно узагальнювати боротьбу з корупційними процесами у ВУЗах та фінансово-господарськими операціями взагалі? Адже сентименти, що штовхають потенційних студентів та функціонерів від адмністрації навчального закладу на корупційні дії, більше схожі на ті, які породжують торгівлю людьми. У випадку використання права на отримання освіти, саме фізична особа, як носій здібностей і можливостей, представляє суспільну цінність. Всякі злочинні дії, які порушують її права, призводять до тяжких втрат особистого та суспільного характеру.

Ігор Лікарчук: Кілька разів прочитав запитання, але, на жаль, не зрозумів, що хотів дізнатися його автор.

electra: Яка ваша оцінка програми «Новий державний стандарт»? З якими запропонованими нею новаціями ви згодні, з якими – ні, чому?

Ігор Лікарчук: У мене цього року онука йде до другого класу. Я дуже радий, що вона не вчитиметься за «Новим державним стандартом» початкової освіти. Така моя оцінка. Мене турбує у ньому одне – «Новий державний стандарт» несе перевантаження першокласників. Ми ніяк не можемо відмовитися від міфу, що освітня реформа не може бути зведена до збільшення обсягу матеріалу, який повинен вивчити учень. Я Вам раджу знайти підручник з математики для першого класу і спробувати відповісти чи розв’язати деякі завдання, які є в ньому на перших сторінках, тоді мої слова стануть більш зрозумілими.

kenrol: Ваши первые шаги (указы) на посту президента? (Предположим, так случится.) Спасибо.

Ігор Лікарчук: Я не планую бути президентом, як і міністром освіти. Тому не маю реальної необхідності мріяти чи роздумувати, якими будуть мої перші кроки на цих посадах.

ТарасГШ: У мене декілька питань з приводу якості освіти і вступної кампанії.

1. У цьому році у деяких вузах випускникам шкіл було у 3-10 разів важче вступити до вузу, ніж випускникам технікумів. Наприклад, у певному вузі для підготовки бакалавра за 4 роки на базі середньої освіти виділено 5 місць, а для підготовки бакалавра за 2 роки на базі середньої спеціальної освіти виділено 30 місць (у шість разів більше!). При цьому на 5 місць набрані 3 пільговика. Тому після школи виявилося, що поступити у вуз не пільговику нереально.

2. Чому вступ до вузу після технікуму не відбувається через тести? Може, тому вузи просять більше державних місць для випускників технікумів, ніж для випускників шкіл, що вступ на ці місця відбувається через екзамени, і тому є можливість брати хабарі?

3. Чому випускникам технікумів при зарахуванні одразу на 3-й курс, посилаючись на кредитно-модульну систему і Болонський процес, зараховують низку предметів, що вони вчили у технікумі, за низку університетських курсів? Наприклад, креслення у кількості 78 годин зараховується і як креслення, і як нарисна геометрія (216 годин); шкільна математика технікуму у кількості 150 годин зараховується як вища математика у кількості 432 годин; технічна механіка у кількості 180 годин зараховується відразу як теоретична механіка (216 годин), опір матеріалів (216 годин) і теорія механізмів і машин (198 годин). За такою системою навіть відмінники технікуму вчаться у вузі на двійки і хронічно залежні від репетиторства, замовляють за гроші курсові, дипломні.

4. Чому в одних вузах магістра готують (після бакалавра) за 1 рік і 8 місяців, а у іншому – всього за 1 рік?

5. Може, варто ввести освітні стандарти, щоб не було такого різнобою у підготовці різними вузами спеціалістів за однією спеціальністю. Чи будуть таки стандарти, і якщо будуть, то коли?

Ігор Лікарчук: Вступ до вишів за результатами ЗНО не є популярним у певних представників нашого соціуму. Насамперед йдеться про багатьох керівників вищих навчальних закладів, батьків, які мають гроші чи інші можливості для того, щоб «влаштувати» свою дитину в університет, та інших, не менш хитрих, людей. Тому постійно й відбувався пошук всіляких можливостей для того, щоб уникнути процедури зовнішнього оцінювання. Одна із них – вступ до так званих технікумів без проходження ЗНО та відповідно кореляція місць держзамовлення для них. Тому я з Вами погоджуюся, що це зроблено з однією метою – усунути від проходження ЗНО певну частину абітурієнтів і створити їм привілейовані умови для того, щоб стати студентами.

Стосовно зарахування тих предметів, які вони вивчали в технікумі, як засвоєння університетських курсів, то я думаю, що це питання потребує додаткового вивчення. І якщо дійсно подібна ситуація має місце, то інакше як спотворенням сутності вищої освіти подібні речі назвати не можна. Мене зацікавило це питання, і, я думаю, що ми ним займемося більш предметно.

Стосовно освітніх стандартів, то за 20 років незалежності такі стандарти для вищої освіти ми так і не спромоглися створити.

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Абросимов: Сколько украиноязычных школ было в Новороссии, в частности, в Николаеве, с 1789 по 1920 годы? И сколько сегодня? Это не говорит о насильственной украинизации населения Новороссии, или на международной терминологии – о геноциде русскоговорящего населения в Новороссии?

Ігор Лікарчук: Я не знаю, що мається на увазі, коли вживається термін «Новоросія». Тим більше, не володію даними про школи з українською мовою навчання в Миколаєві у зазначений період. Але знаю, що за 20 років незалежності ми не чули про судові позови, великі скандали стосовно того, що хтось із батьків не міг реалізувати свою потребу чи бажання навчати дітей тією мовою, якою вони хочуть. Зате ми знаємо про судові позови стосовно деяких місцевих органів влади, коли вони приймали рішення про закриття шкіл з українською мовою навчання.

освітянин: Наскільки чесною та прозорою цього року була вступна кампанія, за вашими оцінками?

Ігор Лікарчук: Цьогорічну вступну кампанію, на жаль, не можна назвати прозорою. Чотири хвилі зарахування робили її все більш і більш туманною та незрозумілою. Багато вищих навчальних заклладів відверто ігнорували систему «Конкурс», або подавали в цю систему дані, які, відверто кажучи, спотворювали ідею існування такої системи. А якщо додати до цього те, що цьогорічна вступна кампанія не гарантувала рівного доступу до освіти, як це передбачено Конституцією, то загальна оцінка не є дуже оптимістичною.

освітянин: Ваша оцінка електронного вступу?

Ігор Лікарчук: Електронного вступу не було. Було організоване подання документів для вступу до вузів за допомогою мережі Інтернет. Я виходив із цією пропозицією ще в 2009 році, але форма її реалізації у 2012 році, швидше, нагадувала черговий комерційний проект, аніж щось більш серйозне. Врешті, варто зайти в соціальні мережі, на форуми, аби прочитати ту оцінку, яку давали абітурієнти роботі цієї системи. Я там не знайшов жодного позиривного відгуку. Така система електронної подачі документів має право на життя, але за однієї умови – не потрібно це робити централізовано, через так звану єдину загальнодержавну базу. Нехай кожен університет самостійно приймає документи в електронному режимі, і всі проблеми у функціонуванні цієї системи будуть зняті. Також потрібно узаконити багато аспектів цієї роботи. Наприклад, електронний підпис абітурієнта, захист персональних даних, які вводяться в цю систему, та багато іншого.

освітянин: За ініціативою Міністерства з цього року першокласники почнуть вивчати іноземну мову, тобто вже з понеділка... А чи є для цього підручники, навчальні матеріали, відповідні вчителі?

Ігор Лікарчук: Підручники є, навчальні матеріали також, мабуть, є. Із вчителями ситуація набагато складніша. За моїми даними, в Україні лише 27% вчителів початкових класів мають другу спеціальність «вчитель іноземної мови». Якщо до викладання іноземної мови в перших класах залучатимуть вчителів старших класів, то виникне питання про те, чи пройшли вони належну підготовку. Адже методика викладання в початкових і старших класах – різна. А тепер додайте до цього те, що у багатьох школах через невелику заробітну плату у нас взагалі немає фахових учителів іноземної мови. На жаль, далеко не кожного вчителя, який має відповідний диплом, можна назвати фахівцем. Отже, маємо що маємо.

освітянин: Вас, як експерта, Міністерство Табачника регулярно долучає до роботи, обговорення ініціатив, дослухається вашої думки, як фахівця?

Ігор Лікарчук: У Міністерстві освіти я не був уже більше двох років. Ні з ким із його спеціалістів не спілкувався. Кілька разів я направляв до Міністерства свої пропозиції щодо проектів тих документів, які цей орган влади виносив на громадське обговорення, але жодного разу ні «дякую», ні щось інше від чиновників, більшість із яких я знаю особисто вже багато років, я не почув.

мова: Доброго дня, пане Ігоре! На ваш погляд, як вплине на навчальний процес прийняття «мовного закону» та проголошення російської мови регіональною вже в низці областей? Дякую.

Ігор Лікарчук: Питання дуже складне. Думаю, що у поточному навчальному році цей закон особливого впливу на систему освіти не матиме. Але якщо він не буде змінений, і якщо місцеві чиновники під впливом певних політичних сил будуть педалювати запровадження його норм, то можемо мати три не дуже добрих наслідки. Наслідок перший: втрата єдиного освітнього простору. Другий: значне збільшення необгрунтованих бюджетних видатків на освіту. Третій: можлива русифікація освітньої системи України. Дуже хочу сподіватися, що всього цього не буде, але повторю, все залежить від позиції місцевих чиновників і громадянської позиції батьків учнів і студентів, адже саме вони мають обирати мову навчання, і ніхто інший.

Лаврух В.: Ігоре Леонідовичу, цікавить ваша оцінка того, як змінювалася роль ЗНО останнім часом та до чого врешті вона звелася? Наскільки справедливі закиди, що роль ЗНО все більше нівелюється?

Ігор Лікарчук: Закиди справедливі. На жаль, система ЗНО у порівнянні з тим, як вона задумувалася, і як вона здійснювалася в перші роки її існування, маргіналізувалася. Думаю, що цей процес був свідомо заданий. Адже і відмовитися від неї не можна було. Тому що ця реформа, за результатами соціологічних досліджень у 2008-2009 роках, отримала підтримку майже 72% опитаних. Хочу зазначити, що навіть найсміливіші урядові ініціативи тих років такої підтримки населення не мали. Але після 2010 року ЗНО стало необов’язковим для всіх абітурієнтів. Під час вступної кампанії почали зараховуватися його результати, отримані в різні роки, з’явилися додаткові бонуси для тих, хто навчався на підготовчих курсах та багато інших речей, які цю систему нівелюють з кожним роком все більше. Думаю, що якщо подібна тенденція збережеться, то потреби у тому, щоб витрачати такі кошти з держбюджету на проведення ЗНО, не буде.

Дмитро Л., Київ: Пане Ігоре, чи не найбільше змін торкнуться курсу фізичного виховання. Як ви ставитесь до скасування оцінок, збільшення годин для цього предмету, відведення на другий план виконання нормативів? І чи виріте ви, що вчителі суворо дотримуватимуться правила робити дві короткі зарядки під час кожного уроку?

Ігор Лікарчук: Я глибоко переконаний в тому, що немає великої різниці в тому, якими оцінками оцінювати фізкультуру в школі – 12 балами, п’ятьма чи двома. Інколи ми часто плутаємо фізичну культуру і спортивні досягнення. Якщо ми хочемо говорити про спортивні досягнення, спорт, то маємо вести мову про нормативи, і тоді їх потрібно оцінювати якимись оцінками, витягувати ці нормативи, домагатися їх складання. Якщо ми говоримо про фізичну культуру, то це, насамперед, фізичний розвиток і здоров’я. Так от коли ми оцінюватимемо результати фізичного виховання тим, наскільки фізично здоровим став учень, як змінився стан його фізичного здоров’я, чи сформоване у нього ставлення до здорового способу життя, тоді оцінка буде справедливою та абсолютно об’єктивною. Але тут справа не в тому, скільки уроків фізкультури на тиждень. Їх можна мати хоч щодня. Де їх проводити, якщо у 70% сільських шкіл немає нормальних спортивних залів, немає навіть шашок чи шахів, щоб принести їх в клас, як це роблять на деяких уроках фізкультури, і дати їх учням? Аналогічна ситуація і з проведенням зарядки.

Антон Червоненко: Г-н эксперт, по-вашему, нужно ли было настолько рьяно отказываться от всего, что предусматривала советская система образования? Не считаете ли вы, что, развалив ее, украинцы больше потеряли, нежели выиграли?

Ігор Лікарчук: Ніхто ніколи від мене не чув, що радянська система освіти була поганою. Радянська система освіти існувала в державі, де були дуже своєрідні ідеологічні, соціальні, економічні цінності. І радянська сситема освіти повинна була формувати людей, які могли б жити в тій державі. І це завдання вона виконувала дуже добре. Але в 1991 році ця держава припинила своє існування. На жаль, за 21 рік ми, відмовившись від радянської системи освіти, що було абсолютно об’єктивним явищем, не створили чогось адекватного. Наша українська освіта сьогодні нагадує вінегрет, в якому є дуже багато залишків радянського, запозиченого європейського, згаданого історичного досвіду. Але немає того, що можна було б охарактеризувати, як національну систему освіти, яка має свої особливості, характерні риси і чимось в позитивному плані відрізняється від того, що було.

Антон Червоненко: Иногда складывается впечатление, что сознательно делается все, чтобы население было необразованным, немыслящим, потому что бездумной толпой легче управлять, легче навязывать ей цели «верхов». Что вы думаете по этому поводу, согласны ли?

Ігор Лікарчук: Ваше питання, швидше, філософське, ніж практичне. Хоча йому не відмовиш у відсутності логіки. В дуже багатьох випадках мені здається, що ситуація розвивається саме в такому напрямку.

opposit_: Яка ваша оцінка діяльності Табачника на посаді міністра освіти?

Ігор Лікарчук: Я ніколи не давав і не збираюся давати персональні оцінки будь-кому із керівників будь-яких управлінських структур.

opposit_: Що ви думаєте про запропоновані зміни до курсу зарубіжної літератури та пропозицію вилучити з обов’язкової програми низку класичних творів?

Ігор Лікарчук: Наскільки мені відомо, особливих змін програма із зарубіжниої літератури не зазнала завдяки позиції учителів та громадськості. Як на мене, подібна пропозиція була обумовлена суто комерційним інтересом, адже це друк нових підручників, посібників, хрестоматій, методичних матеріалів для вчителів. А це гарні кошти. Причому бюджетні. Тому, думаю, ми зберегли величезну кількість бюджетних асигнувань, відмовившись від ідеї зміни переліку творів, які вивчаються у цьому курсі.

perlovka: В Украине журналистике обучаются 5,5-6 лет, что на самом деле очень много, нигде в Европе это не растягивают на столько лет. Это профессия, которой учишься на практике. Всю теорию по ней можно за один курс дать. Не думали ли вы изменить систему образования некоторых специальностей, таких как журналистика? Какие мысли по качеству этого образования в Украине? К тому же, журфаки одни из дорогих факультетов, что совсем не обосновано.

Ігор Лікарчук: Я глибоко переконаний, що справа не в тому, скільки часу навчаються. А в тому, який рівень знань, практичної підготовки і рівень кваліфікації молоді фахівці отримують за час навчання. Я думаю, що якість підготовки на факультетах журналістики вимірюється тим, наскільки наша преса є сильною, відкритою, прозорою і дієвою. Адже не дарма її називають «п’ятою владою». Чи є вона у нас такою «п’ятою владою»? Це питання риторичне. На мою думку, переважна більшість ЗМІ такими не є. Але мені прикро, що для дуже багатьох диплом журналіста, як і димплом юриста, менеджера та деяких інших спеціальностей, є лише частиною його зовнішнього іміджу. Тобто він отриманий, а в багатьох випадках куплений, для того, щоб він був, як гарне взуття, одяг чи прикраси. Тому і вартість підготовки на факультетах журналістики така висока, адже попит визначає ціну.

Ще одне. Якби ми мали відкриту і чесну систему прийому на ці факультети і дійсно приймали туди людей, які мають хист до літературної творчості, журналістської діляьності, то, можливо, ситуація була б зовсім іншою. Не знаю, чи вразить вас такий факт, але один дуже відомий український університет творчим конкурсом на факультет журналістики визначив диктант з української мови. Мене колись в педагогічному інституті вчили, що є не менше 12-15 способів диктування диктанту, в тому числі серед них такі, щоб ті, хто пишуть диктант, зрозуміли де який ставити розділовий знак. Думаю, що коментувати щось далі немає потреби.

moral: Чи можна сьогодні назвати європейською освіту в Україні, на Вашу думку?

Ігор Лікарчук: Не можна українську освіту, на жаль, назвати європейською. Прикладом тому є наша вища освіта, яку, починаючи з 2005 року, намагалися залучити до так званого Болонського процесу, тобто надати їй цінностей європейської вищої освіти. У квітні 2012 року у Бухаресті були підбиті підсумки участі європейських країн у Болонському процесі. Україна отримала оцінку 2,2 бали за п’ятибальною системою. Тобто на передостанньому місці з усіх країн-учасниць. Ненабагато краща ситуація у нас в системі профтехосвіти та, врешті, і загальної середньої. Цьому є дуже багато причин, одна з них – багато політики і волюнтаризму в управлінні освітою Україні, у визначенні її стратегії і тактики.

vg: Яка справжня причина Вашого звільнення з Центру оцінювання якості освіти? Невже відмінне виконання Вами роботи може бути причиною звільнення?

Ігор Лікарчук: Думаю, що це питання потрібно поставити тим, хто ініціював моє звільнення. Я про нього дізнався у різдвяний вечір із радіо-передачі, сидячи за кермом автомобіля.

укр: Ігор Леонідович, вітчизняна освіта хвора через те, що в ній панують «лікарчуки» та інші «левітаси», чи з інших причин? До якого напрямку іудаїзму належите особисто ви?

Ігор Лікарчук: Маю Вас засмутити: ні до жодного.

Реалист - И.Л. Ликарчуку: Игорь Леонидович! Я понимаю всю степень трагедии, постигшей УССР (и СССР в целом) с 1991-го. Потому и Ваша теперь прямая задача – возрождать поруганную негодяями страну. Через воспитание умственно полноценного «майбуття Украины» и непо плану «ющенковско-вакарчуковских отморозков». Удачи Вам и терпения!

Ігор Лікарчук: Дякую за побажання!