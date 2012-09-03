Погода осенью: сколько продержится тепло в Украине

3 сентября 2012, 13:00

Синоптики рассказали «Главреду», к каким погодным условиям осенью следует быть готовыми украинцам.

В последние дни лета стали часты штормовые предупреждения. Причём прогнозы об ухудшении погодных явлений полной мерой оправдываются. Так, «Главред» сообщал о ливне и штормовом ветре, которые 28 августа обрушились на Одессу и стали причиной затопления некоторых улиц города, а также о сильной грозе с градом в Днепропетровске и ряде других городов, пострадавших от стихии.

«Главред» поинтересовался прогнозами синоптиков о том, какой погоды стоит ожидать украинцам осенью, насколько долго продлится установившаяся сейчас непогода, стоит ли нам готовиться к ранней зиме, а также не помешает ли погода тем, кто запланировал свой отдых в Крыму или Карпатах в бархатный сезон.

Чем будет баловать осень?

В этом году осень побалует украинцев теплом и комфортными погодными условиями, прогнозирует народный синоптик Валерий Некрасов. Причём осень, по его словам, продлится целых четыре месяца – с сентября по декабрь, а уступит место зиме – только после нового года.

Валерий Некрасов отметил, что в сентябре будет лето, и только в конце месяца немного похолодает. «До 20-х чисел сентября будет отличное лето. Средняя температура составит +20-22 градуса, то есть жары не будет. Нас ждёт обычная комфортная осень. Октябрь тоже будет прохладным, с ветрами переменных направлений и осадками в норме. Холодным он не будет – просто прохладным. В ноябре будет облачно и с заморозками, которые появятся приблизительно в 20-х числах», – рассказал синоптик.

При этом эксперт добавил, что декабрь станет типичным продолжением осени. По его мнению, первый зимний месяц будет хмурым, с небольшими морозами, холодными ветрами и увеличением осадков во второй половине месяца. «У нас нет оснований ожидать ранней и снежной зимы. Зима начнется 11 января. И новый год снова будет с небольшими морозами, -1-2 градуса, малоснежным. Нас ждёт долгая холодная зима с температурой -30 градусов. Наиболее холодным месяцем будет февраль. А затем 9 мая как включатся +40 градусов, и так будет всё лето. То есть весна снова будет всего один месяц», – отметил Некрасов.

Тех, кто запланировал отпуск в Карпатах и Крыму в сентябре-октябре, синоптик успокоил, заверив, что отдых в это время будет достаточно комфортным, и до конца сентября можно будет купаться. В Карпатах же, по словам Валерия Некрасова, будет «приятное бабье лето, комфортные условия и в октябре, когда можно будет ходить за грибами».

«Романтический» бархатный сезон и влияние на погоду «планеты холода»

Астролог Влад Росс считает, что Украину ожидает очень тёплая осень. «Единственное, что в начале сентября могут быть дожди, но потом они закончатся, и будет благотворный романтический бархатный сезон, который продлится вплоть до середины октября. Так что осень будет тёплой, даже жаркой, что необычно», – рассказал астролог.

Росс отметил, что погода существенно изменится после 15 октября – новолуния, «когда произойдёт схождение с планетой холода – Сатурном». Поскольку бархатный сезон будет длительный, отдых в сентябре-начале октября будет комфортным – беспокоиться не о чем, заверил эксперт. «В большей степени тепло будет распространяться на Европу, Египет, Хорватию, Италию. В Крыму и Карпатах до 15 октября также можно абсолютно спокойно отдыхать.  Даже запуск отопления в этом году будет позже, чем обычно», – отметил астролог.

По прогнозам Влада Росса, ноябрь также не будет холодным. «Температура во все осенние месяцы будет выше годовой нормы. Очень жесткие холода нас ждут во второй половине января и феврале, а до этого времени будет тепло, и новый год вполне может быть со слякотью», – добавил он.

Традиционные для Украины осени

Начальник отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометеорологического центра: Людмила Савченко прогнозирует, что погода в сентябре и октябре этого года будет близкой к норме. Для сентября, по её словам, характерна средняя месячная температура – +12-19 градусов. «Абсолютный максимум в сентябре может быть +30-39 градусов, а минимум -1-8 градусов мороза. Так, по всей территории уже может установиться минусовая температура, но на юге еще будет тепло. Заморозки в сентябре наиболее вероятны во второй и третьей декадах. То есть угроза заморозков существует. Количество осадков несколько уменьшается по сравнению с летним периодом до 27-62 мм в месяц», – рассказала метеоролог.

Среднемесячная температура в октябре в Украине составляет +6-12 градусов, отметила Савченко. «Заморозки – вообще обычное явление для октября. Причем они бывают довольно интенсивные и серьезные. Самая низкая температура в Украине была зафиксирована -5-16 градусов мороза, самая высокая - +25-35 градусов тепла.  Такая температура достигается благодаря тому, что бывают периоды тепла, наступает «бабье лето». Количество осадков становится еще меньше – 20-54 мм», – добавила она.

Учитывая то, что этой осенью погода будет близкой к норме, то можно предположить, к каким температурам следует быть готовым украинцам, подытожила Людмила Савченко.

фото: boraview.blogspot.com

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