Дмитрий Танкович: Украина сочетает в себе лучшие качества Белоруссии и России

На сайте «Главред» состоялся чат с ведущим телевизионного шоу «Танцуют все!» и пост-шоу «МастерШеф», в прошлом – капитаном команды КВН «ЧП Минск» Дмитрием Танковичем. Общаясь с читателями, он заинтриговал готовящимися сюрпризами в телепроектах, ведущим которых является, рассказал, при каком условии согласился бы вести политическое ток-шоу, почему бы не агитировал ни за одного из украинских политиков, почему предпочёл жить и работать в Украине, а не в России или Белоруссии, а также как поздравил с рождением ребёнка Лилию Ребрик, и почему не был в гостях у Татьяны Денисовой.

Представляем стенограмму чата с Дмитрием Танковичем.

fargus: Дима, Вам сейчас не хватает КВН-овского прошлого? Не жалеете, что связали свою жизнь с телевидением?

Дмитрий Танкович: Почему мне должно не хватать этого прошлого, если оно у меня есть? Вообще, КВН вспоминаю всегда с радостью, это были самые светлые моменты в жизни.

marin4ika01: Здравствуйте. За Вами очень интересно наблюдать с экрана телевизора, у Вас хорошее чувство юмора. А в реально жизни Вы такой же как на экране? Всех благ Вам!

Дмитрий Танкович: Я рад, что за мной хоть кто-то наблюдает с экрана телевизора...

Лиза Цветаева: Вам трудно признаваться в своих чувствах?

Дмитрий Танкович: Вообще, я закрытый человек. Но если меня довести, могу и признаться.

Лиза Цветаева: Делали ли вы когда-нибудь эпиляцию?

Дмитрий Танкович: Если бритьё можно назвать эпиляцией, то – да. Но сегодня – нет.

Лиза Цветаева: Вас интересует экстрим?

Дмитрий Танкович: Это предложение?:)

Лиза Цветаева: Что цените во внешнем виде женщины?

Дмитрий Танкович: В женщине надо ценить не внешний вид, а женщину целиком.

Лиза Цветаева: Простите за вопрос личного характера, но… О чём мечтаете? Есть ли сокровенная мечта?

Дмитрий Танкович: Конечно, сокровенная мечта есть. Но на то она и сокровенная, чтобы я её не озвучивал.

Лиза Цветаева: Как проводите досуг? Гуляете по Киеву?

Дмитрий Танкович: Я люблю посидеть в кафешечках, особенно летом, вечером, да ещё и на открытой террасе. Лепота...

Лиза Цветаева: Как вы относитесь к знакомствам в социальных сетях?

Дмитрий Танкович: Вполне нормально. Главное, чтобы фото в социальной сети хоть немножко было похоже на человека в реальности. :)

Лиза Цветаева: Какую бы вы сыграли роль, если бы вас пригласили сниматься в кино?

Дмитрий Танкович: Я хочу сниматься в боевиках, но меня никто не зовёт. Потому что я не похож на героя боевика.

Лиза Цветаева: Если человек говорит сам с собой, он – безумен?

Дмитрий Танкович: Решать Вам. Но я говорю сам с собой.

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Лиза Цветаева: Всегда мучил вопрос – что мешает плохим танцовщицам?

Дмитрий Танкович: Плохие танцоры.

pola: Вы ведущий пост-шоу «МастерШеф», какие звезды будут в этом сезоне? В прошлом году моя любимая программа – с Анитой и Игорем, а ваша? Вы верите, что вот так просто можно повторить блюдо звезды?

Дмитрий Танкович: То, что повторить блюдо звезды можно, доказали участники шоу и один раз я у себя дома.

По поводу звёзд – следите за эфирами.

pola: Дима, какая у вас машина? Умеете ли вы ездить на велосипеде? Катаетесь ли за городом?

Дмитрий Танкович: На велосипеде ездить умею. Машина у меня хорошая – чёрный BMW x6. Катаюсь за городом, особенно когда нужно ехать в Минск.

Алиночка: А вы были в загородном доме Денисовой? Она говорила, что хотела собрать друзей на шашлыки. Может, уже всё состоялось. Как вам Татьяна?

Дмитрий Танкович: Может, уже всё и состоялось – я не знаю. В доме у Тани не был, возможно, потому, что не скидывался.

А, вообще, Таня – красивая, сексуальная, интересная женщина, которая не зовёт в свой дом.

Алиночка: Недавно Лилия Ребрик родила, вы знаете, как назвали ребенка? Поздравили Лилю? Думаете, она успеет вернуться в форму перед эфирами? Кстати, когда первый эфир, и где снимаете?

Дмитрий Танкович: Поздравил Лилиану Ивановну традиционно – экономно, смс-кой. Немного пожурил её за то, что не смогла потерпеть ещё один день, чтобы рождение ребёнка совпало с первым эфиром шоу «Танцуют все!-5». А в том, что Лилиана вернётся в форму перед эфирами, даже не сомневаюсь, потому что она до последнего дня перед родами бегала по каналу, по съёмкам и т.д.

Алиночка: 1. Кто ваш любимчик из новой двадцатки финалистов? Имя, наверное, нельзя назвать, но, может, опишете и стиль назовёте? Вам нравится стиль крамп? А хип-хоп?

2. Если бы вы на день смогли стать известной женщиной, кем бы вы хотели быть и почему?

Дмитрий Танкович: 1. Не только не смогу назвать Вам имя, но и пол. Но любимчики уже появились. Из стилей мне нравится и крамп, и хип-хоп.

2. Смотрите ответ про президента.

Алиночка: А почему в «МастерШефе» вы больше отвлекаете участников от готовки, чем помогаете, Дима? Постоянно шутите, они не смотрят на плиту, а с вами хохочут. Что же это за состязание такое, а? С кем уже отсняли программы, кого ждать?

Дмитрий Танкович: С кем отсняли программы – не скажу, следите за эфирами. Будет много интересных гостей.

А отвлекаю гостей я потому, что иначе они приготовят всё очень вкусно и будет сложно выбрать победителя.

kenrol: Ваши первые шаги (указы) на посту президента? (Предположим, так случится.) Спасибо.

Дмитрий Танкович: Да не дай Бог мне быть президентом!

vasyld: Кажуть, багато українок танцює на американському конкурсі «Танці з зірками». Це правда, чи ні? І, якщо так, то як вони туда потрапляють, оминаючи оглядини їхніх талантів вдома українською аудиторією? Ми теж хочимо побачити гарних і щасливих.

Дмитрий Танкович: Да, действительно, украинцы принимают участие в зарубежных танцевальных шоу. Даже когда я был в Торонто, познакомился с девушкой, которая попала в двадцатку канадской версии «Танцуют все!». У нас они не выступают, потому что живут в Канаде и Америке, а маршрутка оттуда долго идёт. Хотя в наших сезонах «Танцуют все!» мы частенько приглашаем выходцев из Украины, которые достигли успехов в танцевальных шоу Америки и Канады.

София_2010: Здравствуйте! У меня два вопроса.

1) Какие юмористические телепрограммы на украинском ТВ вам нравятся? Если таких сейчас нет, значит, из тех, которые раньше были?

2) Готовы ли вы жениться? Хочется ли вам детей?

3) Как вас шутливо дома называет ваша мама?

Дмитрий Танкович: 1) Мне нравятся многие продукты «95 квартала», потому что они сделаны очень качественно. Когда-то с удовольствием смотрел украинский КВН.

2) Нет, да.

3) Мама называет меня просто – «сынок». В принципе, это логично...:)

укр: Добрый день. Расскажите-ка читателям «Главред» о происхождении вашей фамилии. Какая из партий, идущих на парламентские выборы, вам наиболее импонирует?

Дмитрий Танкович: Я узнавал когда-то. Оказывается, моя фамилия имеет два варианта происхождения. Первый – от слова «танок», что в переводе с украинского на русский значит «танец». Получается, что когда-то мои предки танцевали. Второй – тоже от слова «танок», но в значении места, где когда-то люди собирались и веселились, что-то праздновали и пьянствовали.

Из политических партий мне никто не импонирует, к сожалению.

Дина_: Дмитрий, согласились бы Вы вести политическое ток-шоу, если бы Вам предложили? Да или нет – почему?

Дмитрий Танкович: Согласился бы, если бы разрешили по-хорошему, по-доброму поиздеваться над политическими деятелями.

cveta: Дмитрий у вас есть любимая девушка? Если да, то почему о ней ничего не слышно? Думаю, многие порадовались бы, что на одну счастливую пару в нашем мире стало больше.

Дмитрий Танкович: Любимая девушка есть. А не слышно потому, что это МОЯ любимая девушка.

EllaShpiz: Дима, я обожаю ваше чувство юмора! Да и мужчина вы очень привлекательный. Теперь вы стали уже супер-зведой, ну, по крайней мере, очень узнаваемым. Как удаётся оставаться скромным и не страдать манией величия, как многие «звёздные» ведущие?

Дмитрий Танкович: Мне повезло, потому что к успеху мой путь был долгим. Как правило, «звёздная болезнь» проявляется, когда человек молниеносно становится популярным.

Paulinka: Дмитрий, почему вы остановились именно на Украине, не планируете покорять Москву, Россию?

Дмитрий Танкович: Я Москву не люблю. Для меня это очень тяжёлый город. А Киев и Украина сочетают в себе лучшие качества Белоруссии и России.

Paulinka: Вы активно работаете на телевидении, а смотрите ли сами телевизор, как часто, какие передачи?

Дмитрий Танкович: Скорее, я смотрю не телевизор, а телевизионные продукты, потому что это нужно по работе. В основном смотрю сериалы и юмористические ТВ проекты.

Paulinka: Чувство юмора – это врождённый дар или что-то, что можно развить, приобрести с опытом, воспитать в себе?

Дмитрий Танкович: Это врождённое, но желательно всё-таки его развивать.

Татьяна: Дмитрий, почему Франциско не будет в жюри в этом году?

Дмитрий Танкович: Это не я, честно. Эти вопросы решает руководство.

Карина-Корра: Доброе утро, Дима. Скажите, вызывают ли у вас интерес политические баталии в Украине? Что думаете, наблюдая за этим – смешнее, чем в КВНе? Спасибо за ответ.

Дмитрий Танкович: Следить особо не слежу, хотя всегда в курсе того, что происходит. Смеха у меня это не вызывает – скорее, некую грусть.

Greg: 1. Ваша оценка ситуации изнутри: действительно ли на украинском ТВ засилье российского продукта, как некоторые настаивают?

2. Вы бы стали выступать в поддержку кого-либо из украинских политиков? Если да, то – за кого? Если нет – почему?

3. Легко ли быть юмористом или сатириком в Белоруссии сегодня?

4. Верите ли вы предсказаниям майя?

5. Помните ли книгу и детский фильм «Проданный смех»... Есть ли в этой жизни что-то, за что вы готовы были бы заплатить, отдав собственное умение смеяться?

Спасибо за ответы. Удачи вам.

Дмитрий Танкович: 1. То, что засилье, я бы не сказал. Украинское телевидение развивается гораздо динамичнее, чем российское. Этот факт уже признали даже россияне.

2. Нет. Я не имею права по закону это делать: гражданин другой станы не может агитировать за кого-то из политиков.

3. Я не знаю, ведь я не юморист и не сатирик. И даже не в Белоруссии.

4. Не верю.

5. Вообще, я редко смеюсь. Но смех свой никому бы не продавал.