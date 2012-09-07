Запрет рекламы лекарств: кто останется в выигрыше

Решение запретить рекламу безрецептурных медицинских препаратов эксперты восприняли неоднозначно, назвав его «палкой о двух концах». По их мнению, такой шаг будет иметь и положительные, и отрицательные последствия. Однако свои коррективы в сложившуюся ситуацию может внести влияние фармацевтических компаний, предостерегают специалисты.

Приказом Министерства здравоохранения Украины от 17 августа №639 «Об утверждении списка лекарственных средств, запрещённых к рекламированию, которые отпускаются без рецепта» были введены ограничения на рекламу 326 медикаментов. В список вошли лекарства, вызывающие привыкание, содержащие наркотические и психотропные вещества, предназначенные для детей в возрасте до 12 лет, а также для приёма во время беременности. Среди них – препараты для лечения ряда инфекционных заболеваний, венерических заболеваний, туберкулёза, рака, сахарного диабета, ожирения, импотенции и т.д.

По мнению председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Татьяны Бахтеевой, запрет рекламы лекарств поможет решить проблему с самолечением и самоназначением препаратов. Депутат отметила, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, смертность от неправильного и неконтролируемого приёма лекарств занимает пятое место в мире среди причин смертности.

«Главред» узнал, какими могут быть последствия запрета рекламы медикаментов, кто выиграет в итоге данного решения, как воспримут его фармацевтические кампании.

У некоторых украинцев «один доктор – телевизор»

Комментируя запрет рекламы безрецептурных медицинских препаратов, врач анестезиолог-реаниматолог, эксперт сектора здравоохранения Фонда общественной безопасности Виталий Скороходов отметил, что в рекламных роликах, которые крутят по телевизору и радио, в основном представляются не медикаменты, а биологически активные добавки (БАДы). БАДы, как объяснил врач, это – не лекарства, а пищевые добавки, которые не имеют целью вылечить, а «должны обеспечивать человеку комфортный уровень жизни». «За рубежом они продаются не в аптеках, а в супермаркетах в отделах продуктов питания. Таким образом, рекламой просто вводят людей в заблуждение: они думают, что это лекарство, а на коробочке крохотными буквами написано, что это БАД. Эти средства не проходят фармконтроля и регистрируются как пищевые продукты», – рассказал Скороходов.

Эксперт считает, что рекламу таких добавок нужно запретить, или же оставить, но при условии, что обязательно будет указываться, что рекламируемый препарат – не лекарство, а БАД. «БАДы как раз запретить не смогут, потому что, по сути, это не реклама лекарства. Ведь тогда придется принимать отдельный закон о запрете рекламы БАДов, по сути дела, пищевых продуктов. Если запретят рекламировать БАДы, тогда, выходит, надо запрещать и рекламу сыра, колбас и прочих продуктов», – отметил врач.

Однако Виталий Скороходов считает, что сегодня многие украинцы просто не могут добраться до врача. «В результате нынешней реформы системы здравоохранения закрываются поликлиники, больницы, особенно – в сельской местности. В итоге люди поставлены в такую ситуацию, когда им не с кем посоветоваться, и для них доктор один – телевизор», – резюмировал он.

По мнению врача, можно рекламировать витамины, мази и кремы. А вот препараты вроде «Фестала» и «Мезима», которые предназначены для улучшения пищеварения, он рекомендует запретить рекламировать. «Эти препараты заменяют нормальные ферменты организма человека, которые вырабатываются в поджелудочной железе и желудке, искусственными. Со временем поджелудочная становится ленивой: зачем ей вырабатывать собственные ферменты, если их ей кидают извне. Человек становится зависимым от этих препаратов, и без них организм не может нормально переваривать пищу», – объяснил Скороходов.

Запрет рекламы обезболивающих препаратов, по словам эксперта, – «палка о двух концах». С одной стороны, когда у человека что-то болит, он должен знать, что ему принять. Но с другой – он обязательно должен советоваться с врачом. «Потому что даже инфаркт может маскироваться под гастроэнтерологическую форму: вроде бы болит живот, а у человека – инфаркт. Он пьет «Но-шпу», какие-то обезболивающие таблетки, а в итоге умирает от кардиогенного шока», – добавил Скороходов.

Запрет рекламы лекарств нарушает права человека

Противником решения запретить рекламировать лекарства оказался член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения, министр здравоохранения в оппозиционном Кабмине Сергей Шевчук. Он объясняет свою позицию тем, что такой шаг нарушает право человека на информацию, право гарантируемое многими международными конвенциями. «Люди имеют право знать, какие в мире существуют медикаменты, чем они отличаются друг от друга. И это право значит возможность реализации своего собственного выбора, который касается собственного здоровья, а иногда – жизни», – отметил депутат.

«Приверженцы данного решения говорили о некачественной рекламе, об обмане, что люди покупают те лекарства, которые, по мнению специалистов, не являются главными. И именно специалисты почему-то решили, что вправе определять, что для человека главное, а что – нет. Это должна решать сам человек, пациент», – убеждён Шевчук.

Не будет рекламы в СМИ – будет работать схема по продвижению препаратов среди врачей, считает нардеп. Поскольку, по его словам, это наиболее скрытый и наиболее эффективный метод рекламы, «нечестной рекламы».

«Насколько объективна информация врачей – это вопрос. Она совершенно необъективна, потому что врачи, особенно среднего звена, зависят от тех, кто торгует лекарствами. Они будут советовать самые дорогие препараты, препараты фирмы, которая свозила их якобы на учебу в Турцию или Египет. Потому я считаю, что данное решение – это очередная дурость власти, которая сама не ведает, что делает в медицине и здравоохранении», – подытожил депутат.

Удар по фармкомпаниям

Не сложно было спрогнозировать, что инициатива Минздрава Украины не вызвала восторга у фармацевтических компаний, которые заинтересованы продвигать медицинские препараты, которые они производят.

«В прошлом году, в 2011 году, фармацевтические компании вложили в рекламу только на Украине миллиард долларов, в 2010 году – 500 миллионов долларов. Фармакологическая отрасль – третья-четвертая в мире по прибыльности после торговли наркотиками, оружием и людьми. Конечно, фармкомпании заинтересованы продвигать свои препараты. Они дают деньги медицинским представителям, стимулируют врачей, чтобы те выписывали и рекомендовали определенные препараты», – отметил Виталий Скороходов.

По словам врача, фармацевтические компании сегодня – «одно из мировых теневых правительств (потому что одна из самых богатых отраслей в мире)». «Они навязывают свои решения всем национальным правительствам через ВОЗ, через представителей правительства. Та же реклама вакцин от гриппа – это пример того, как определенный препарат лоббируется фармацевтическими компаниями», – добавил эксперт.

Как влияет реклама на количество подделок лекарств?

Эксперты отмечают, что подделываются, как правило, те препараты, которые шире всего рекламируются. «Подделываются именно часто рекламируемые препараты, потому что на них наибольший спрос. Среди них – средства для улучшения пищеварения, обезболивающие препараты, гормоны, антибиотики. Чем больше рекламируется препарат, тем больше у аферистов желания его подделать. Потому что они, по сути, на рекламу деньги не затрачивают, а где-то в сарае клепают этот препарат, получать прибыль, продавая подделку», – рассказал Виталий Скороходов. В этом смысле, по его мнению, от запрета рекламы будет положительный эффект.

«Подделок в наших аптеках, по официальным данным, 1-2%, а реально по некоторым препаратам – 20%, по некоторым – 40%», – добавил врач.

Кроме того, Виталий Скороходов добавил, что следует учитывать, что существуют генерические препараты (генерики), которые не являются подделками. «Фирма-разработчик регистрирует препарат под своим названием. Пять (восемь или десять) лет только она имеет право производить его, и только под одной торговой маркой этот препарат расходился по миру. Затем, когда срок лицензии заканчивается, все остальные фармацевтические фирмы получают право по лицензии проводить тот же препарат, но под другим названием. В итоге возникает масса генериков. Это – не подделки, это тот же препарат, но под другим названием. Действующее вещество обычно одно и то же, но может быть хуже степень очистки, более дешевое сырье», – рассказал эксперт.

Не согласился с врачом Сергей Шевчук. Он убеждён, что подделывают не те препараты, которые наиболее широко рекламируются, а те, что наиболее широко употребляются. «Подделывать редкие препараты нет экономического смысла. А врачи об этом говорят, потому что хотят быть определяющей фигурой, которая будет рекомендовать, какой препарат принимать, какой – нет. Мы живем в такое время, когда достаточно один раз нажать на клавишу, и ты будешь знать в десять раз больше, нежели доктор, сидящий на приеме доктор», – подытожил депутат.

фото: badnews.org.ru