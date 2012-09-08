Сегодня Виталий Кличко в чемпионском бою встретится с Мануэлем Чарром

Сегодня, 8 сентября, в Москве в спортивном комплексе "Олимпийский" состоится бой, в котором на ринге сойдутся действующий чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC 41-летний украинец Виталий Кличко (44-2-0, 40 КО) и претендент на его титул 27-летний немец сирийско-ливанского происхождения Мануэль Чарр (21-0-0, 11 КО),

Виталий считается безоговорочным фаворитом в этом поединке – котировки букмекерских контор отдают ему огромное преимущество. Как обычно, он провёл весьма плодотворный тренировочный лагерь в австрийских Альпах и подошёл к предстоящему поединку во всеоружии. Сам Виталий уверяет, что солидный по боксёрским меркам возраст не помешает ему показать 8 сентября все свои лучшие качества на ринге спортивного комплекса "Олимпийский".

Виталий Кличко рассказал о своем секретном талисмане

Занимающий 7-ю строчку мирового рейтинга супертяжеловесов по версии WBC Мануэль Чарр подходит к предстоящей схватке в статусе боксера, не знающего поражений на профессиональном ринге. Немец также провел плодотворный тренировочный лагерь. Ради как можно более качественной подготовки к бою с Кличко Чарр привлек к работе в качестве главного тренера российского специалиста Валерия Белова, известного тем, что ранее он являлся наставником известного российского супертяжеловеса Александра Поветкина. Причем, тренировал его, как на любительском, так и на профессиональном ринге.

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Несмотря на то, что Чарр не рассматривается в качестве грозного нокаутера, он отличается очень упорным характером и большой целеустремленностью. Предпочитает действовать в ринге первым номером, делая ставку на жесткую силовую работу в бою на средней и ближней дистанциях. Имеющий криминальное прошлое, а ныне влезший в долги за проведение боев из-за отсутствия промоутера Мануэль на предматчевой пресс-конференции заявил: "Последние свои пять боев я провел бесплатно – вложил свои деньги и влез в долги. Несмотря на это, я сейчас нахожусь здесь и выйду на бой против Виталия. Мечта моя станет былью. А мечта моя всегда заключалась в одном: нокаутировать Кличко. И эта мечта станет явью. Так что вечером в субботу мы напишем новую историю".

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В свою очередь Виталий Кличко был более спокоен и уравновешен. Он сказал: "Знаю, что многие относятся к Мануэлю Чарру как к спортсмену, который не имеет большого имени и опыта, но он является тем спортсменом, который представляет новое поколение. Мы выбрали одного из самых сильных соперников из тех, кто входит в первую десятку мирового рейтинга WBC. Чарр молод, агрессивен и силен. Я уверен, что этот бой понравится всем любителям бокса. И уверен, что этот поединок станет настоящей схваткой. Я сделаю всё от меня зависящее, чтобы еще раз доказать, что по праву обладаю титулом чемпиона мира, которым в своё время владели такие бойцы, как Леннокс Льюис, Майк Тайсон и великий Мохаммед Али. И сделаю все, чтобы этот титул остался в моих руках".

На бой Виталия Кличка в Москву приедут тысячи фанатов боксера. Также ожидается, что поединок посетят Виктор Пинчук, Григорий и Игорь Суркис, а также Президент РФ Владимир Путин.

Перед главным боем между Виталием Кличко и Мануэлем Чарром, на ринге пройдут еще шесть поединков.

В первом бое андеркарта на ринг выйдут девушки: россиянка Светлана Кулакова и украинка Ирина Барташ.

Фото: пресс-служба братьев Кличко

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