Виталий Кличко разбил претендента: все подробности

Чемпионский поединок Виталия Кличко завершился по-чемпионски: после нокдауна претендента и четырех раундов преимущества украинца.
Поединок Виталия Кличко и Мануэля Чарра в Москве получился скоротечным.
Зрители увидели четыре раунда борьбы при безусловном преимуществе украинца, несколько попыток немца нанести чемпиону тяжелые удары и нокдаун претендента, а позже - обилие крови на лице проигравшего.
Накануне боя Мануэль Чарр обещал, что отправит Кличко на пенсию, по его словам после 8 сентября все забудут об украинце.
Однако уже во втором раунде Виталий «уронил» соперника в нокдаун, а в четвертом, после серии ударов рассек бровь соперника – кровь потоками стекала по лицу Чарра.
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Судья с трудом развел боксеров по углам и спустя несколько мгновений врач прекратил поединок.
Отметим, что бой с претендентом украинский чемпион начинал в невысоком темпе, по своей традиции, опустив руки и заняв центр ринга.
В то же время, в дебюте поединка сумел удивить и Чарр – все, чего он добивался в эти моменты – пытался уйти от сближения с чемпионом.
Со своей стороны, Кличко также не торопил события, увеличивая темп поединка постепенно – от раунда к раунду. Несколько раз соперники обменялись ударами уже после остановки боя.
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Во втором раунде после удара Виталия навстречу Чарр оказался на полу и ему был отсчитан нокдаун.
В дальнейшем Виталий продолжал давить на соперника джебом и выбрасывал все больше ударов, один из которых в четвертом раунде рассек Мануэлю бровь.
Кровь сразу залила лицо Чарра и рефери остановил бой для осмотра врача. Тот взглянул на рану немца и сразу принял решение остановить бой – видимо, рассечение оказалось опасным для здоровья боксера, в случае дальнейшего продолжения боя.
Чарр сильно злился и продолжал играть на публику, бегая по рингу, желая кого-то поколотить: на ринг оперативно выбежал Владимир Кличко.
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Но вскоре Чарр успокоился, поздравил чемпиона и признал свое поражение.
Фото: стоп-кадр Youtube; Фото: стоп-кадры трансляции телеканала Интер
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