Финалистка «Голосу країни» Ольга Шанис: в отличие от России, в Украине есть свобода

На сайте «Главред» состоялся чат с финалисткой проекта телеканала «1+1» «Голос країни» (первого сезона), участницей национального отборочного тура конкурса «Евровидение» в 2011 и 2012 годах, певицей Ольгой Шанис. Общаясь с читателями, она рассказала о том, что мечта стать певицей появилась после подаренного ей в детстве игрушечного микрофона, а точкой отсчета ее артистической карьеры стало участие в национальном отборочном туре конкурса «Евровидение».

На что юная артистка готова ради карьеры певицы? Почему ее не прельщает работа в Москве? Какие травмы наносят участникам талант-шоу? Когда украинский шоу-бизнес похож на праздник? Об этом и многом другом читайте в стенограмме чата с Ольгой Шанис.

Николай: Какое у вас образование? Специальность? Как выбрали вуз и факультет, чем руководствовались? И совпал ли этот выбор с тем, кем вы мечтали стать в детстве?

Ольга Шанис: В детстве я мечтала стать стоматологом, ветеринаром, англичанкой. А потом мне подарили игрушечный микрофон, и тогда захотелось стать певицей.

При выборе факультета я знала, что музыка будет со мной, будет моим хлебом и удовольствием. Пыталась поступить на вокал, но кислые лица педагогов меня не впечатлили. В 11 классе участвовала в конкурсе «Крок до зірок», который проводится под эгидой Михаила Михайловича Поплавского, победила там. Возникла идея посоветоваться с ним. Он сказал поступать на режиссуру. Понятия не имела, что такое режиссер, пока не проучилась первый курс. Не жалею, что сделала такой выбор.

98765: Вы планируете и в дальнейшем жить и работать в Украине, или, как многие наши «звёзды» через год-другой поедете покорять Москву, Россию?

Ольга Шанис: Пока что я планирую работать в Украине. Конечно же, хотелось бы продвигаться и за рубеж. Москва меня пока что не сильно «цепляет», огорчает продуктом (он очень шаблонный). В Украине, в отличие от России, есть какая-то свобода. Однако я рада, когда вижу наших украинских исполнителей, которые поют на украинском языке в Москве. Но сама я пока туда особенно не стремлюсь.

Джо_: Чем проект Ольги Шанис отличается от уже существующего в Украине разнообразия артистов?

Ольга Шанис: Покажет время.

Полинка: Оля, кто вы по образованию? В вашей семье есть музыканты?

Ольга Шанис: Я получила диплом бакалавра по специальности «режиссер эстрады и массовых праздников». Сейчас я поступила на пятый курс, еще учусь.

Да, мой главный музыкант, певец и критик – отец.

Ivan: Оля, ты ешь мясо? Вообще, какие-то ограничения в пище есть? У плиты часто стоишь, любишь готовить? Выглядишь хорошо!

Ольга Шанис: Мясо я ем, но нечасто. Ограничения в моем рационе, безусловно, есть.

У плиты – стою и, оказалось, я даже умею готовить. Готовлю и люблю это делать.

Pavel: Чого ти хочеш?

Ольга Шанис: В данный момент я хочу кофе, который и пью.

Юля Романив: Привет, Оля! Скажи, пожалуйста, чего не хватает современному исполнителю и музыке?

Ольга Шанис: Это зависит от конкретных исполнителей, индивидуальностей.

Если говорить о том, чего не хватает мне – об этом пусть говорят другие, те, кто работает со мной.

joy: Ольга, каковы ваши первые впечатления от пребывания в украинском шоу-бизнесе? Что он вам больше напоминает – борьбу за выживание, яркий праздник, каторжный труд или другое?

Ольга Шанис: Я уже не первый год одной ногой там стою. Шоу-бизнес – это в первую очередь люди. Разные...

Иногда он напоминает борьбу, иногда – праздник (когда идет отдача от зрителя, который слушает и сопереживает), иногда – труд.

joy: Есть ли дружба в шоу-бизе? У вас появились друзья среди известных исполнителей?

Ольга Шанис: Дружба, наверное, есть. Дружба проверяется временем, нужно съесть пуд и соли, и сахара. Потому конкретных лиц пока не могу назвать. Появилось много знакомых после «Голоса страны»: Александр Пономарев, Стас Пьеха, Руслана...

данисло: Оля, привет! Как дела? У тебя есть страх перед выходом на сцену? И как это, стоять перед большой аудиторией? Когда и где можно увидеть премьеру нового клипа, на какую песню? Расскажи о команде, кто они и как вы собрались? И что, кроме музыки, вас связывает? Спасибо!

Ольга Шанис: Дела – классно.

Страх и переживание присутствуют перед выходом на сцену. Это нормально. Когда я чувствую, что эмоции захватывают, надо себя успокоить. Иначе это скажется на голосе, волнение вылезет наружу и не будет уверенности на сцене.

Клип... На какую песню – пока не скажу. Когда и где – будет информация в интернете и на каналах.

Собрались мы благодаря моей подруге Юле, одногруппнице. Мы с ней не виделись год или два, встретились на экзамене. Она спросила, не хотела бы я поработать с живым коллективом. А я об этом мечтала, потому и не стала отказываться. Так все и закрутилось. Так мы и собрались.

С архивом предыдущих чатов «Главреда» вы можете ознакомиться здесь.

joy: На что вы готовы ради карьеры певицы, на что – ни за что и ни при каких условиях не пойдете?

Ольга Шанис: Если бы мне было 15 лет, я бы сказала, что готова на все. Но сейчас – нет. Сейчас понимаю, что нужно иметь холодный разум и горячее сердце.

рокки: Вы совершали экстремальные поступки? Какие?

Ольга Шанис: Был телепроект «БУМ», где участники проходили бешеные испытания: я не успела выйти из бассейна, уже находилась в болоте, потом – на каких-то шарах. Это было и смешно, и страшно. Не знаю, чего я туда поехала. Я бы туда себя больше не отпустила. Забыть это нельзя.

В принципе, я люблю экстрим. Хотела бы прыгнуть с парашютом. А недавно открыла для себя бокс. Сама попробовала себя в качестве боксера, узнала, как у них проходят тренировки. Мне очень понравилось.

рокки: С кем из украинских или российских исполнителей хотели бы спеть в дуэте?

Ольга Шанис: Одна певица, которая мне нравилась всегда, – Земфира. Мне очень импонирует ее гений. А из украинских – Sunsay. А зарубежных – много.

kollin: Оля, сильно ли вам мешают недоброжелатели на пути к вашей цели? Как относитесь к таким комментаторам в интернете?

Ольга Шанис: К комментаторам отношусь уже, спустя пару лет, спокойнее, чем раньше. Понимаю, что кому-то нравится то, что я делаю, кому-то – нет.

А недоброжелатели... Ну, как же без них?

joker: 1. Как вы считаете, много ли вам дало участие в проекте «Голос страны»? Что в этом шоу вам не понравилось, возможно, что-либо хотели бы изменить в его правилах?

2. Вообще, на ваш взгляд, нужно ли в Украине такое огромное количество талант-шоу, которые, как конвейер, выпускают массу молодых исполнителей, причем большинство из них сразу же после проектов забываются и исчезают?

Ольга Шанис: 1. Мне «Голос країни» очень понравился. До этого были разные проекты и конкурсы – мне было с чем сравнить. Уже начиная с кастинга, все было хорошо. Каждый занимался своим делом, организация была на высоте, на уровне. Причем и за кадром, и в кадре.

2. Наверное, нужны, но не так много. Они нужны как глоток свежего воздуха, а не как конвейер. «Голос країни» отличился тем, что в нем не было людей из народа, с улицы. Акцент делался на людей с талантом и какими-то навыками. Действительно, большинство артистов забывается, а это творческих личностей травмирует надолго.

МС Микола: Привіт, Оля! З чого починалась твоя кар’єра? Які плани на найближче майбутнє? Ходять чутки про твою команду – коли це можна буде побачити? Цікаво тебе побачити у новому форматі. Успіхів, натхнення і здійснення усіх планів!

Ольга Шанис: Я даже не помню точки отсчета. Творчество и музыка все время жили во мне. Я все время слушала, выступала на разных мероприятиях, свадьбах (там певец получает колоссальный опыт работы в плане общения с публикой; главное – вовремя с этим завязать). Что касается начала работы в шоу-бизнесе – наверное, все началось с подачи заявки на оборочный конкурс «Евровидения». Это был прямой эфир, я попала в десятку финалистов национального отбора.

Планы: выход видео-работы, новая песня...

anti-crisis1992@yandex.ru: Привіт, Оля. Мене цікавить питання на рахунок останніх твоїх фото в соц. мережах. Це кадри з нового кліпу? Якщо так, то на яку пісню, коли планується презентація кліпу і хто є режиссером? Дякую за відповідь.

Ольга Шанис: Презентацию планируем в конце сентября-начале октября.

На фото – это съемки клипа.

Семён: Расскажи, пожалуйста, как проходили съемки клипа? Что запомнилось? Кто с тобой работал?

Ольга Шанис: Сохраню небольшую интригу (кто со мной работал поименно). Пусть сначала выйдет клип – тогда все оценят всю работу. Работали над ним молодые ребята, желающие сделать нечто добротное и интересное.

Запомнилось место, где происходили съемки – за Киевом, на природе. Погода была шикарная. Это были холмы – красота. То есть мы наслаждались созерцанием природы и работой. Запомнилось солнце, которое мы ждали, чтобы продолжить съемку.

evgenya: Здравствуйте, Оля! Вы – замечательная певица и огромный талант. Скажите, пожалуйста, какая музыка повлияла на ваше становление как профессионального музыканта? Кто из артистов на украинской эстраде вам наиболее симпатичен? Как вы относитесь к певице Злате Огневич, нравится ли вам ее творчество? Спасибо! Удачи вам в покорении творческих высот и семейного благополучия!

Ольга Шанис: Отец у меня музыкант, так что вкус и любовь к музыке передались с генами. С детства много слушала. Думаю, главное для певца – много слушать хорошей музыки. Под словом «хорошая» я подразумеваю, прежде всего, западную музыку, не обязательно современную. Поскольку современную мы будем слушать в любом случае – с экранов ТВ, по радио.

Симпатичны мне те, кто пытается делать что-то новое или непохожее на существующее в этом конвейере музыкальных продуктов. Иван Дорн (глядя на него, вдохновляешься, что можно делать что-то новое, качественное, свое), Sunsay (Андрей Запорожец), «Бумбокс» и «Океан Эльзы» (за тот труд, благодаря которому их знают).

Злата Огневич – очень талантливая певица. Ее диапазон голоса – это клад. Это поле для классной работы. Ее репертуар очень хороший, качественный. Ей пишет Михаил Некрасов. В итоге вышел тандем, который делает качественный материал.

Люда Киев: Здравствуйте, Оля. Мне очень нравится Ваше творчество. Таких артистов, как Вы, очень мало или вообще нет. Расскажите о своей команде, которая с Вами работает? Кто пишет Вам песни? Спасибо.

Ольга Шанис: Спасибо за приятные лестные слова. Думаю, что такие артисты, как я, еще есть.

Команда сейчас состоит из шести человек: трех гитаристов – Игоря Коковского, Юрия Ретюка, Дениса Демчука, клавишника Ярослава Стойко, барабанщика Андрея Мазепы и меня. Эти люди согласились на безумство создавать что-то новое, где денег нет – есть энтузиазм. Они полны энергии и желания работать в стиле поп-рок.

Песни пишем мы сами. А сотрудничаем с композитором Русланом Квинтой, Ирой Кононовой и другими.

Lina: Привет, Шанис! Скажи, какие мужчины тебе импонируют? Что может зацепить и спровоцировать знакомство? Какие черты больше всего приветствуешь?

Ольга Шанис: Меня спровоцировать к знакомству может любая бытовая мелочь. Все зависит от обстоятельств, где я нахожусь, и того, что мне надо сделать.

Мне кажется, что мужчина должен быть красив, мудр, силен.

альтернатива: Что вы думаете о поющем ректоре-клоуне Поплавском?

Ольга Шанис: Прежде всего, он – не клоун.

Я отношусь к Михаилу Михайловичу с большим уважением. Уважаю его как бизнесмена, как ректора, и даже как артиста в нашем «клоун-шоу-бизнесе».

Николай: Оля! Смотрел ваши выступления на проекте «10+10 Украина-Грузия» и мне очень понравилось. Расскажите об этом проекте. И буде ли продолжение украино-грузинской дружбы (то есть проекта)?

Ольга Шанис: Этот проект снимали и транслировали летом, весь еще не успели показать (осталось два эфира). Было десть песен и пар. Во время проекта украинские артисты исполняли песни с известными грузинскими исполнителями. Это был интересный эксперимент, потому что песни были на украинском, грузинском языках и мировые хиты. Грузинский язык – очень сложный, но я влюбилась в грузинскую культуру... Как по мне, это самая певческая нация.

Продолжение должно следовать. Мы еще должны лететь в Грузию, где запланирован гала-концерт...

укр: Вибачаюсь за відверте запитання. Чи змогли б ви, Ольго, зніматися у фільмах для дорослих? Причому разом зі своїм чоловіком або другом?

Ольга Шанис: Думаю, что нет, не смогла бы. Это противоречит моим принципам.