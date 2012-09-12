Англия - Украина: подарок от команды Блохина

Сборная Украины начала поход на Чемпионат мира-2014 ярким матчем с Англией на Уэмбли.

Перед началом поединка практически никто не верил в успех команды Блохина – котировки букмекеров были красноречивы – победа «трех львов» практически не вызывала сомнений у гуру спортивных предсказаний.

Однако игра украинцев поразила не только букмекеров, но и болельщиков, зрителей, и, похоже, команду хозяев.

Счет голам уже на 9-й минуте открыл Джермейн Дефо, но перед этим арбитр зафиксировал нарушение правил – гол не был засчитан.

После этого момента вспомнился эпизод с незасчитанным голом Марко Девича на Евро-2012 в ворота все тех же англичан. Тогда, напомним, наши гости смогли удержать «скользкий» счет - 1:0 в свою пользу.

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В этом матче украинцы не закрывались у своих ворот, не пугались грозных соперников, и не стеснялись играть – было видно, что команда Блохина приехала за результатом.

И на 38-й минуте Евгений Коноплянка забил – из-за пределов штрафной, закрутив мяч, точно в «девятку».

Англичане бросились в атаку, но до конца тайма оставалось совсем немного – все, чего успели добиться хозяева – пара угловых.

Ожидалось, что после перерыва подопечные Роя Ходжсона устроят настоящий штурм ворот Андрея Пятова и, зная силовую манеру игры англичан, а также их мастерство на «втором этаже», в позитивный исход для украинцев верилось с трудом.

Второй тайм украинцам удался практически полностью - тренерский штаб подобрал правильную тактику противостояния сопернику, а игроки сумели воплотить ее в жизнь. Только последние 10-15 минут украинцам дались тяжело, в обороне стали возникать провалы.

Дефо издали выстрелил мимо ворот, Уэлбек с убойной позиции пробил в штангу. Гол назревал – у Англии прошла атака левым флангом с прострелом в штрафную, где вновь забыли Уэлбека, и во время обыгрыша Хачериди мяч попал в руку нашему защитнику.

Фрэнк Лампард такой ошибки не простил, четко реализовав пенальти.

Англия - Украина 1:1

Голы: Лэмпард, 87 (с пенальти) - Коноплянка, 39

Англия: Харт, Джонсон, Ягелка, Лескотт, Бэйнс (Бертранд, 73), Джеррард, Лэмпард, Клеверли (Уэлбек, 62), Милнер, Окслейд-Чемберлен (Старридж, 70), Дефо

Украина: Пятов, Гусев, Ракицкий, Хачериди, Селин (Шевчук, 75), Тимощук, Ротань (Назаренко, 90+2), Гармаш, Коноплянка, Ярмоленко, Зозуля (Девич, 89)

Предупреждения: Дефо, Джеррард, Лескотт, Милнер, Джонсон - Селин, Гармаш, Хачериди

Удаление: Джеррард, 88 (вторая желтая)

Сегодня также были сыграны матчи наших соперников по группе.

Польша обыграла Молдову - 2:0, а Сан-Марино гостеприимно встретило Черногорию - 0:6

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Фото, видео: ffu.org.ua, vkontakte.ru, mirror.co.uk, 1.skysports.com, guardian.co.uk, ffu.org.ua

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