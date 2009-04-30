Кардинал Любомир Гузар: «Люди себя разрушают, потому что живут без цели в жизни»

Этот проект благотворительный. И средства, которые удастся собрать, пойдут на завершение строительства патриаршего собора Воскресения Христова в столице. «Но мы хотим эти концерты подарить нашему обществу, тем, кто хочет, кто способен этим воспользоваться, – говорит Глава УГКЦ Кардинал Любомир Гузар. – Потому что кризис, помимо финансового, показал кризис духовный. Кризисов в мире, в жизни людей, в истории, вкупе с войнами, было множество. Но этот кризис, который мы переживаем, хоть он и всемирный, сильно драматизируют. Но он пройдет. И, чтобы не погрузиться на дно, не потерять себя, нужно верить, что есть нечто более долговременное, чем этот кризис».«Главред» встретился с Кардиналом Любомиром Гузаром накануне большой культурной акции в частной резиденции Владыки под Киевом.Я родился в Украине, жил тут практически до десяти лет, включая войну – а это был мир ребенка. Потом пять лет в Австрии – это было время юношества. Я ходил в лагерную гимназию, так сложились обстоятельства. Мы учились в обычном деревянном бараке, у нас не было хорошей доски, помещение обогревали буржуйкой, и если кто-то дарил нам тетрадь, мы очень радовались. Это было после войны. И знаете, мы каждые два года съезжаемся на встречу.Позже я жил в Америке, выучился на священника. Долгое время был в Италии. И везде, где бы я ни был, хорошо себя чувствовал. Мне кажется, это связано с возрастом – молодой человек иначе воспринимает мир.Сегодня, на склоне лет, я очень хорошо чувствую себя в Украине, на родной земле. Даже несмотря на все политические, экономические и прочие трудности. Боже правый, печально, что это так, но я все-таки – на родной земле. Знаете, это надо ценить.Будь то Америка или Италия – не было мне там плохо, не говорю, что чувствовал там себя несчастливым, у меня было интересное занятие, я многое мог делать – выучиться, увидеть мир, пообщаться с интересными людьми. А все-таки, знаете, дома лучше всего, особенно, когда человек уже постарше.Многие мои друзья живут в Америке, в Канаде. Многие уже, к сожалению, ушли в вечность. Я не очень часто участвовал в этих встречах, потому что жил за пределами Штатов. В этом году в сентябре будет уже двадцатый съезд, уже сорок лет люди съезжаются увидеть друг друга. Но я был только на пяти таких встречах. Мы вспоминаем старые времена, вспоминаем наших профессоров, наших товарищей. Неимоверно приятно увидеть друг друга. Знаете, как говорится – седые лысые юноши, некоторые уже немножко сгорбились, как-то девушки, наши подруги, они умеют лучше сохраниться, а мы, мужчины – поседели, полысели, сгорбились, но так приятно встретиться и вспомнить наши юношеские годы. Мы не говорим о каком-то далеком будущем, скорее говорим о том, что мы вместе пережили.Я вернулся на Украину после 46-ти лет жизни за пределами родной земли, вернулся во Львов, где родился, и мне не о чем было говорить с людьми, потому что наши переживания были слишком разными. Знаете, когда встречаешь человека, с которым нет вместе пережитого, вы не знаете одних и тех же спортсменов, тех же кинозвезд, или вы не пережили одни и те же обстоятельства – не о чем вспоминать, нет общей платформы для разговора. А когда мы съезжаемся на те встречи, вспоминаем, как мы приехали в Америку, в Канаду, как начинали. Такое общение, мне кажется, очень важно.Люди себя разрушают, потому что живут без цели в жизни. Видите ли, успех не важен, если у человека нет цели, он не хочет чего-то постичь. А если и постигнет, говорит: да, я успешен, потому что я это постиг. Это может быть что-то такое одноразовое, а может быть состояние жизни.Успех – это такое неуловимое (трудно описать) мгновение в жизни.Мне кажется, проблема в другом: постигнув то, что мы хотим, счастливы ли мы, действительно ли удовлетворены? Это уже другой вопрос. И многие люди, постигнув какое-то желаемое состояние, не ощущают удовлетворения. А это уже, мне кажется, их собственная вина. Вопрос в том, как мы относимся к жизни. Это очень сложная вещь.Сейчас много говорят об олигархах, так называемых «скоробагатьках», людях, которые заработали очень много денег, – и очень несчастливы, потому что хотят еще больше, и делают для этого все возможное. Могли бы уже спокойно жить, быть довольными, ан нет – сами себя делают несчастными, потому что хотят еще больше. Так же и в других сферах жизни: кто-то хочет постичь то, чего ему постичь не дано, – нет способностей, нет возможностей, может, уже слишком стар для этого.Мне кажется, успех в жизни – это быть довольным тем, что мы, с Божьей помощью, постигли хорошего. Что от нас зависело, и мы это постигли, – это и есть успех, и быть этим довольным. Но даже если мы не достигли этого по объективным причинам, принять то, что есть, потому что это дает спокойную жизнь.Человек неудовлетворен, когда у него нет того, что он хочет. Нужно только задаться вопросом: возможно ли иметь то, что я хочу иметь? И если бы я это получил, принесет ли это мне истинное удовлетворение?Нужно пережить.Потому что это не простое дело. В основном это проблема воспитания. Воспитания в родительском доме, воспитания в школе, воспитания в церкви. Одним словом – это умение понять свою жизнь. Если не ошибаюсь, один наш поэт сказал: «Уметь жить — великое и трудное умение, которому ни одна книга не научит». Уметь спокойно и объективно взглянуть на себя и на свое окружение, что я могу, что мне действительно нужно.Одна вещь, которой мы научились, – пережившие эмиграцию, а тем более прошедшие войну, – как, собственно, мало нам нужно.Среди моего поколения, моих друзей по эмиграции – многие живут в гармонии. Когда мы сходимся, я бы не сказал, что это собралась группа несчастных, пришедших пожаловаться на свою жизнь. Скорее наоборот, все радуются, эти люди с улыбкой, с таким юмором рассказывают о своей жизни. Мы уже смотрим на нее с определенным юмором.Если у вас есть чувство юмора. Это нужно уметь. Ведь что такое юмор? Это возможность увидеть вещи, каким-то образом не совместимые друг с другом. Но умение посмотреть на самого себя с юмором – это увидеть себя предметом вот таких всяких непоследовательностей в жизни. Уметь посмеяться над самим собой.--Вы знаете, наши политики очень сложная, как бы это сказать, группа людей. К сожалению или к счастью – не знаю, – но у меня нет возможности слишком часто общаться на неофициальном уровне с нашими политиками.Но мое впечатление от того, что я слышу, прислушиваясь к тому, как они говорят и как себя ведут, как голосуют, как думают – это не выдающиеся личности. Я бы скорее сказал, это группа случайных людей. Не говорю обо всех, наверняка среди них есть очень стоящие как люди, как политики, как государственные мужи (что значит быть человеком, умеющим смотреть далеко и широко).Вроде так встречаемся с этими людьми – Боже правый, неплохие люди, не очень отличаются какой-то особой одаренностью от других, нормальные люди. Но когда они сходятся вместе и начинают действовать…Недавно слышал разговор двух людей, говоривших о политической элите. Один спрашивает: а где она? Другой отвечает: политики есть, но элиты нет. И я думаю, что смысл именно в этом. Есть люди на высоких постах, но элита ли они? Если и есть, то даже не производит впечатления.Элита – это люди, отличающиеся мудростью жизни. Мудрость, это не только проблема знаний, потому что кто-то может много знать, но не быть мудрым. Мудрость – это способность увидеть действительность в ее контексте, целостно. Заботиться об очень тонко отшлифованной шкале ценностей, что действительно ценно, а что преходяще. Безусловно, должны быть и знания, но в данном случае знания - не самый важный элемент.Если пойдете в село, то среди крестьян встретите обычно людей постарше, выражающих большую мудрость жизни. Это старички, старушки, у которых нет много знаний, информации, но они способны увидеть то, что вокруг них согласно той шкале стоимости и ценности. И это люди, которые в душе спокойны, не живут в несуществующем мире, а живут в очень реальном, настоящем мире, которые стоят на земле обеими ногами. О таких людях можно сказать, что это духовная элита.Политические слушаю все реже, потому что уже нет сил выдерживать.Слушая некоторых политиков – очень сложно. Скажу прямо, зачем мне тратить время на то, чтобы слушать глупости? Политики хотят представить мир глазами своей фракции или партии, вместо того чтобы подходить объективно.Да хотел бы, потому что считаю, что это мой гражданский долг.Пока не вижу, пока многовато кандидатов, еще нужно посмотреть, кто что будет предлагать. У меня нет какой-то одной кандидатуры, чтобы можно было сказать, что уже сейчас буду голосовать только за нее, нет пока абсолютного решения.Знаете, ангелов на свете нет. Есть, но только не в человеческом облике. Идеального человека нет, значит, нужно будет выбирать меньшее зло.Именно так. Я не вижу сегодня такого человека среди тех, о которых сейчас говорят. Однозначно нелегко выбрать, искренне говорю.Когда я был во Львове, ко мне приходили почему-то все тогдашние кандидаты. Приходили на благословение, хотели, чтобы я поддержал их. Я им отчетливо говорил: молиться буду за вас, благословляю вас, но церковь не становится на ту или иную сторону, потому что это дело политической свободы каждого отдельного человека. Теперь, слава Богу, никто не приходит, нет этого бремени.Я молюсь за всех, чтоб Господь Бог дал им разум и мужество послужить народу. Нелегкая ситуация, потому что мы еще растем, не погибнуть бы по пути.Мы не слабые. Нам не хватает правды. Не хватает прежде всего политической культуры, потом не хватает политической элиты. Мы не выбираем членов Верховной Рады, мы только голосуем за них. Это не настоящие выборы, это голосование почти советского типа, только выбор больше. Сегодня необходимо бороться за то, чтобы сделать наших политиков ответственными. Но беда в том, что у наших политических вождей нет никакой культуры, значит нет и элиты. К сожалению, нет.Ну да, правильно. Но подрастают новые поколения с новыми взглядами, и что-то постепенно будет меняться. Мы должны пройти «сорок лет по пустыне».--Нет, никогда. Это, знаете, абсолютно ничто. Я своим призванием и своим состоянием жизни всегда был очень доволен. У меня такой склад характера, что я доволен тем, что есть. Никогда не было колоссальных стремлений, что если чего-то не получу, то буду несчастлив, нет. Где я был, куда меня послали, какие мне давали задания, все это я воспринимал, как само собой разумеющееся. Поэтому могу искренне вам сказать – что в своей жизни я был достаточно счастлив. Никогда не был страшно угнетен, мол, ой, что это со мной делается! Возможно, нужно было немножко больше работать над собой, это я вижу с высоты прожитых лет. Я никогда не чувствовал, что я несчастлив. Всегда был доволен тем, что было, не требовал большего. Таков мой путь.Мне жаль, честно вам признаюсь, что не использовал немало возможностей, благодаря которым мог бы многое сделать лучше. Например, мог бы лучше послужить людям, лучшему и большему научиться, больше духовно закалиться, воплотить другие полезные проекты. И мне жаль, я всегда недостаточно учился, недостаточно читал, возможно, и недостаточно молился, недостаточно использовал возможностей общаться с людьми, учиться у них.Знаете, в Святом Писании есть такие хорошие слова Господа, когда Он говорит, что когда все сделаете, что должны были сделать, скажите себе: я не нужный слуга. Это значит, что человек должен стараться свои таланты как-то, может, более серьезно использовать.Трудно даже сказать, кто изначально это задумал. Наверное, это был Блаженнейший Мирослав Любачивский, это то, что я знаю из разговора с ним, хотя он не дожил даже до начала осуществления этой мечты. Но была ли это его оригинальная задумка, не знаю. Думаю, что были и другие люди, считавшие, что у нас должен быть такой центральный храм, который мы все могли бы назвать своим.Ну, раньше или позже, думаю, так оно и будет.Я не хочу говорить, что вот тогда-то и тогда-то покупайте билеты на поезд или на самолет и приезжайте, люди. Поскольку есть разного рода обстоятельства. Но надеемся, и не без основания, что, возможно, осенью 2010 года сможем уже служить в храме. Я не говорю, что он будет окончательно завершен и все будет на своем месте, но будет готов настолько, что уже можно будет там служить. Проект такого типа - не коммерческое строение. Это обитель, которую люди строят не только деньгами, но и молитвой.В известной мере у нас это трудно двигается, потому что это дорогой проект. Но этот храм - проект всей нашей церкви.Недавно поступило пожертвование из Австралии, собранное людьми, которые чувствуют себя причастными к нашей греко-католической церкви. Строительство идет медленно. Больше бы денег, дело бы двигалось быстрее, но у нас столько, сколько есть, сколько добрые люди складывают, больше или меньше. И так идем вперед.Сначала идея этих концертов возникла как возможность собрать деньги на храм. Но позже, когда мы стали над этим работать, все приобрело другую форму, появились новые мысли. Я не хочу отрицать, что мы будем очень благодарны за каждую гривню, которую люди вложат в построение собора посредством этого концерта. Вовсе не будем плакать, будем очень рады. Но, видите ли, есть еще нечто большее за этим.Проведение этих концертов совпало со всемирным финансовым кризисом. Какой-то кризис есть, но кроме финансового, он оказался прежде всего кризисом духовным, и многие люди чувствуют себя подавленными, кому-то не хватает денег, чтобы купить хлеб, детей прокормить, люди теряют работу.Я получил письмо от товарища из Америки, в некоторых местах ситуация очень и очень плачевная. Не удивительно, что и мы несколько подавлены, люди переживают. Кто-то ждет еще худших времен, забывая при этом, что и они пройдут. Кризисов в мире, в жизни, в истории, вкупе с войнами, было множество, и этот кризис, который мы переживаем, хоть он и всемирный, очень драматизируют. Но и он пройдет. А чтобы не погрузиться на дно, чтобы не потерять себя, нужно верить, что есть нечто более долговременное, чем этот кризис.Безусловно, вечен Бог, в этом нет сомнения. Но есть также определенные проявления Божественного, которые для нас очень ценны. И одним из них является классическое искусство: будь то литература, будь то музыка, будь то изобразительное искусство, все то, что пережило века и всегда интересно и актуально. Значит, есть определенные ценности в жизни, которые важны людям разных эпох, разных стран, разных культур, разного происхождения. И одна из таких ценностей - классическая музыка. Мы хотим эти концерты подарить нашему обществу, тем, кто хочет, кто способен этим воспользоваться.Может, эффективнее было бы сделать концерт эстрадный, легкой музыки, собрать несколько популярных певцов, развлечь людей и сказать: люди добрые, а теперь бросьте, кто что может, на собор. Люди бы на это среагировали, собрали бы эти пожертвования, но что мы, собственно, дали бы людям? Пустую радость? А вместо этого мы хотим, чтобы люди смогли ощутить душевный покой.Об этом уже больше может сказать отец Василий Вильчик, у него больше информации. Мне кто-то задал такой вопрос: «Есть ли спонсоры у этих концертов?». Я сказал: «Конечно, есть!». А эти исполнители, заявившие о своем желании, которые бесплатно или за очень скромное вознаграждение дадут нам прекрасное. Они отдают то, что у них есть, а есть талант, способность воспроизвести красоту. Это тоже спонсорство. Будут мирового масштаба исполнители.Если выдержу. Я, знаете, уже не такой молодец. Сегодня я должен был быть в Риме, но не получилось, потому что физически плохо чувствовал себя. Ну, так я с вами имею возможность приятно поговорить.Но я хотел бы поддержать это мероприятие. Потому что я так подумал, что если люди такого масштаба, как эта певица () или другие, если они готовы внести такой вклад, так и я хочу по крайней мере своим присутствием поблагодарить их за это, показать, что мы очень высоко ценим их жертвенность. И если выдержу все эти пять мероприятий...Да, потому что от города до города нужно гнать, чтобы успеть к определенному времени.Да.Это было итальянское «Уно», маленькая машинка, но очень красивая, действительно моя любимая. За всю жизнь у меня было только одно оригинальное авто, все остальные – были автомобили из вторых рук, поскольку не на что было покупать новые. Мой первый автомобиль стоил сто долларов, но ездил он четыре года, и я даже продал его за сорок долларов. Но итальянское «Уно» было для меня очень дорогое, оно было лучше всех, его, к сожалению, у меня украли.И то и другое. Когда нужно было, я садился и ехал. Знаете, когда мужчина помоложе, ему море по колено.Нет. Я старался быть солидным водителем. За всю свою жизнь я пережил несколько катастроф, аварий, и понимаю, что нужно ездить осторожно и аккуратно, уважая себя и других. За все годы за рулем меня всего однажды наказали, да и то по моей глупости – переехал двойную линию. Но, слава Богу, не создавал дорожной милиции каких-то особых проблем.О которых мы молимся ежедневно в литургии, молимся о том, чтобы «остаток жизни нашей в мире и покаянии закончить».Знаете, скажу так: не дергаться, беречь здоровье сколько Бог дает, стараться работать, не сидеть без дела, молиться и как-то стараться жить в согласии с людьми. Не хочу жить в мире избыточных, неисполнимых желаний. Но то, что Бог дал, так, видно, и хорошо.--Я думаю, что вопрос задан плохо, извините, при всем уважении к вам. Нет, Господь Бог дает, только мы не хотим принять. Мы не готовы принять Божий дар, мы не хотим его принять. У меня нет ни малейшего сомнения, что Бог хочет и дает нам то, что нам нужно для исполнения Божьей воли, только мы не готовы это принять.Святое Евангелие – это основа. Кроме того, есть общая история, общая культура, общее служение тому же народу.Вы вспомните, Иисус Христос молился за тех, кто его распинал. А кто кого распинает? Только враг меня будет распинать. А Иисус Христос за них молился, потому что у него не было врагов.Враги – вещь условная, и я бы не строил свою жизнь в ответ врагам. Объединяться только ради того, что есть общие враги, – да ничего это не дало, история это доказала. Сегодняшняя политика – это еще одно наглядное доказательство.Есть общее Евангелие, есть общая традиция, но нам недостает такого искреннего желания, как быть вместе. А можно, вполне можно. Только нужно этого действительно очень хотеть.Правильно, вы очень хорошо сказали, мы не любим себя. Очень часто мы себя не любим, не уважаем тот Божий дар, который мы получили от Бога, мы в самих себе. А потому, что не уважаем себя и Божий дар в себе, мы не уважаем тот же дар и в своем ближнем.Быть лучшими христианами, жить по Евангелию. Нужно, чтобы мы старались быть лучшими христианами. Потому что мы все чересчур уверены, что мы очень хорошие, но есть факт, которого нельзя отрицать, – мы не объединены, а с этой точки зрения все мы каким-то образом до какой-то меры грешим. Не хотим объединиться во Христе. Мы хотим объединиться таким образом: приди ко мне, делай то, что я тебе говорю, во мне все спасение. Нет, в Христе спасение, а не в людях.Мы все должны очень и очень серьезно спросить себя – готовы ли мы действительно жертвовать, чтобы стать единым целым. Я сомневаюсь, мы пока не совсем готовы. А нужно, собственно, работать. Не договариваться наверху между Владыками, нет. Нужно пробудить в целом народе, начиная с самого маленького до самого большого, желание быть вместе. Тогда все пойдет очень гладко. И мы будем смеяться, что были такие глупые, что не сумели сделать этого раньше. Это не легко, да, это очень легко сказать. Но, знаете, побороть себя, сказать себе: нет, я не есть вся правда, Бог – есть вся правда. Это трудно, но над этим нужно работать. Божий дар ждет нас. Я не думаю, что Бог скуп к нам.