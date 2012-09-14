Как хасиды в Умани готовятся встречать Новый год

Каждую осень паломники-хасиды едут в Умань, чтобы отпраздновать Рош-Ха-Шана (Новый год) на могиле своего духовного лидера Раби Нахмана. Нахмана похоронили в Умани в 1810 году, с тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира на каждый еврейский новый год.

Рош ха-Шана - еврейский Новый год, который празднуют 1-го и 2-го числа еврейского месяца тишрей. С этого дня начинается отсчёт дней нового еврейского года. В этот день все дарят друг другу подарки и посылают поздравления тем, кто далеко. В 2012 году Рош Ха-Шана будет праздноваться 17-18 сентября.

Интересно, что в этом году хасиды привезли в Умань рекордное число детей – свыше 550. 520 детей прилетели из Израиля, остальные – из США, Канады, Франции, Германии и т.д., сообщает Киев еврейский. Для детей организованы специальные занятия, во время которых они сидят на траве вокруг учителя или мадриха, как принято в Израиле.

На время празднования в Умани на 10 дней ограничили движение по некоторым улицам города, где проходят праздничные мероприятия хасидов.

В то же время, в Украину продолжают постоянно прибывать самолеты с паломниками.

Вместе с паломниками в Украину приехали и полицейские из Израиля

фото, видео: evreiskiy.kiev.ua, youtube.com

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