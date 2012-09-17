Приговор обидчику Саши Поповой: все подробности дела

В понедельник, 17 сентября, Ленинский райсуд Николаева вынес свое решение по делу об избиении Саши Поповой садистом Александром Косиновым. Парню дали 12 лет тюрьмы, хотя прокуратура просила для него все 15.

22-летнему Косинову было выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 15 «Законченное покушение на совершение преступления», п. 7 ч. 2 ст. 115 «Покушение на убийство из хулиганских побуждений», ч.1 ст. 185 «Тайное хищение чужого имущества».

Напомним обстоятельства нашумевшего дела, которое по своей резонансности едва не затмило историю с изнасилованием и попыткой убийства Оксаны Макар.

Попова и Косинов случайно познакомились 9 марта в одном из баров Николаева. Девушка отдыхала со своей подругой Дианой, а будущий садист – со свой любовницей Mapией Kpиcтoфи. Чтобы не быть застуканным его гражданской женой - Дарьей Богушинской - Кристофи попросила Сашу забрать у Косинова ее сумочку.

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Как позже рассказала любовница, сумочку она получила - но принесла ее не Саша, а подруга Диана. Кристофи сказала, что слышала крики из парка. Но было уже поздно, и она решила идти домой.

Как оказалось, кричала в парке Саша, которую зверски избивал Косинский – девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму с отеком головного мозга, разрыв легкого, перелом костей носа и челюсти, перелом грудины и ребер. Из-за таких повреждений Саша на 72 дня оказалась в коме.

Как говорилось в выводах экспертизы, такие повреждения не могли образоваться в результате падения, а появились в результате нанесения ударов тупым предметом - кулаками или ногами в обуви. Когда уже на суде Косинову задали вопрос о том, каким образом на его руках оказалась кровь потерпевшей, и сдавливал ли он шею девушки, он «затруднился» ответить.

А когда мать Поповой - Алла Гудзь спросила у подсудимого и его супруги, где находятся белье, носки и колготки Саши, он тоже ответил, что не знает.

Любопытно, что при обыске у садиста был обнаружен мобильный телефон избитой девушки. Подсудимый не смог ответить на вопрос, как у него оказался этот аппарат и брал ли он одежду Поповой. Косинов все продолжал отвечать: «Затрудняюсь ответить» и «Не помню».

После того как Саша Попова вышла из комы и начала разговаривать, первыми ее словами были: «Убью».

Как Саша Попова выздоравливала после выхода из комы, смотрите ЗДЕСЬ.

Счастливая мать девушки рассказала: «Случилось неожиданное – она доползла до края кровати, обняла меня за шею и попыталась встать на ноги. Конечно, ей еще нельзя этого делать, у нее не получилось встать. Я постояла немного с ней в обнимку, а потом уложила снова ее в кровать – она заплакала».

На деле Саши Поповой даже успел попиариться немецкий меценат, владелец газеты «Berliner TagesZeitung» Рейко Опитц, который сначала привез в Николаев врача берлинской клиники Charite Лутца Хармса (обследовавшего Юлию Тимошенко), пообещал перевезти пострадавшую девушку в европейскую клинику для реабилитации, а потом забрал паспорта девушки (заграничный и украинский) и потребовал 24 тысячи евро за их возврат.

Попова в Европу так и не попала и ее реабилитация проходила в местном санатории - наросли мышцы, она научилась ходить без ходунков, но еще держалась за руку. После выписки девушка на 2 года получила первую группу инвалидности. При этом ее реабилитация может продолжиться два-три года. На днях ей была сделана операция на челюсти - девушке сложно есть и пить, однако родные Саши не теряют оптимизма и уверены, что все будет хорошо.

Во время одного из заседаний суда раскаявшийся Косинов попросил у матери девушки - Аллы Гудзь прощения за причиненную боль. «Бог простит», – ответила мать.

Суд не внял раскаянию садиста и дал ему 12 лет. Кроме того, удовлетворен иск на возмещение материальных затрат: затрат больницы на лечение в сумме 9 тыс. 361 грн., затраты матери Саши на лечение дочери — 9 361 грн. 22 коп. Моральный ущерб назначен в сумме 100 тыс. грн.

фото: pn.mk.ua, podrobnosti.mk.ua

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