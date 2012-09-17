Приговор обидчику Саши Поповой: все подробности дела

17 сентября 2012, 14:05

Николаевскому садисту дали 12 лет тюрьмы

В понедельник, 17 сентября, Ленинский райсуд Николаева вынес свое решение по делу об избиении Саши Поповой садистом Александром Косиновым. Парню дали 12 лет тюрьмы, хотя прокуратура просила для него все 15.

22-летнему Косинову было выдвинуто обвинение по ч. 2 ст. 15 «Законченное покушение на совершение преступления», п. 7 ч. 2 ст. 115 «Покушение на убийство из хулиганских побуждений», ч.1 ст. 185 «Тайное хищение чужого имущества».

Напомним обстоятельства нашумевшего дела, которое по своей резонансности едва не затмило историю с изнасилованием и попыткой убийства Оксаны Макар.

Попова и Косинов случайно познакомились 9 марта в одном из баров Николаева. Девушка отдыхала со своей подругой Дианой, а будущий садист – со свой любовницей Mapией Kpиcтoфи. Чтобы не быть застуканным его гражданской женой - Дарьей Богушинской - Кристофи попросила Сашу забрать у Косинова ее сумочку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подсудимый по делу Саши Поповой не может объяснить, почему избил ее

Как позже рассказала любовница, сумочку она получила - но принесла ее не Саша, а подруга Диана. Кристофи сказала, что слышала крики из парка. Но было уже поздно, и она решила идти домой.

Как оказалось, кричала в парке Саша, которую зверски избивал Косинский – девушка получила тяжелую черепно-мозговую травму с отеком головного мозга, разрыв легкого, перелом костей носа и челюсти, перелом грудины и ребер. Из-за таких повреждений Саша на 72 дня оказалась в коме.

Как говорилось в выводах экспертизы, такие повреждения не могли образоваться в результате падения, а появились в результате нанесения ударов тупым предметом - кулаками или ногами в обуви. Когда уже на суде Косинову задали вопрос о том, каким образом на его руках оказалась кровь потерпевшей, и сдавливал ли он шею девушки, он «затруднился» ответить.

А когда мать Поповой - Алла Гудзь спросила у подсудимого и его супруги, где находятся белье, носки и колготки Саши, он тоже ответил, что не знает.

Любопытно, что при обыске у садиста был обнаружен мобильный телефон избитой девушки. Подсудимый не смог ответить на вопрос, как у него оказался этот аппарат и брал ли он одежду Поповой. Косинов все продолжал отвечать: «Затрудняюсь ответить» и «Не помню».

После того как Саша Попова вышла из комы и начала разговаривать, первыми ее словами были: «Убью».

Как Саша Попова выздоравливала после выхода из комы, смотрите ЗДЕСЬ.

 

Счастливая мать девушки рассказала: «Случилось неожиданное – она доползла до края кровати, обняла меня за шею и попыталась встать на ноги. Конечно, ей еще нельзя этого делать, у нее не получилось встать. Я постояла немного с ней в обнимку, а потом уложила снова ее в кровать – она заплакала».

На деле Саши Поповой даже успел попиариться немецкий меценат, владелец газеты «Berliner TagesZeitung» Рейко Опитц, который сначала привез в Николаев врача берлинской клиники Charite  Лутца Хармса (обследовавшего Юлию Тимошенко), пообещал перевезти пострадавшую девушку в европейскую клинику для реабилитации, а потом забрал паспорта девушки (заграничный и украинский) и потребовал 24 тысячи евро за их возврат.

Попова в Европу так и не попала и ее реабилитация проходила в местном санатории  - наросли мышцы, она научилась ходить без ходунков, но еще держалась за руку. После выписки девушка на 2 года получила первую группу инвалидности. При этом ее реабилитация может продолжиться два-три года. На днях ей была сделана операция на челюсти - девушке сложно есть и пить, однако родные Саши не теряют оптимизма и уверены, что все будет хорошо.

Во время одного из заседаний суда раскаявшийся Косинов попросил у матери девушки - Аллы Гудзь прощения за причиненную боль. «Бог простит», – ответила мать.

Суд не внял раскаянию садиста и дал ему 12 лет. Кроме того, удовлетворен иск на возмещение материальных затрат: затрат больницы на лечение в сумме 9 тыс. 361 грн., затраты матери Саши на лечение дочери — 9 361 грн. 22 коп. Моральный ущерб назначен в сумме 100 тыс. грн.

фото: pn.mk.ua, podrobnosti.mk.ua

Новости по теме:

Для полной реабилитации Саше Поповой нужно 2-3 года

Садист, избивший Сашу Попову, извинился за причиненную боль

Мать Саши Поповой назвала мучителя дочери зверем

Жертве садиста Саше Поповой сделали операцию

Саше Поповой дали первую группу инвалидности

Сашу Попову выпиcывают из санатория для подготовки к операции

Подсудимый по делу Саши Поповой не может объяснить, почему избил ее

Саша Попова вышла из комы но в сознание не вернулась

 

 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять