ПСЖ уничтожил «Динамо»: 4:1 без шансов для Киева

Групповой этап Лиги чемпионов, которого в Киеве ждали долгих три года, начался с разгромного поражения на «Парк де Пренс» - 4:1.

Команда Юрия Семина, успешно пройдя в отборе сильные команды из Голландии - «Фейенорд» и Германии – «Боруссию» М, получила чувствительный удар в самом начале группового турнира от ПСЖ.

Отметим, что 18 сентября стадион был заполнен: поддержать свою команду пришли десятки тысяч болельщиков: возвращение парижской команды спустя восемь лет в Лигу чемпионов фанаты поддержали аншлагом.

Стартовые составы обеих команд были далеки от прогнозов экспертов: у киевлян не вышел Гусев, в то время как Анчелотти даже не поставил в заявку звездного Тьяго Мотта.

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С первых минут ПСЖ большими силами пошел в атаку. И на 19-й минуте тактика принесла плоды – за фол в штрафной судья указал на «точку».

Ибрагимович не оставил шансов молодому вратарю «Динамо» - 1:0.

Поведя в счете в первой половине матча, парижане отдали инициативу соперника, надеясь на контратаки, а у киевлян же игра по-прежнему не ладилась.

В очередной контратаке ПСЖ, получив мяч, Ибрагимович попытался пробить Коваля, однако попал в Михалика, после отскока первым на мяче был Пасторе, который также не смог забить, однако завоевал для своей команды угловой.

Подача от флажка – и второй мяч в воротах «Динамо». Матюиди головой сбросил мяч на Тиаго Силву, а бразильский защитник вколотил мяч в сетку – 2:0.

Парижане почувствовали, что им удалось определить слабину в построениях киевлян, и вскоре очередной стандарт закончился новым голом – очередная контратака правым флангом, Пасторе прошел защитника, но не успел пробить по воротам: угловой.

После подачи еще один бразильский защитник – Алекс остался без присмотра в штрафной, и счет стал 3:0 уже на 33-й минуте.

В перерыве Юрий Семин сделал первую замену: на поле вышел Бетао вместо Михалика. Вскоре вышел и Вукоевич – травму получил Гармаш.

«Динамо» смогло получить контроль над мячом в центре поля. Однако это преимущество киевляне долгое время не могли превратить в опасные моменты: заставить вратаря ПСЖ вступить в игру удалось лишь однажды – Кранчар пробил прямо в руки Сиригу.

В игре назревал четвертый гол ПСЖ, но, тем не менее, «Динамо» смогло поразить ворота незадолго до финального свистка.

Идейе заработал угловой, и после подачи Велозу мяч оказался в сетке ворот Сиригу, сбитого с толку налетевшим Вукоевичем.

Однако порадоваться скромному успеху киевляне могли недолго – Хавьер Пасторе, который очень долго ждал передачи от Лавесси, получил ее благодаря зачарованности защитников и пробил Коваля – 4:1.

Четвертый мяч в ворота Коваля был последним в матче - 4:1, фиаско киевлян на старте Лиги чемпионов.

Команды отыграли матч в таких составах:

ПСЖ – «Динамо» К 4:1

Голы: Ибрахимович, 19 (с пенальти), Тиаго Силва, 29, Алекс, 32, Пасторе, 90+1 - Велозу, 86

ПСЖ: Сиригу, Жалле, Тиаго Силва (Камара, 82), Алекс, Максвелл, Матуйди, Верратти, Шантом, Пасторе, Менез (Нене, 76), Ибрахимович (Лавесси, 71)

«Динамо» К: Коваль, Данило Силва (Камара, 80), Михалик (Бетао, 46), Хачериди, Тайво, Гармаш (Вукоевич, 53), Велозу, Раффаэль, Кранчар (Гусев, 76), Ярмоленко, Идейе



Предупреждение: Нене

На пресс-конференции после матча Карло Анчелотти поблагодарил игроков своего клуба за игру, а Юрий Семин заявил, что киевляне проиграли матч за 10 минут.

Фото, видео: fcdynamo.kiev.ua, ТСН

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