«Шахтер» стартовал в Лиге чемпионов с победы: обзор матча и видео всех голов

20 сентября 2012, 00:11

Горняки уверенно обыграли датчан 2:0 и возглавили турнирную таблицу в группе G

В Донецке на стадионе «Донбасс-Арена» завершился матч между «Шахтёром» и датским «Нордшелландом», который проходил в рамках стартового тура группового этапа Лиги чемпионов. Польский арбитр Павел Гиль зафиксировал окончательный счет 2:0 в пользу горняков.

В параллельном «Челси» - «Ювентус» была зафиксирована боевая ничья 2:2, поэтому с тремя очками горняки возглавили турнирную таблицу в группе G.

Матч в Донецке проходил на встречных курсах, при этом горняки владели мячом всего 44% игрового времени, а датчане – 56. В то же время «Шахтер» нанес по воротам соперника 20 ударов, а «Нордшелланд» - всего 3.

 

Горняки сразу начали штурм ворот соперника, причем делали это настолько активно, что   на 36-й минуте Адриано схлопотал «горчичник». Он врывался в штрафную и упал через руку вратаря. Арбитр показал желтые карточки вратарю, за бурную реакцию. И Адриано - за симуляцию.

Однако первый гол в матче на свой счет записали не бразильцы, а лучший бомбардир Чемпионата Украины Генрих Мхитарян. На 44-й минуте после паса от Фернандиньо Луис Адриано прошел по правому флангу и выдал роскошный пас на Мхитаряна. Армянский легионер был безжалостно точным – 1:0, и он открыл счет своим голам в Лиге чемпионов.

 

Спустя несколько минут команды ушли на перерыв.

Второй тайм тоже прошел прошел в обоюдных атаках обеих команд. Особенно яркой была концовка игры. На 72-й минуте дальний удар Виллиана - датчанин Хансен с трудом потянул мяч под перекладиной

74-я минута. Адриано отдал мяч в штрафную на Тейшейру. Перед Алексом был только вратарь, но бразилец не попал по мячу.

74-я минута. Датчане ответили дальним ударом Кристиансена - Пятов на месте.

75-я минута Навес Раца слева. Адриано бьет головой с линии вратарской - рядом с дальней штангой.

Но особенно активизировалсь игра после выхода на поле Марко Девича, когда горняки просто затерзали своего соперника и на 76-й минуте Мхитарян оформил свой дубль.

Виллиан прошел по центру, отдал пас налево Мхитаряну. Генрих вошел в штрафную, отдал мяч на Девича - защитник в подкате опередил Марко, но отбивал мяч на Мхитаряна. Генрих пробил - 2:0.

Лига чемпионов УЕФА. Групповой турнир. 1-й тур

 19 сентября 2012 года. Донецк. «Донбасс Арена». 45 713 зрителей. +16 градусов

«Шахтер» (Донецк, Украина) – «Нордшелланд» (Фарум, Дания) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 Мхитарян (44), 2:0 Мхитарян (76)

«Шахтер»: Пятов, Срна (к), Кучер, Ракицкий, Рац, Хюбшман, Фернандиньо, Илсиньо (Тейшейра, 70), Мхитарян, Виллиан (Коста, 82), Адриано (Девич, 75)

Запасные: Каниболоцкий, Кривцов, Степаненко, Эдуардо

Главный тренер: Мирча Луческу

«Нордшелланд»: Хансен (к), Паркхерст, Окоре, Рунье, Мтилига, Стокхольм, Аду, Лорентцен (Нордстранн, 72), Кристенсен (Кристиансен, 62), Джон (Лаудруп, 81), Бекманн

Запасные: Вилладсен, Гунделах, Петрю, Тичинович

Главный тренер: Каспер Юльманн

Предупреждения: Адриано (36), Кристенсен (42), Лорентцен (59), Срна (68), Джон (78), Мтилига (82)

Арбитр: Павел Гиль (Польша)

Фото, видео: shakhtar.com, youtube.com  

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