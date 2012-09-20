«Днепр» и «Металлист» успешно стартовали в Лиге Европы

Украинские клубы успешно стартовали в Лиге Европы: в противостоянии на «Днепр-Арене» хозяева праздновали победу в матче с голландским ПСВ, а «Металлист» в Леверкузене сумел отстоять ничью в матче с фаворитом группы - местным «Байером».

«Днепр» в стартовом матче группового турнира стартовал уверенной победой над грозным ПСВ: игра завершилась со счетом 2:0.

Отметим, что залогом результата стали надежная игра в обороне, эффективность атаки и небольшая доля везения для хозяев поля.

«Днепр» - ПСВ 2:0

Голы: Матеус, 50, Хатчинсон, 58 (в свои ворота)

«Днепр»: Лаштувка, Мандзюк, Мазух, Чеберячко, Стринич, Ротань, Жулиано, Зозуля (Канкава, 85), Коноплянка (Денисов, 84), Матеус, Селезнев

ПСВ: Ватерман, Хатчинсон, Марсело, Дерек, Виллемс (Энгелаар, 46), Строотман, ван Боммель, Тойвонен, Нарсинг (Матавж, 73), Мертенс (Депай, 74), Ленс

Предупреждены: Чеберячко, Коноплянка, Селезнев - Тойвонен, Строотман, Ленс

Ротань: ПСВ получил по заслугам

«Днепр» обыграл ПСВ в Лиге Европы: видео голов

Отметим, что в другом матче Группы F встречались итальянский «Наполи» и шведский АИК. Противостояние соперников «Днепра» завершилось разгромом шведов - 4:0.

Другой участник от Украины, харьковский «Металлист», в гостях играл с фаворитом группы К - «Байером» из Леверкузена.

Харьковчане смогли отстоять ничью и увезти из Леверкузена первый пункт в турнирной таблице.

Большую часть встречи украинский клуб провел в обороне, однако контратаки харьковчан несли значительную угрозу немцам, потому хозяевам приходилось атаковать с оглядкой на собстввенные тылы.

По официальной статистике, немцы нанесли по воротам Горяинова в общей сложности 20 ударов. «Металлист» ответил 6. В створ ворот «Байер» пробивал 10 раз, гости – 1.

В конце поединка массированную атаку хозяев завершал сильнейший удар из пределов штрафной, который пришелся в крестовину ворот.

Преимущество «Байера» отразилось также и в угловых ударах – 8:4 в пользу хозяев.

Отметим, что встреча соперников «Металлиста» по группе - венского «Рапида» и норвежского «Русенборга» закончилась победой гостей - 1:2.

Фото: ФК Днепр, ФК Байер-04, metalist.ua

Новости по теме:

«Днепр» обыграл ПСВ в Лиге Европы: видео голов

Первый тайм «Днепр» - ПСВ закончился атаками украинцев

«Днепр» и ПСВ назвали составы на игру

Букмекеры не верят в победу украинских команд в Лиге Европы

"Металлист" и "Днепр" стартуют в Лиге Европы: анонс матчей