«Днепр» и «Металлист» успешно стартовали в Лиге Европы

«Днепр» смог порадовать своих болельщиков уверенной победой над ПСВ, а «Металлист» отстоял ничью в гостях «Байера».
Украинские клубы успешно стартовали в Лиге Европы: в противостоянии на «Днепр-Арене» хозяева праздновали победу в матче с голландским ПСВ, а «Металлист» в Леверкузене сумел отстоять ничью в матче с фаворитом группы - местным «Байером».
«Днепр» в стартовом матче группового турнира стартовал уверенной победой над грозным ПСВ: игра завершилась со счетом 2:0.
Отметим, что залогом результата стали надежная игра в обороне, эффективность атаки и небольшая доля везения для хозяев поля.
«Днепр» - ПСВ 2:0
Голы: Матеус, 50, Хатчинсон, 58 (в свои ворота)
«Днепр»: Лаштувка, Мандзюк, Мазух, Чеберячко, Стринич, Ротань, Жулиано, Зозуля (Канкава, 85), Коноплянка (Денисов, 84), Матеус, Селезнев
ПСВ: Ватерман, Хатчинсон, Марсело, Дерек, Виллемс (Энгелаар, 46), Строотман, ван Боммель, Тойвонен, Нарсинг (Матавж, 73), Мертенс (Депай, 74), Ленс
Предупреждены: Чеберячко, Коноплянка, Селезнев - Тойвонен, Строотман, Ленс
Ротань: ПСВ получил по заслугам
«Днепр» обыграл ПСВ в Лиге Европы: видео голов
Отметим, что в другом матче Группы F встречались итальянский «Наполи» и шведский АИК. Противостояние соперников «Днепра» завершилось разгромом шведов - 4:0.
Другой участник от Украины, харьковский «Металлист», в гостях играл с фаворитом группы К - «Байером» из Леверкузена.
Харьковчане смогли отстоять ничью и увезти из Леверкузена первый пункт в турнирной таблице.
Большую часть встречи украинский клуб провел в обороне, однако контратаки харьковчан несли значительную угрозу немцам, потому хозяевам приходилось атаковать с оглядкой на собстввенные тылы.
По официальной статистике, немцы нанесли по воротам Горяинова в общей сложности 20 ударов. «Металлист» ответил 6. В створ ворот «Байер» пробивал 10 раз, гости – 1.
В конце поединка массированную атаку хозяев завершал сильнейший удар из пределов штрафной, который пришелся в крестовину ворот.
Преимущество «Байера» отразилось также и в угловых ударах – 8:4 в пользу хозяев.
Отметим, что встреча соперников «Металлиста» по группе - венского «Рапида» и норвежского «Русенборга» закончилась победой гостей - 1:2.
Фото: ФК Днепр, ФК Байер-04, metalist.ua
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