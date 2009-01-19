Крещение по-киевски

Там в торжествах принимал участие предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Владимир. Прибыв на место праздника, он обратился к пастве с краткой речью – заметим, на украинском языке, погрузил высеченный изо льда крест в воду и окропил собравшихся святой водой. Отметим, что на набережной в ожидании праздника собралось несколько тысяч людей. Такое скопление народа создало потенциально опасную ситуацию: лед под ногами людей трещал, и спасатели, работавшие на месте купаний, призывали к осторожности через громкоговорители. К этим призывам не особо прислушивались, и мегафон передали одному из священнослужителей. «Сестры и братия! – обратился он. – Спасительная лодка, то есть спасательная лодка всего одна…» Вняли предупреждениям только после того, как треск льда под ногами стал подчеркнуто громким – толпа ринулась на берег, и спасатели немного успокоились. Само собой, не обошлось и без купаний в ледяной воде. Сначала народ подходил к проруби неохотно, как будто с испугом. Но чуть позже в воду пошли целыми группами – по пять-семь человек. Те, кто в прорубь залезть побоялся, разогревался разогретым вином, которое готовили тут же, в больших казанах. Наблюдали за торжеством с берега и целый ряд известных лиц. Политический бомонд представляли в основном представители Партии регионов – вице-спикер ВР Александр Лавринович, его коллеги по фракции Ирина Бережная, Сергей Левочкин и др. Там же были замечены девушки-спортсменки Яна Клочкова и Лилия Подкопаева. Ожидалось и присутствие главы Партии регионов Виктора Януковича. Однако искупаться в этом году ему запретили врачи – Виктор Федорович недавно болел, и холодная вода ему пока противопоказана. Посему он отметил праздник в Киево-Печерской лавре. Не пришел на Оболонь и глава Секретариата Президента Виктор Балога. Хотя, судя по анонсам, рассылавшимся в минувшую пятницу, собирался. В понедельник же сообщили, что Виктор Иванович на Крещение составил компанию Виктору Ющенко в Пуще-Озерной.