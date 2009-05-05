Пираты снова захватили украинцев

5 мая 2009, 17:48

Недавняя история с «Фаиной» повторяется. Судно с украинским экипажем Ariana, которое в ночь на 2 мая было захвачено сомалийскими пиратами, сегодня следует к побережью Сомали.

Ожидается, что пираты выдвинут свои требования по прибытии к месту якорной стоянки. А пока правительство создало штаб по освобождению украинских моряков с «Фаины»-2».

Судно Ariana с 24 гражданами Украины на борту следовало курсом Бразилия – ОАЭ – Иран и было захвачено между Сейшельскими островами и Мадагаскаром.

Владельцем захваченного судна Ariana зарегистрирована на Мальте компания Candela Shipping Co. По неподтвержденным данным, владелец данной компании гражданин Великобритании. Кроме того, управлением судна занимаются две компании-оператора. Греческая компания-оператор Alloceans Shipping Co. LTD осуществляет управление судном, а техническим оператором судна является британская компания Seven Seas Maritime London, занимающаяся техническим обеспечением судна. Третий субъект, связанный с судном, - британская страховая компания. По информации Министерства иностранных дел Украины, именно греческий оператор судна для украинского внешнеполитического ведомства основной источник информации о состоянии экипажа, передвижении судна и ситуации на нем. Раньше пираты утверждали, что на борту – груз ООН. Однако в МИД эту информацию опровергают. По утверждению пресс-секретаря МИД Василия Кирилича, Ariana перевозила в Ирану сою. На брифинге во вторник глава пресс-службы сказал, что с родственниками и родными пленных украинцев МИД поддерживает контакт через украинскую крюинговую компанию «УкрКрюинг», которая и нанимала украинских моряков на судно.

Последний раз связь с судном состоялась 2 мая, когда капитану корабля все же удалось послать сигнал SOS и связаться с компанией-оператором. С тех пор компания-оператор безуспешно пыталась выйти на связь с судном 3-го и 4-го мая. Между тем, по информации Посольства Украины в Греции, сегодня греческому оператору судна удалось выйти на связь с капитаном, который сообщил, что все члены экипажа чувствуют себя нормально, а пираты ведут себя не агрессивно. Также, по словам украинского посла в Греции Валерия Цибуха, телефонная связь с судном сегодня была прервана владельцем судна, который переживает за нежелательную утечку информации о переговорах с сомалийскими пиратами.

Пока пираты не выдвинули судовладельцу никаких требований. Как показывает опыт, пираты выходят на связь с компанией-оператором и заявляют о своих требованиях только по прибытии на свою базу. Именно там, по словам редактора интернет-издания «Морской бюллетень-Совфрахт» Михаила Войтенко, пираты будут удерживать судно до получения выкупа.

Можно предположить, что в отличие от «Фаины», в случае с судном Ariana, кроме освобождения самого экипажа, судовладельца будет интересовать возвращение не столько груза, сколько самого судна. Очевидно, пираты сформируют величину выкупа, исходя именно из стоимости судна, а не груза.

Первый рабочий день недели ознаменовался началом создания украинского штаба по освобождению наших моряков на судне Ariana. По сообщению секретариата Кабмина, такое поручение первый вице-премьер Александр Турчинов дал СБУ, Службе внешней разведки, Военной разведке, Минтранссвязи, МВД и другим силовым ведомствам. В последний раз украинские силовые ведомства организовывали штаб по освобождению украинских моряков из пиратского плена во время захвата «Фаины». Президент также выразил свою обеспокоенность по поводу захвата судна Ariana с украинским экипажем.

Впрочем, это лишь одиночные всплески озабоченности топовых украинских чиновников, ведь до сих пор в пиратском плену остаются несколько судов, на борту которых находятся граждане Украины. В состав экипажа немецкого судна Hansa Stavanger, захваченного еще в начале апреля, входят двое украинцев. Ходят слухи, что переговоры по освобождению экипажа и груза стоимостью в несколько миллионов долларов не принесли желанного результата. Поэтому теперь говорят о возможности силового штурма судна немецкими военными. Если подобное произойдет, это станет беспрецедентным шагом за всю историю пиратства у берегов Сомали.

Также в начале прошлого месяца пираты захватили сухогруз Malaspina Castle, на борту которого два украинца. По разной информации, пираты за это судно и его экипаж требуют выкуп в размере $1,5-2 млн.

Создается впечатление, что по крайней мере раз в месяц морские пираты захватывают судно, на борту которого есть украинские граждане. Ведь если в начале мая захватили Ariana, в прошлом месяце суда Hansa Stavanger и Patriot, то в феврале в пиратский плен попало грузове судно Saldanha, в состав экипажа которого входил один крымчанин. К счастью, это судно пираты освободили 24 апреля. Однако уже на следующий день морские разбойники завладели сухогрузом Patriot, на борту которого тоже наш моряк. Это судно под флагом Мальты и с грузом зерна следовало через Аденский залив – одно из мест высокой пиратской активности.

Несмотря на столь печальную статистику пиратских нападений, жертвами которых становятся наши моряки, основания для оптимизма все-таки есть. Опыт мирного освобождения из пиратского плена «Фаины», как, впрочем, и других кораблей с украинскими гражданами на борту, позволяет надеяться, что и в этот раз все обойдется без жертв.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:13
"Ад-адище". В Сети поизгалялись над обсуждением книжной полки Порошенко на росТВ
09:32
Омелян рассказал, сколько Украина потеряла денег из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе
09:24
Филарет назвал вероятные сроки предоставления автокефалии УПЦ
08:52
Погода на воскресенье: где в Украине прогнозируют дожди
08:20
Подкараулили жертву недалеко от дома: стали известны подробности жестокого избиения девочки в Одессе
08:13
Все только начинается: что ждет Украину после получения автокефалии УПЦ мнение
07:50
В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе
07:17
В Венесуэле совершено покушение на президента Мадуро, есть раненые
07:13
«Ты - королева»: украинская телеведущая взволновала фанатов пикантным фото в нижнем белье
06:59
Грандиозный обвал: почему упал рейтинг Путина и как он будет его спасать мнение
06:36
Ученые обнаружили новую неожиданную пользу от постоянного секса
06:14
Стало известно о смертельной опасности популярного медсредства
05:41
Сексапильная Руслана похвасталась фигурой на жарких фото
05:13
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
04:39
"Испортили пенис пришельцы". Мужчина отчекрыжил свой половой орган
04:20
«Хранилище бактерий»: стало известно, откуда начнется суперпандемия
03:56
Солистка «ВИА Гры» показала идеальную фигуру в бикини
03:33
Курение кальянов назвали смертельно опасным для людей
03:23
Седла, домики, платья и памперсы: курицы в США стали элитными домашними питомцами
02:58
В Нидерландах дирижера ведущего оркестра выгнали из-за секс-скандала: подробности
02:44
«С моими 165 килограммами». Помощник Вилкула опроверг обвинение в изнасиловании
02:15
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
01:45
После измены мужа Лорак сняла обручальное кольцо: фото
01:22
Британец шокировал «лучшим в мире» свадебным снимком: фото
01:03
Названа сумма, которую украинские заробитчане отправили домой из Польши
00:46
Макрон решил провести отпуск в старинной крепости
00:22
Украинская легкоатлетка показала кубики пресса, соблазнительно обнажив живот: фото
04 августа, суббота
23:57
«С Россией нужно говорить языком оружия или санкций». Омелян оценил действия РФ в Азовском море
23:21
«Если бы я решилась с женщиной». Полякова оказалась с Астафьевой в одной постели: фото
22:58
Девочек, избивших сверстницу в Одессе, не накажут - СМИ
22:52
«Без претензий на имущество». Друг Петросяна рассказал о девушках в его офисе
22:26
«В Украине наступит опасный период». Тука сделал не обнадеживающий прогноз на осень
22:24
Стало известно, с чего начнется новая сессия Рады
21:47
Экс-футболист сборной Украины дважды за лето посетил Крым: фото и видео
21:45
Переиграли в "Сталкера": в Чернобыльской зоне поймали двух "сталкеров" с Донетчины
21:35
Порошенко уже неделю не появляется на работе - СМИ
21:14
Минобороны РФ разозлено утечкой тайных переговоров с Пентагоном
21:08
Голливудский актер Сигал стал сотрудником МИД России
20:55
Китай провел испытания гиперзвукового оружия
20:49
В Ирпене жертвы аферы застройщиков перекрыли въезд в город: фото
20:14
«Мы выйдем на улицы». Лидер ОУН призвал к смене власти
19:48
В Сумах на популярную телеведущую наехал поезд
19:33
"Эй, Сири, я в Аду?": на США обрушилась ужасающая пылевая буря
19:15
Евгений Петросян подал встречный иск к Елене Степаненко
18:45
После двух писем Ким Чен Ира Трамп сам написал лидеру КНДР
18:13
Над Крымом прошел российский "самолет судного дня"
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять