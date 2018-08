Пираты снова захватили украинцев

Недавняя история с «Фаиной» повторяется. Судно с украинским экипажем Ariana, которое в ночь на 2 мая было захвачено сомалийскими пиратами, сегодня следует к побережью Сомали.

Ожидается, что пираты выдвинут свои требования по прибытии к месту якорной стоянки. А пока правительство создало штаб по освобождению украинских моряков с «Фаины»-2».



Судно Ariana с 24 гражданами Украины на борту следовало курсом Бразилия – ОАЭ – Иран и было захвачено между Сейшельскими островами и Мадагаскаром.



Владельцем захваченного судна Ariana зарегистрирована на Мальте компания Candela Shipping Co. По неподтвержденным данным, владелец данной компании гражданин Великобритании. Кроме того, управлением судна занимаются две компании-оператора. Греческая компания-оператор Alloceans Shipping Co. LTD осуществляет управление судном, а техническим оператором судна является британская компания Seven Seas Maritime London, занимающаяся техническим обеспечением судна. Третий субъект, связанный с судном, - британская страховая компания. По информации Министерства иностранных дел Украины, именно греческий оператор судна для украинского внешнеполитического ведомства основной источник информации о состоянии экипажа, передвижении судна и ситуации на нем. Раньше пираты утверждали, что на борту – груз ООН. Однако в МИД эту информацию опровергают. По утверждению пресс-секретаря МИД Василия Кирилича, Ariana перевозила в Ирану сою. На брифинге во вторник глава пресс-службы сказал, что с родственниками и родными пленных украинцев МИД поддерживает контакт через украинскую крюинговую компанию «УкрКрюинг», которая и нанимала украинских моряков на судно.



Последний раз связь с судном состоялась 2 мая, когда капитану корабля все же удалось послать сигнал SOS и связаться с компанией-оператором. С тех пор компания-оператор безуспешно пыталась выйти на связь с судном 3-го и 4-го мая. Между тем, по информации Посольства Украины в Греции, сегодня греческому оператору судна удалось выйти на связь с капитаном, который сообщил, что все члены экипажа чувствуют себя нормально, а пираты ведут себя не агрессивно. Также, по словам украинского посла в Греции Валерия Цибуха, телефонная связь с судном сегодня была прервана владельцем судна, который переживает за нежелательную утечку информации о переговорах с сомалийскими пиратами.



Пока пираты не выдвинули судовладельцу никаких требований. Как показывает опыт, пираты выходят на связь с компанией-оператором и заявляют о своих требованиях только по прибытии на свою базу. Именно там, по словам редактора интернет-издания «Морской бюллетень-Совфрахт» Михаила Войтенко, пираты будут удерживать судно до получения выкупа.



Можно предположить, что в отличие от «Фаины», в случае с судном Ariana, кроме освобождения самого экипажа, судовладельца будет интересовать возвращение не столько груза, сколько самого судна. Очевидно, пираты сформируют величину выкупа, исходя именно из стоимости судна, а не груза.



Первый рабочий день недели ознаменовался началом создания украинского штаба по освобождению наших моряков на судне Ariana. По сообщению секретариата Кабмина, такое поручение первый вице-премьер Александр Турчинов дал СБУ, Службе внешней разведки, Военной разведке, Минтранссвязи, МВД и другим силовым ведомствам. В последний раз украинские силовые ведомства организовывали штаб по освобождению украинских моряков из пиратского плена во время захвата «Фаины». Президент также выразил свою обеспокоенность по поводу захвата судна Ariana с украинским экипажем.



Впрочем, это лишь одиночные всплески озабоченности топовых украинских чиновников, ведь до сих пор в пиратском плену остаются несколько судов, на борту которых находятся граждане Украины. В состав экипажа немецкого судна Hansa Stavanger, захваченного еще в начале апреля, входят двое украинцев. Ходят слухи, что переговоры по освобождению экипажа и груза стоимостью в несколько миллионов долларов не принесли желанного результата. Поэтому теперь говорят о возможности силового штурма судна немецкими военными. Если подобное произойдет, это станет беспрецедентным шагом за всю историю пиратства у берегов Сомали.



Также в начале прошлого месяца пираты захватили сухогруз Malaspina Castle, на борту которого два украинца. По разной информации, пираты за это судно и его экипаж требуют выкуп в размере $1,5-2 млн.



Создается впечатление, что по крайней мере раз в месяц морские пираты захватывают судно, на борту которого есть украинские граждане. Ведь если в начале мая захватили Ariana, в прошлом месяце суда Hansa Stavanger и Patriot, то в феврале в пиратский плен попало грузове судно Saldanha, в состав экипажа которого входил один крымчанин. К счастью, это судно пираты освободили 24 апреля. Однако уже на следующий день морские разбойники завладели сухогрузом Patriot, на борту которого тоже наш моряк. Это судно под флагом Мальты и с грузом зерна следовало через Аденский залив – одно из мест высокой пиратской активности.



Несмотря на столь печальную статистику пиратских нападений, жертвами которых становятся наши моряки, основания для оптимизма все-таки есть. Опыт мирного освобождения из пиратского плена «Фаины», как, впрочем, и других кораблей с украинскими гражданами на борту, позволяет надеяться, что и в этот раз все обойдется без жертв.