ЧП выходного дня

«На месте происшествия уже состоялось совещание при участии министра Виктора Полтавца. На нем было решено проводить поисковый просек вплотную к открытому штреку участка 71. Пройдено уже более тридцати метров. Но работы проводятся вручную», – сказали «Главреду» в пресс-службе министерства. Предполагается, что шахтеров вскоре могут найти на расстоянии до 60 метров от края завала. Но спасатели продвигаются в глубину аварийного участка медленно – скорость их работ не более двух метров в час.

Родственники оказавшихся под завалами горняков надеются на лучшее, ведь в шахте работает система бесперебойной подачи кислорода. До событий на шахте «Новодзержинская» произошла авария в Енакиево. Тогда двое шахтеров были спасены, несмотря на то, что они просидели под землей почти двое суток.

Сегодня родственникам шахтеров нужна помощь медиков. С ними уже работают психологи МЧС Украины.

«У наших специалистов есть опыт работы, в том числе и на шахтах Донбасса, – сказал Игорь Кроль, начальник пресс-службы МЧС. – Эти психологи работали и на шахте им. Засядько. Это специально подготовленные люди в высших учебных заведениях нашего ведомства для работы в чрезвычайных ситуациях. Они помогали после взрыва жилого дома в Днепропетровске и потопа в Закарпатье летом прошлого года. Сегодня на шахте «Новодзержинская» работают около десяти человек. У них есть специальный «чемодан психолога». В нем все необходимое – теплое одеяло, бутылка коньяка, термос, игрушка для детей и т.д.».

Напомним, обвал произошел на шахте в Дзержинске (Донецкая область) 4 мая около 16.00 на глубине 585 метров. В тот момент на аварийном участке шахты работали 14 шахтеров, пять из них вышли на поверхность самостоятельно. На шахте Госгорпромнадзор запретил все горные работы, кроме жизнеобеспечения, а для выяснения обстоятельств и причин аварии создана правительственная комиссия, которую возглавил министр угольной промышленности Виктор Полтавец.

По данным Госкомитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горного надзора, шахта «Новодзержинская» была сдана в эксплуатацию в 1916 году, а реконструирована в 1981-м. На шахте разрабатываются четыре угольных пласта, которые небезопасны неожиданными выбросами угля и пород. В середине апреля во время оперативной проверки государственный инспектор Центральной государственной горно-технической инспекции обнаружил нарушения паспорта крепления именно в той лаве, где случилась авария. Тогда же все работы на том участке были запрещены до устранения нарушений.

С начала года на этой шахте были травмированы шесть горняков, на протяжении 2008 года – 18.

Ныне две специальные комиссии выясняют причины аварии. По предварительным данным – это природные геологические процессы, из-за которых случился сдвиг горной породы.

В Украине сегодня эксплуатируется почти 200 шахт. Большинство из них не реконструировались более двадцати лет. Они требуют элементарной замены вентиляционного и иного оборудования. Не во всех есть аппаратура оповещения при аварии, пожаре или взрыве. Шахтеры не обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме этого, высокая влажность, смена температур, снижение уровня кислорода в атмосфере усугубляют действие токсических веществ и пыли.

Не так давно эксперты заметили, что аварии в шахтах часто происходят в выходные дни. Можно предположить, что в это время горняки игнорируют правила техники безопасности. В неофициальных разговорах шахтеры не скрывают: когда начальства на месте нет, они позволяют себе расслабиться – курят и даже выпивают на рабочем месте. К тому же шахтеры сознательно могут не обращать внимания на показатели приборов по количеству метана в шахте – работы прекращать не выгодно, так как нормы добычи угля не выполняются, а зарплата будет меньше. Кроме того, известно, что за последние десять лет в результате ЧП на шахтах лишь в нескольких случаях их владельцы или руководство привлекались к уголовной ответственности.

Стоит также отметить, что в начале апреля этого года Кабинет Министров выделил Государственному комитету по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору 70 миллионов гривен из стабилизационного фонда на повышение техники безопасности на шахтах. Эти деньги предназначены для финансирования проектов по внедрению телекоммуникационной системы диспетчерского контроля и автоматизированного управления горными машинами и технологическими комплексами УТАС. Такая система контролирует все основные процессы добычи угля. Так что в случае каких-либо неполадок можно предупредить аварию и предотвратить гибель шахтеров.