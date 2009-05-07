Трагедия в Днепропетровске: игорному бизнесу бой?

Как рассказывают очевидцы, трагедия произошла примерно в 00:45 на проспекте Гагарина на первом этаже пятиэтажного жилого дома. В это время в помещении, состоящем из двух игровых залов, бара и трех подсобных помещений, находились около 60 человек. Многие смотрели трансляцию полуфинального матча «Челси» - «Барселона».По окончании матча большинство людей разошлись, осталось двадцать человек, и вдруг раздался хлопок и сразу за ним возник пожар.Охранники заведения попытались погасить пламя собственными силами, однако безрезультатно. Огонь распространялся быстро. Некоторые посетители зала игровых автоматов не успели вовремя покинуть помещение.В результате пожара сразу погибли девять людей (трое из них – работники заведения), одиннадцать пострадали. Утром в четверг в днепропетровской больнице умер еще один пострадавший. Часть потерпевших госпитализированы с ожогами в Ожоговый центр второй городской больницы, остальные – с отравлением угарным газом в областную больницу им. Мечникова.Как сообщили «Главреду» в областной больнице, сейчас состояние пострадавших средней тяжести. «Они все в сознании. Конечно, есть проявления отравления угарным газом и дымом, но можно уже говорить о значительном улучшении. Ночью к нам доставили одного человека в тяжелом состоянии, но и ему уже лучше», - сказал на условиях анонимности один из сотрудников больницы.Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Шандра заверил, что жизням остальных 10 пострадавших ничто не угрожает.По данным с места трагедии, очаг возгорания находился с внутренней стороны у входа в зал. Охранники попытались огнетушителями потушить огонь, однако выделяемый едкий дым не позволил этого сделать. Дым распространялся очень быстро, посетители и две девушки - работники зала, не успев выбежать из помещения, погибли от дыма.По информации Шандры, в помещении три выхода, два из которых - резервные. «Фактически, в здании был один вход и выход, так как один из резервных (выходов - ИФ) был забит фанерой, а второй закрыт на замок", - отметил министр, добавив, что по результатам прошлогодней проверки пожарной службы, данному игорному заведению был выдвинут целый ряд предостережений, которые так и не были выполнены.После сигнала о возгорании на место происшествия сразу же прибыли шесть отделений Государственной пожарной охраны МинЧС. Всего работали 57 спасателей и 17 единиц техники. Через час пожар был ликвидирован. Однако перед этим он успел повредить 60 игровых автоматов и внутреннюю отделку помещения на площади 60 кв.м.Еще ночью была создана правительственная комиссия для расследования причин трагедии, которую возглавил Шандра. Комиссия призвана проверить в целом соблюдение требований законодательства по функционированию подобных заведений в Украине.По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность одного из игровых автоматов, расположенных у входа в помещение. В департаменте связей с общественностью МВД Украины «Главреду» сказали, что рассматривают и другие версии, однако исключают умышленный поджог, поскольку не было найдено материалов, которые свидетельствовали бы об этом. В свою очередь, Служба безопасности Украины сообщила, что версию теракта не рассматривает.Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций уже поставил вопрос о квалификации сотрудников зала игровых автоматов. «О низком уровне свидетельствуют попытки персонала зала самостоятельно погасить пожар, и только после того как это не удалось, были вызваны спасательные службы» , – сказал Шандра. Именно несвоевременное обращение за помощью, считает министр, привело к такому количеству жертв.Однако оказалось, что этот зал игровых автоматов вообще не имел право на существование.Глава Днепропетровской областной госадминистрации Виктор Бондарь заявил, что еще год назад местные власти распорядились прекратить функционирование этого зала игровых автоматов.Пока же за дело взялась Генеральная прокуратура и милиция.Начальник сектора информационных технологий Октябрьского райотдела милиции Днепропетровска сообщил «Главреду», что милиция возбудила уголовное дело по факту несоблюдения требований пожарной безопасности (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса) в зале игровых автоматов.На трагедию в Днепропетровске тотчас отреагировали первые лица государства. В частности, премьер-министр Юлия Тимошенко отменила свой визит в Прагу, где сегодня состоится учредительный Саммит внешнеполитической инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство», и срочно вылетела на место трагедии в Днепропетровск. Кабинет Министров собирается в четверг на внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавших.На совещании правительственной комиссии в родном Днепропетровске Юлия Тимошенко уже заявила о необходимости комплексных решений по наведению порядка в игорном бизнесе во всей стране и потребовала от министров соответствующих предложений, подчеркнув, что «в Украине пришло время это делать".Она назвала причиной гибели людей в огне в зале игровых автоматов небрежное отношение к правилам пожарной безопасности.По ее словам, количество автоматов на квадратный метр в этом заведении нарушало все нормы, из-за чего возникла перегрузка энергетических сетей, что и могло стать причиной трагедии. Тимошенко потребовала наказать виновных.Последние заявления руководства страны показывают, что власти готовы к решительным шагам по предупреждению подобных происшествий в будущем и готовы объявить войну игорному бизнесу в стране.Так, правительство намерено рассмотреть вопрос о приостановке действия всех лицензий игорного бизнеса сроком на 1 месяц.Кабмин также намерен предложить Верховной Раде 12 мая принять закон о переносе игорного бизнеса за пределы городов.В свою очередь, Генеральная прокуратура начинает проверки по соблюдению правил безопасности в залах игровых автоматов. Генеральный прокурор Александр Медведько уже поручил органам прокуратуры на местах организовать проверки соблюдения субъектами хозяйствования законодательства в сфере игорного бизнеса. Генпрокурор потребовал уделить особое внимание соответствию установленного в игорных заведениях оборудования требованиям нормативных актов по вопросам пожарной безопасности, охраны труда, стандартов, санитарных и строительных норм и правил.Кроме того, работники правоохранительных органов задержали директора ООО «Метро Джек Пот», к которому относится сгоревший зал игровых автоматов. По информации прокурора Днепропетровской области Михаила Косюты, директор задержан в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины в рамках расследования уголовного дела о нарушении правил пожарной безопасности, что привело к массовой гибели людей в зале игровых автоматов.Разговоры о выносе заведений игорного бизнеса за пределы больших городов идут давно, однако вопреки им периодически открываются все новые и новые казино и залы игровых автоматов. Днепропетровск является одним из лидеров по количеству игорных заведений, опережая даже Киев. От него отстают также Харьков, Одесса, Луганск и Запорожье.Владельцы игровых автоматов стараются разместить свои залы в наиболее людных местах. Они соревнуются с кафе, ресторанами и магазинами за центральные улицы городов. Но так как площади там ограничены, игровые залы часто открываются в жилых домах.Правда, в некоторых областных центрах такая практика запрещена. Не так давно, в начале февраля, Винницкий городской совет запретил устраивать залы игровых автоматов и сауны на первых и цокольных этажах жилых домов. «Игорные заведения, бассейны, сауны не могут находиться на первых этажах в жилых домах. В них живут люди, и они хотят жить в нормальной атмосфере. Если уже такой объект есть, и по нему нет никаких жалоб, то он сегодня функционирует. А если есть жалобы от людей – конечно, мы будем реагировать и отстаивать интересы тех жильцов, которые к нам обращаются», – сказал тогда мэр Винницы Владимир Гройсман. Игровые автоматы также запрещено размещать на первых этажах жилых зданий в Житомире. Основание запрета - многочисленные обращения жителей города с жалобами на шум и беспорядки в этих заведениях.В Киеве же все наоборот. Мэр столицы Леонид Черновецкий недавно в очередной раз удивил всех, предложив отселять первые этажи жилых домов, чтобы размещать там торгово-развлекательные заведения или какие-небудь другие небольшие предприятия сферы услуг. Кто, скажите, даст гарантию, что там да не появятся игровые залы?Что касается Днепропетровска, то Днепропетровская обладминистрация приняла решение временно закрыть залы игровых автоматов, ночных клубов, казино. Что будет с ними дальше, решат после того, как выяснят причины трагедии на проспекте Гагарина.