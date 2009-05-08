Матери против государства: слово за Европейским судом?

Более тридцати тысяч украинских семей с детьми до трех лет через суд добиваются увеличения госпомощи на ребенка.

Хотя по закону сумма и должна превышать 500 гривен, почти все получают минимум – 130. Объяснение чиновников простое: дефицит бюджета. Но неужели государственные мужи всерьез думают, что на эти деньги можно жить?

Материнство – ни с чем не сравнимое счастье, поэтому неудивительно, что даже финансовый кризис не смог остановить желающих его испытать. По данным Госкомстата Украины, только в январе-феврале 2009 года родилось малышей больше, чем за тот же период 2008 и 2007-го (в 2009 году – 83503, в 2008 году – 81603, а в 2007 – 74343). Но совсем не благодаря тому, что в нашей стране матери и малыши надежно защищены социально, скорее вопреки, «всем ветрам назло». У нас не выплачиваются ежемесячные пособия всем детям до 16-18 лет независимо от доходов родителей, как в Англии, Швеции, Израиле, а та социальная помощь, которую получают украинские матери и дети, подчас выглядит просто смешно. Так смешно, что плакать хочется…

Недавно матери Украины написали коллективное письмо премьер-министру Юлии Тимошенко. В нем они заявили о мизерности социальных выплат. Юлия Владимировна на письмо отреагировала – распорядилась рассмотреть обращение и поручила министру труда и соцполитики Людмиле Денисовой и и.о. министра финансов Игорю Уманскому подготовить и внести для рассмотрения на очередном заседании Кабмина соответствующий проект законодательного акта.

Пока обращение ждет своего рассмотрения-изучения, а проекты законодательных актов – подготовки-обсуждения, мамы с детишками до трех лет все так же будут думать, какую из дыр в семейном бюджете залатать «смешными деньгами».

Без сомнений, в большинстве случаев детей рожают совсем не ради того, чтобы заработать на этом. Более того, зачастую родители осознают ответственность своего нового статуса и то, что проблемы обеспечения малыша всем необходимым ложатся на мам и пап, а не на государство, в котором малыш родился. Чаще всего именно папам приходится содержать всю семью. К сожалению, одной зарплаты среднестатистического украинца на троих (это в случае, если в семье только один ребенок) совершенно не хватает. А нужно ли говорить о психологическом дискомфорте женщины-мамы, которая по целиком резонным причинам какое-то время не может работать и зарабатывать, о возросших, в связи с появлением малыша, потребностях? «Но ведь семьи получают помощь при рождении ребенка, еще какие-то деньги, неужели этого не хватает?» – скажет тот, кто еще ни разу не держал в руках эти «огромные» суммы.

Социальная копилка мам

На какую же помощь государства может рассчитывать женщина, ожидающая ребенка? Во-первых, это помощь в связи с беременностью и родами. На нее имеют право беременные, незастрахованные в системе обязательного государственного страхования женщины (студентки, неработающие, зарегистрированные в центре занятости как безработные и др.). Эти соцвыплаты начисляются согласно медицинской справке, которая выдается на декретной комиссии. Оплачиваются 126 дней (70 дней до родов и 56 – после) в размере 25% от размера прожиточного минимума для трудоспособного лица. Сегодня это 160 гривен 22 копейки в месяц. Работающие (застрахованные) женщины получают так называемые декретные. Это 100% средней заработной платы. Общая сумма помощи определяется умножением средней дневной зарплаты (учитывается зарплата за 6 месяцев перед уходом в декрет) на количество рабочих дней в период отпуска в связи с беременностью и родами. Если же в это время женщина продолжает официально работать и получать зарплату, помощь за счет средств Фонда социального страхования начисляется только за дни, за которые не платилась зарплата.

Существует еще один вид помощи – помощь при рождении ребенка. Она назначается одному из родителей или усыновителю, опекуну. В идеале эти деньги должны быть потрачены на создание условий для малыша. При рождении первого ребенка выдается 12,24 тыс. гривен (в течение месяца после того, как были поданы документы в управление труда и социальной защиты населения, на банковский счет перечисляют – 4,8 тыс. грн. и по 620 грн. ежемесячно в течение года). Если родители решились на второго, они получат 25 тысяч гривен (первая выплата – 4,84 грн. и по 840 грн. каждый месяц в течение двух лет). А при рождении третьего ребенка (и всех последующих) государство раскошеливается на 50 тыс. гривен (5 тыс. грн. – первая выплата и по 1,25 тыс. грн. ежемесячно в течение трех лет).

Казалось бы, чиновники могли ссылаться на эти деньги как на серьезное подспорье. Однако любая мама знает, сколько всего необходимо малышу и сколько стоят подгузники, питание, одежда, игрушки.

Одинокие матери тоже имеют право на помощь государства. Она выплачивается ежемесячно до достижения ребенком 18-летнего возраста. Минимальная сумма такой помощи – 167 гривен.

Ну и последняя помощь - по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Назначается она со дня окончания декретного отпуска. Сегодня размер помощи – это разница между 75% прожиточного минимума для трудоспособного лица (сейчас это 669 гривен) и средним общим доходом семьи за предыдущие шесть месяцев из расчета на одного человека. Впрочем, меньше 130 гривен не получат даже те, чей доход перепрыгивает все установленные нормы. А вот с 1 января 2010 года обещают, что разницу будут считать уже между 100% прожиточного минимума на человека (возможно, и сам «минимум» возрастет).

Материнский протест

Эти-то ничтожные 130 гривен по уходу за ребенком до трех лет и заставили мам Украины объединиться в своем возмущении и обратиться к премьер-министру. Матери указывают на то, что пока женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, получают такой мизер, не быть Украине «страной, гарантирующей достаточный уровень жизни своим гражданам, дающей возможность женщинам растить и воспитывать детей, обеспечивая их всем необходимым».

В свою очередь, государство утверждает, что не все так безнадежно.

Так, заместитель министра труда и социальной защиты Елены Гарячая утверждает: в Украине и так половина всех семей - более 600 тысяч - получают помощь по уходу за ребенком до трех лет в размере до 501 грн. Вместе с тем, она признает, что другая половина все же довольствуется 130-ю гривнями. «Практика показывает, что максимальный размер помощи можно получить лишь в случае, если оба родителя не работают, – рассказывает Вера Карпенко, главный специалист отдела социальных выплат управления труда и социальной защиты населения Ахтырского городского совета. – Да и то, только по истечении срока выплат помощи при рождении ребенка. Возможно, ситуация изменится в следующем году, ведь правительство декларирует увеличение социальных выплат на детей как свою приоритетную задачу».

В то же время, Елена Гарячая указывает, что даже в этом году ситуация выглядит многообещающе: на финансирование детских выплат и помощи семьям с детьми запланировано использовать около 13 млрд. гривен, а это на 23% больше, чем в 2008-м. Возможно, эти цифры – действительно достижение, но они ни в коей мере не влияют на толщину кошельков мам, получающих ежемесячно 130 гривен «на ребенка».

А ведь государство, выплачивая эту сумму, нарушает права ребенка и законы Украины.

Государство вне закона

«Начнем с того, что согласно 46 статье Конституции Украины граждане имеют право на социальную защиту, в том числе право на обеспечение их в случае полной, частичной или временной потери трудоспособности, – говорит Павел Собина, юрист, адвокат. – Ни для кого не секрет, что уход за ребенком до трех лет предполагает то, что тот, кто за ним ухаживает, а чаще всего это мама, не работает. Иными словами, ежемесячная помощь по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста является формой социального обеспечения граждан. Выплатой всего 130 гривен нарушаются и права ребенка. Статья 15 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми» предусматривает, что помощь по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста предоставляется в размере установленного законом прожиточного минимума для детей до 6 лет. И это уж никак не 130 гривен».

Такое несоответствие сложно не заметить, потому после 9 июля 2007 года (именно этим числом датируется решение Конституционного суда Украины, признавшее неконституционными некоторые положения Закона Украины «О государственном бюджете на 2007 год») было инициировано немало судебных споров по всей Украине. Мамы подавали судебные иски к Управлению труда и социальной защиты населения, дабы иметь возможность получать помощь по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста в размере не 130 гривен, а прожиточного минимума, как и гарантирует Конституция Украины.

Павел Собина утверждает, что иски, которые касались периода с июля по декабрь 2007 года, удовлетворялись, а касающиеся 2008 года и позже – нет. «Суды ссылались на то, что в 2008 году не было решения Конституционного суда, которое бы признало неконституционными некоторые положения Закона Украины «О государственном бюджете на 2008 год, – продолжает Собина. – Но это незаконно. Закон о госбюджете – это, конечно, основной финансовый документ Украины, но, учитывая его специальное предназначение, он не должен регулировать отношения в других сферах общественной жизни. Конституция не предоставляет этому закону, по сравнению с другими, высшей юридической силы. Согласно 22 статье Основного Закона Украины конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены, не допускается также сужение существующих прав и свобод. Так почему же именно это мы наблюдаем, когда детям до трех лет не выплачивают регламентированный законом прожиточный минимум?».

Впрочем, по этому поводу можно обратиться и в Европейский суд по правам человека. Юристы по этому поводу настроены оптимистично: Европейский суд очень часто принимает сторону истца. Но сначала необходимо пройти три инстанции в Украине: суд по месту жительства, апелляционный Административный суд и высший Административный суд.

Похоже, родители обязаны не только создавать ребенку достойные условия жизни и воспитывать малыша, но и с самого рождения защищать его права, пусть даже и с помощью тяжб в суде.

Кстати, несмотря на то, что судебные иски мам, касающиеся помощи по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, удовлетворялись, никто из родительниц так и не получил денежные суммы, покрывающие разницу между 130 гривнями и прожиточным минимумом. Мол, денег у государства на это нет. А ведь решение суда, получившее законную силу, должно быть выполнено в течение полугода. Вот такой парадокс!