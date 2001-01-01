У 10 работников, кормивших харьковских курсантов, выявили стафилококк

У десяти работников столовой, в которой питались курсанты Харьковского университета Воздушных сил, санврачи выявили стафилококк, сообщает «Объектив» . «Была проведена санитарная обработка столовой... Так фактически вся смена - 10 человек - это повара, официанты и кухонные работники, - выявили стафилококк, который через них и пищу был передан нашим военнослужащим», - рассказал начальник вуза Виктор Ткаченко. Будут ли разрывать договор с фирмой, которая поставляла продукты питания, - решат после завершения расследования. По словам Ткаченко, 14 человек еще находятся в госпитале. Столовую закрыли приказом главного санитарного врача Дзержинского района, а в обеденном зале провели санобработку. На данный момент пищу готовят в других воинских частях, откуда ее доставляют в термосах и выдают курсантам в одноразовой посуде. Напомним, после обеда в вузовской столовой были госпитализированы более 90 курсантов Харьковского университета Воздушных сил. Также сообщалось, что Минздрав хочет уволить санврачей из-за отравления курсантов.