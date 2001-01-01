В Черниговской области горит 70 га

В Черниговской области горят 70 гектаров камыша. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций Украины. Через сложность доступа к месту пожара МЧС привлекло авиацию.

70 гектаров камыша занялись на берегу Киевского водохранилища в селе Косачевка Козелецкого району Черниговской области. Существует угроза распространения огня на лесной массив. Доступ пожарных машин к месту пожара невозможен, потому руководство МЧС приняло решение о привлечении авиационных подразделов Министерства. На месте воспламенения работает вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Со стороны водохранилища подошел пожарный катер МЧС "Отважный".