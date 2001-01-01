Лукашенко запретил белорусам болтать на работе

Президент Беларуси Александр Лукашенко в связи с терактом в минском метро потребовал навести порядок в организациях и предприятиях, в том числе - ужесточить трудовую дисциплину. Об этом он заявил после заслушивания доклада о ходе расследования обстоятельств взрыва в минском метро, пишет «Интерфакс-Украина».

«Сегодня хочу обратить внимание всех руководителей: наведите порядок. Рабочее время должно быть отдано работе, никакой болтовни и так далее», - сказал Лукашенко.

Напомним, в результате теракта в 11 апреля на станции метро «Октябрьская» в Минске погибли 14 человек, еще около 200 пострадали.