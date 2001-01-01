Во Львове появился единственный в мире музей-ресторан сала

Во Львове открылся первый в мире современный арт-объект - музей-ресторан сала, сообщает УНИАН.

Музей «САЛО», который расположен в центре города на проспекте Свободы - это уникальный художественный проект, созданный известным художником-дизайнером Борисом Бергером.

Его посетители могут вдоволь полакомиться национальным украинским блюдом, которое, к тому же, подают в виде кулинарных скульптур.

Сало в ресторане везде. На стенах - картины известных художников, все о сале. Кресло из сала, свечи из сала и даже коллекция одежды, посвященная этому продукту. Также есть памятник салу из итальянского сального мрамора, он является некой импровизированной сценой, где будут выступать музыканты.

Замысел музея-ресторана принадлежит известному львовскому художнику и скульптору Мирославу Дедишину. Некоторые съедобные скульптуры делают с помощью специальных форм, другие вырезают вручную.

Ассортимент съедобных скульптур из сала очень широк. «Губы Монро», «Нос Гоголя», «Грудь Венеры», «Уши Ван Гога», «Руки Че Гевары». Также можно заказать суши-сало, а на десерт сало в шоколаде.

Образцы скульптур из сала помещены в специальный стеклянный холодильник, и любой из посетителей может заказать себе их копию. А для прихотливых и VIP-клиентов здесь обещают делать скульптуры их самих.

По замыслу авторов проекта, музей «САЛО» – это постоянно действующий арт-центр, где будут проходить концерты и фестивали современного искусства, литературные чтения, перформансы, выставки известных украинских и зарубежных художников, скульпторов, видеоарт, фотовыставки, показы мод.

Открылся музей «САЛО» Международной выставкой современного искусства. В экспозиции представлены работы известных художников из Украины, Германии, России, Литвы.

Несмотря на то, что выставка только что начала свою работу, ее экспонаты уже широко обсуждаются в творческой среде. А художественное творение «Сердце из сала» получило отличие – диплом Книги рекордов Украины «Самое большое в мире сердце из сала».