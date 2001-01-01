Преступник вышел из СИЗО с фальшивой корочкой сотрудника

Прокуратура Ворошиловского района Донецка возбудила уголовное дело по факту побега заключенного из следственного изолятора. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В частности, согласно сообщению, по результатам проверки обстоятельств побега осужденного из Донецкого СИЗО № 5 старшим следователем прокуратуры Ворошиловского района Донецка возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – «Служебная халатность».

В пресс-службе уточнили, что в проявлении служебной халатности подозревается прапорщик внутренней службы. «В настоящее время проводятся необходимые следственные действия», - заключили в прокуратуре.

16 июля из следственного изолятора г. Донецка «при плановом этапировании в исправительную колонию» совершил побег 48-летний мужчина, уроженец г. Донецка, гражданин Украины, осужденный за разбой к 13 годам лишения свободы. Преступник воспользовался небрежностью конвоя и дежурной смены изолятора, и с помощью поддельного служебного удостоверения прошел через внешний контрольно-пропускной пункт за пределы следственного изолятора. После этого преступник сел в автомобиль и скрылся. По факту побега Государственная пенитенциарная служба Украины проводит проверку.