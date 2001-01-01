В Калифорнии разбился самолет, есть жертвы

{1-}
Три человека погибли при падении легкомоторного самолета Beech 33 Bonanza в пустынном районе американского штата Калифорния.
Вечером 16 октября самолет поднялся в воздух из города Норт-Лас-Вегас (штат Невада) и направился в город Корона в Калифорнии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.
По данным представителя Федерального управления гражданской авиации США Аллена Кенитцера (Allen Kenitzer), пилот самолета передал сигнал бедствия и попытался посадить летательный аппарат в аэропорту Барстоу-Даггетт.
Причины падения самолета неизвестны, ведется расследование.
Город Барстоу расположен в 240 километрах к северо-западу от Лас-Вегаса.
Как ранее писал Главред, 15 октября два человека погибли в результате аварии легкомоторного самолета в нескольких километрах от латвийского города Сигулда. Самолет упал и загорелся. На борту находились два человека, спасти которых не удалось.
Новости по теме:
Два человека погибли в аварии самолета в Латвии
На Сумщине произошла авиакатастрофа
В Китае на авиашоу разбился истребитель (ВИДЕО)
В Папуа-Новой Гвинее разбился самолет: на борту было 32 человека