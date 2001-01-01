В Калифорнии разбился самолет, есть жертвы

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Три человека погибли при падении легкомоторного самолета Beech 33 Bonanza в пустынном районе американского штата Калифорния.

Вечером 16 октября самолет поднялся в воздух из города Норт-Лас-Вегас (штат Невада) и направился в город Корона в Калифорнии, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

По данным представителя Федерального управления гражданской авиации США Аллена Кенитцера (Allen Kenitzer), пилот самолета передал сигнал бедствия и попытался посадить летательный аппарат в аэропорту Барстоу-Даггетт.



Причины падения самолета неизвестны, ведется расследование.



Город Барстоу расположен в 240 километрах к северо-западу от Лас-Вегаса.

Как ранее писал Главред, 15 октября два человека погибли в результате аварии легкомоторного самолета в нескольких километрах от латвийского города Сигулда. Самолет упал и загорелся. На борту находились два человека, спасти которых не удалось.

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