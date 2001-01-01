Американец полетает над Багдадом в садовом кресле

{1-} Американец Кент Коуч в компании иракского пилота Фарида Абдула-Захра аль-Саади отправится в полет над Багдадом на раскладном садовом кресле с прикрепленными к нему и наполненными гелием воздушными шарами, сообщают Подробности.

Ранее Коуч и его иракский товарищ собирались отправиться в полет во вторник, 15 ноября, но в итоге мероприятие пришлось отложить. По словам представителя американца, такое решение объясняется необходимостью более тщательной подготовки к воплощению задумки в жизнь.

Целью акции полета на шарах над столицей станет привлечение внимания к трудному жизненному положению иракских сирот. Кроме того, Коуч и аль-Саади собираются установить рекорд воздушного путешествия на кресле и шарах. Старт летающей конструкции должен состоятся на багдадском стадионе. Как много километров пара экстремалов намерены преодолеть, пока не сообщается.

В 2008 году он совершил полет из Орегона в Айдахо, преодолев более 350 километров.

Фото tsn.ua

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